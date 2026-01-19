整隻完整龍蝦披薩！達美樂龍蝦金沙起司火山披薩，聯名喜來登辰園 龍蝦禮盒超狂。

達美樂新年推出金沙起司火山披薩系列，包含極品大龍蝦聯名款與海陸口味，同步祭出外帶優惠與多款新春套餐，滿足春節聚餐需求。

▲達美樂以金沙起司火山為核心，打造新年期間多款節慶限定披薩，主打團聚共享情境。（攝影：張人尹）



▲達美樂火山披薩系列延伸新年主題，從寓意到口味設計都鎖定春節聚餐需求。（攝影：張人尹）

攜手辰園推出龍蝦聯名

▲達美樂與辰園聯名推出極品大龍蝦金沙起司火山披薩，全台限量500組預購販售。（攝影：張人尹）

達美樂披薩附整隻龍蝦！迎接新年聚餐檔期，達美樂以火山披薩系列為主軸，推出全新「金沙起司火山」概念新品，結合鹹蛋黃金沙與濃郁起司醬，鎖定節慶團聚需求。特別的是，達美樂更攜手台北喜來登辰園餐廳，推出限量版「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」，不只尺寸放大，還給你整個「龍蝦禮盒」，新年聚餐超有面子。主打豪奢市場，達美樂攜手台北喜來登米其林入選餐廳辰園，推出限量「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」，以巨無霸尺寸的「金沙起司火山」新口味披薩，搭配一整隻加勒比海野生大龍蝦，以及象徵團圓富貴的「金典龍蝦盛宴盒」，內含專屬披薩刀與賀年卡，全台限量500組，即日起開放預購，新春期間至門市提領。





海陸金沙口味同步登場

▲達美樂海陸金沙起司火山披薩集結干貝鮮蝦與炸雞，主打多人共享的節慶配置。（攝影：張人尹）

除了頂級聯名款，達美樂也推出「海陸金沙起司火山披薩」大披薩尺寸，適合日常聚餐開吃，這次新口味一次集結厚實干貝、多汁鮮蝦與酥脆炸雞，搭配濃郁金沙起司火山，呈現海陸雙享的豐富組合。這款口味主打多人共享與節慶份量設定，適合家庭或親友聚會時點用，讓速食控揪團享受層次口感與年節氛圍。





外帶優惠與新春套餐

▲達美樂新春期間推出海陸金沙起司火山披薩外帶優惠，最低499元即可入手。（攝影：張人尹）

達美樂 披薩新品販售資訊

極品大龍蝦金沙起司火山巨無霸披薩

配合新年檔期，達美樂同步推出多款外帶優惠與套餐組合，即日起至2月1日，外帶海陸金沙起司火山披薩享嘗鮮價499元，2月1日至2月22日則為外帶半價550元。另有鴻運爆發、好運旺旺、福氣滿滿等不同價位套餐，依照家庭人數搭配大披薩與副餐，讓粉絲在春節期間用更省的方式準備聚餐餐桌。價格：3,888 元

禮盒內容物：

極品大龍蝦金沙起司火山巨無霸披薩1個

專屬披薩刀

爆吉賀年卡

備註：全台限量500組





達美樂 海陸金沙起司火山大披薩

價格：

即日起至2月1日，外帶大披薩享嘗鮮價一個 499 元

2月1日至2月22日，外帶大披薩享半價優惠一個 550元

販售方式：全台門市