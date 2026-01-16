> 美食 > 蛋撻控成功預言！肯德基原味蛋撻－超極酥 升級回歸，蛋撻買一送一新品嚐鮮開吃。

蛋撻控成功預言！肯德基原味蛋撻－超極酥 升級回歸，蛋撻買一送一新品嚐鮮開吃。

2026-01-16
肯德基全新「原味蛋撻－超極酥」於1月20日上市，升級撻皮工藝與控溫技術，並推出PK雙饗卡APP會員買一送一與6入禮盒199元限時優惠。
肯德基蛋撻升級回歸！肯德基「原味蛋塔不賣了」預告貼文在社群掀起話題，許多網友表示「一定是蛋撻升級的行銷手法」，如今肯德基被鐵粉們看穿，除了宣布陪伴台灣28年的原味蛋撻下架之外，更推出全新升級的「原味蛋撻－超極酥」，是從撻皮配方、製作工藝到烘烤方式全面翻新，再掀一波討論話題。
▲肯德基宣布原味蛋撻世代交替，全新「原味蛋撻－超極酥」正式接棒經典蛋撻角色。
超極酥撻皮工藝解析

這次肯德基大動作預告「原味蛋撻不賣了」就是為了宣傳升級新品「原味蛋撻－超極酥」，宣傳手法引發網友熱議，但也讓新品增添話題。本次升級新品導入全新「全程控溫」技術，讓酥皮在烘烤過程中能均勻膨脹，層次更加分明。同時，研發團隊調整撻皮配方與空氣層設計，打造出更穩定、細緻的氣孔結構，使酥皮入口時能感受到明確的酥脆口感，卻不顯油膩。
▲肯德基「原味蛋撻－超極酥」導入全程控溫技術，讓酥皮層次在烘烤時更均勻。
上市優惠一次到位

配合「原味蛋撻－超極酥」於1月20日全台上市，肯德基同步推出兩大期間限定優惠。1月20日至2月12日，PK雙饗卡APP會員可享新品單顆買一送一優惠，限兌換一次，新加入會員同樣適用，讓更多粉絲能輕鬆體驗升級後的酥脆表現。除了單顆優惠，肯德基也推出6入禮盒，無需優惠券、不限兌換次數，單盒優惠價199元，適合聚會分享或當作飯後甜點選擇，讓新品上市更具實際回饋感。
▲肯德基推出「原味蛋撻－超極酥」PK雙饗卡APP會員單顆買一送一限定優惠。
肯德基 原味蛋撻－超極酥 販售資訊

上市日期：2026/1/20
優惠：
1月20日至2月12日期間，凡PK雙饗卡APP會員享新品「買1送1」優惠 (限兌換乙次)。
6入禮盒，不限兌換次數單盒只要$199。
