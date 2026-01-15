樂檸香菜漢堡超狂！樂檸漢堡香菜花醬漢堡限定開賣，加碼香菜 Mojito香菜飲料開喝。

樂檸漢堡推出香菜花醬漢堡系列，嚴選彰化北斗香菜與樂檸花生醬，並同步推出香菜 Mojito，自2026/1/15起於全台門市限量販售，挑戰2026年最狂香菜話題。

▲樂檸漢堡推出香菜花醬漢堡，讓香菜正式成為漢堡主角，成為2026年初最具話題的新品之一。



▲樂檸漢堡推出三款香菜花醬漢堡，包含牛堡、雞排堡與蔬食堡，滿足不同粉絲需求。





香菜漢堡吃起來！最有爭議的食物之一「香菜」，有人超愛、有人害怕到退避三舍。樂檸漢堡這次正面迎戰這個味覺分歧，直接推出期間限定的「香菜花醬漢堡」系列。這次不只是在口味上玩創意，更把香菜從配角拉成主角，使用彰化北斗香菜搭配經典樂檸花生醬，掀起全新「香菜漢堡」討論話題。

三款香菜花醬漢堡一次到位

▲樂檸漢堡選用彰化北斗香菜，搭配樂檸花生醬，將在地農產融入香菜花醬漢堡之中。

香菜也能喝的限定飲品體驗

▲樂檸漢堡同步推出香菜 Mojito，以香菜草本風味搭配青檸微泡，成為系列亮點。

樂檸漢堡香菜花醬漢堡系列 販售資訊

這次香菜花醬漢堡的核心關鍵，在於對產地與原料的堅持。樂檸漢堡嚴選彰化北斗香菜合作社提供的新鮮香菜，搭配使用來自嘉義東石余順豐花生製作的樂檸花生醬，讓草本清香與花生的溫潤氣息自然融合。為了對應不同飲食偏好，樂檸漢堡這次一口氣推出三款香菜花醬漢堡。「香菜花醬手打牛堡」厚實多汁的牛肉排，搭配香菜與花生醬的清新香氣，「香菜花醬雞排堡」強調外酥內嫩的雞排口感，還有一款「香菜花醬蔬食堡」為無肉族群打造，結合植物肉、香菜與花生醬，讓風味同樣立體完整。除了漢堡，樂檸漢堡同步推出期間限定飲品「香菜 Mojito」，這款無酒精飲品以香菜的清新草本風味為主打，搭配樂檸青檸微泡基底，入口酸爽清新，成為香菜系列中不能錯過的亮點之一。樂檸漢堡這次香菜系列「香菜花醬漢堡、香菜 Mojito」自2026/1/15起於全台門市限量販售，香菜控挑戰香菜漢堡、香菜飲料，打造最狂香菜套餐。活動期間：2026 年 1 月 15 日起販售通路：樂檸漢堡全台門市限量販售，數量有限，售完為止。