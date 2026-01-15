> 美食 > 樂檸香菜漢堡超狂！樂檸漢堡香菜花醬漢堡限定開賣，加碼香菜 Mojito香菜飲料開喝。

樂檸香菜漢堡超狂！樂檸漢堡香菜花醬漢堡限定開賣，加碼香菜 Mojito香菜飲料開喝。

tiger Walker 玩樂季樂檸漢堡香菜香菜花醬漢堡香菜控
2026-01-15 11:08文字：編輯 張人尹 圖片提供:樂檸漢堡
編輯 張人尹

編輯 張人尹

樂檸漢堡推出香菜花醬漢堡系列，嚴選彰化北斗香菜與樂檸花生醬，並同步推出香菜 Mojito，自2026/1/15起於全台門市限量販售，挑戰2026年最狂香菜話題。
香菜漢堡吃起來！最有爭議的食物之一「香菜」，有人超愛、有人害怕到退避三舍。樂檸漢堡這次正面迎戰這個味覺分歧，直接推出期間限定的「香菜花醬漢堡」系列。這次不只是在口味上玩創意，更把香菜從配角拉成主角，使用彰化北斗香菜搭配經典樂檸花生醬，掀起全新「香菜漢堡」討論話題。
▲樂檸漢堡推出香菜花醬漢堡，讓香菜正式成為漢堡主角，成為2026年初最具話題的新品之一。
▲樂檸漢堡推出香菜花醬漢堡，讓香菜正式成為漢堡主角，成為2026年初最具話題的新品之一。
▲樂檸漢堡推出三款香菜花醬漢堡，包含牛堡、雞排堡與蔬食堡，滿足不同粉絲需求。
▲樂檸漢堡推出三款香菜花醬漢堡，包含牛堡、雞排堡與蔬食堡，滿足不同粉絲需求。

三款香菜花醬漢堡一次到位

這次香菜花醬漢堡的核心關鍵，在於對產地與原料的堅持。樂檸漢堡嚴選彰化北斗香菜合作社提供的新鮮香菜，搭配使用來自嘉義東石余順豐花生製作的樂檸花生醬，讓草本清香與花生的溫潤氣息自然融合。為了對應不同飲食偏好，樂檸漢堡這次一口氣推出三款香菜花醬漢堡。「香菜花醬手打牛堡」厚實多汁的牛肉排，搭配香菜與花生醬的清新香氣，「香菜花醬雞排堡」強調外酥內嫩的雞排口感，還有一款「香菜花醬蔬食堡」為無肉族群打造，結合植物肉、香菜與花生醬，讓風味同樣立體完整。
▲樂檸漢堡選用彰化北斗香菜，搭配樂檸花生醬，將在地農產融入香菜花醬漢堡之中。
▲樂檸漢堡選用彰化北斗香菜，搭配樂檸花生醬，將在地農產融入香菜花醬漢堡之中。

香菜也能喝的限定飲品體驗

除了漢堡，樂檸漢堡同步推出期間限定飲品「香菜 Mojito」，這款無酒精飲品以香菜的清新草本風味為主打，搭配樂檸青檸微泡基底，入口酸爽清新，成為香菜系列中不能錯過的亮點之一。樂檸漢堡這次香菜系列「香菜花醬漢堡、香菜 Mojito」自2026/1/15起於全台門市限量販售，香菜控挑戰香菜漢堡、香菜飲料，打造最狂香菜套餐。
▲樂檸漢堡同步推出香菜 Mojito，以香菜草本風味搭配青檸微泡，成為系列亮點。
▲樂檸漢堡同步推出香菜 Mojito，以香菜草本風味搭配青檸微泡，成為系列亮點。




樂檸漢堡香菜花醬漢堡系列 販售資訊

活動期間：2026 年 1 月 15 日起
販售通路：樂檸漢堡全台門市限量販售，數量有限，售完為止。
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
滿滿的香菜啊~~現在又有香菜蛋捲跟香菜蛋糕.香菜皮蛋蛋塔！！！ #美食 #小吃 #香菜
滿滿的香菜啊~~現在又有香菜蛋捲跟香菜蛋糕.香菜皮蛋蛋塔！！！ #美食 #小吃 #香菜
芽月
漢堡控❗️咖哩控❗️必收❗️必點限定美食真的快收藏 ❗️WakuWaku Burger 與朱雀咖哩 聯名限定登場！這次聯名帶來兩款期間限定品項「咖哩蒔蘿奶醬細薯條」跟「朱雀奶醬咖哩炸雞堡」。
漢堡控❗️咖哩控❗️必收❗️必點限定美食真的快收藏 ❗️WakuWaku Burger 與朱雀咖哩 聯名限定登場！這次聯名帶來兩款期間限定品項「咖哩蒔蘿奶醬細薯條」跟「朱雀奶醬咖哩炸雞堡」。
ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
日本最古老速食漢堡 DomDom Burger 10／1 登台信義 A11！在淺草吃過的限定黑毛和牛可樂餅漢堡覺得不錯，台灣也同步販售整隻螃蟹漢堡、厚蛋燒漢堡、經典牛肉漢堡
日本最古老速食漢堡 DomDom Burger 10／1 登台信義 A11！在淺草吃過的限定黑毛和牛可樂餅漢堡覺得不錯，台灣也同步販售整隻螃蟹漢堡、厚蛋燒漢堡、經典牛肉漢堡
ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
點水樓林口店冠軍小籠包吃到飽！小籠包控必衝3980元四人合餐，原味、九層塔、XO醬小籠包無限續點。
點水樓林口店冠軍小籠包吃到飽！小籠包控必衝3980元四人合餐，原味、九層塔、XO醬小籠包無限續點。
編輯 李維唐
乖乖飲料喝起來！發發聯名乖乖 草莓煉乳優格新品，草莓季乖乖全家限定開賣。
乖乖飲料喝起來！發發聯名乖乖 草莓煉乳優格新品，草莓季乖乖全家限定開賣。
編輯 張人尹
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊