蛋撻控成功預言！肯德基原味蛋撻－超極酥 升級回歸，蛋撻買一送一新品嚐鮮開吃。

肯德基蛋撻升級回歸！肯德基「原味蛋塔不賣了」預告貼文在社群掀起話題，許多網友表示「一定是蛋撻升級的行銷手法」，如今肯德基被鐵粉們看穿，除了宣布陪伴台灣28年的原味蛋撻下架之外，更推出全新升級的「原味蛋撻－超極酥」，是從撻皮配方、製作工藝到烘烤方式全面翻新，再掀一波討論話題。這次肯德基大動作預告「原味蛋撻不賣了」就是為了宣傳升級新品「原味蛋撻－超極酥」，宣傳手法引發網友熱議，但也讓新品增添話題。本次升級新品導入全新「全程控溫」技術，讓酥皮在烘烤過程中能均勻膨脹，層次更加分明。同時，研發團隊調整撻皮配方與空氣層設計，打造出更穩定、細緻的氣孔結構，使酥皮入口時能感受到明確的酥脆口感，卻不顯油膩。配合「原味蛋撻－超極酥」於1月20日全台上市，肯德基同步推出兩大期間限定優惠。1月20日至2月12日，PK雙饗卡APP會員可享新品單顆買一送一優惠，限兌換一次，新加入會員同樣適用，讓更多粉絲能輕鬆體驗升級後的酥脆表現。除了單顆優惠，肯德基也推出6入禮盒，無需優惠券、不限兌換次數，單盒優惠價199元，適合聚會分享或當作飯後甜點選擇，讓新品上市更具實際回饋感。上市日期：2026/1/20優惠：1月20日至2月12日期間，凡PK雙饗卡APP會員享新品「買1送1」優惠 (限兌換乙次)。6入禮盒，不限兌換次數單盒只要$199。