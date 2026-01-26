麥當勞買一送一！麥當勞金迎招財薯來堡 紅豆派回歸，薯條買一送一6大優惠必吃。

麥當勞新春檔期自1月28日展開，金迎招財薯來堡與紅豆派限時回歸，同步推出好朋友12生肖公仔，餐點與收藏一次到位。

▲麥當勞新春檔期自1月28日起展開，餐點回歸與生肖公仔同步登場，營造完整過年氛圍。



▲麥當勞同步推出新春分享盒，集結招財系列與紅豆派，滿足年節聚餐需求。





招財堡與紅豆派回歸

▲麥當勞金迎招財薯來堡與紅豆派於新春期間限時回歸，成為粉絲過年固定選擇。

麥當勞12生肖公仔必收藏

▲麥當勞推出好朋友新春變裝秀12生肖公仔，三大經典角色換上生肖造型。

▲麥當勞APP優惠，1/28前，10:30起可享「單點中薯買一送一」。（攝影：張人尹）



▲麥當勞以經典角色與年節元素為主軸，從餐點到包裝設計全面換上新春視覺。





麥當勞薯條買一送一開吃！每年春節必吃「麥當勞薯來堡」解凍回歸，這次金迎招財薯來堡在1/28起強勢回歸陪粉絲過春節，這次更加碼推出「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔讓粉絲收藏。此外，本週1/26起在麥當勞APP推出6大限定優惠，除了中薯買一送一，還有買雞塊送玉米湯、買早餐送薯餅等優惠，速食控打開APP準時吃一波。每年過年必吃的「金迎招財薯來堡」與「紅豆派」，今年同樣準時回歸。麥當勞自1月28日至3月3日限時供應金迎招財系列，包含牛肉與鷄肉選擇，搭配黑胡椒醬與金黃薯餅，成為不少粉絲心中固定的新年口味。同步回歸的紅豆派，則以酥脆派皮包裹香甜紅豆內餡，象徵團圓與甜蜜。同時也推出期間限定分享盒，從主餐到點心一次備齊，讓年節聚餐更方便。除了餐點，麥當勞今年首次推出「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔，讓奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷換上生肖造型，並且可自由替換生肖服裝，包含鼠勾以、牛好運、樂虎油等，還有馬年限定「馬西擻」等款式，增添收藏與互動樂趣。12生肖公仔分兩波推出，第一波自1月28日10:30起，第二波自2月4日10:30起陸續登場，每人單筆限購6個，讓粉絲們通通要收藏。麥當勞薯條買一送一領軍APP優惠這次麥當勞APP優惠主打週一「中薯買一送一」，在1/28前，10:30起可使用「單點中薯買一送一」優惠，不管是午餐、晚餐、宵夜時段通通可以使用，此外2/1前還有早餐時段優惠券「單點滿福堡系列送薯餅、單點陽光蛋堡系列送薯餅」，正餐時段「點麥克鷄塊送小杯玉米湯、單點勁辣香鷄翅送38元中杯飲品」同時還有人氣咖啡「單點金選美式咖啡買一送一」，下午茶喝咖啡也優惠。







麥當勞「金迎招財系列」回歸資訊

「金迎招財薯來堡（牛/鷄）」：單點100元、經典套餐165元。

「金迎招財福堡（牛/鷄）」：單點90元、經典套餐155元。

「年節限定分享盒」

「金迎招財分享盒」：2份金迎招財薯來堡（牛/鷄任選）+20塊麥克鷄塊+2份大薯，售價450元。

「金迎招財澎派分享盒」：2份金迎招財薯來堡（牛/鷄任選）+20塊麥克鷄塊+2份大薯+2份紅豆派，售價510元。

「新春頌福分享盒」餐組內容：3個原味可頌+ 3個巧克力可頌，售價250元。

「新春頌福澎派分享盒」餐組內容：3個原味可頌+ 3個巧克力可頌+2份紅豆派，售價310元。

販售期間：1月28日至3月3日（若提早售完以提早售完日為準）推薦套餐：

麥當勞紅豆派 回歸資訊

麥當勞「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔販售資訊 販售通路：於麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、手機點餐、得來速販售。 售價：單個售價99 元，每人單筆消費限購6個（不限生肖）。 活動期間及款式：

第一波：1 月 28 日10:30起至 3 月 3 日：鼠勾以、牛好運、樂虎油、賺到兔、龍乎你、蛇麼年（共 6 款）

第二波：2 月 4 日10:30起至 3 月 3 日：馬西擻、喜洋羊、猴厲害、好雞會、有狗讚、豬事讚（共 6款）

麥當勞「好朋友新春購物袋」蒐藏趣 活動期間：1月28日至3月3日（若提早售完以提早售完日為準） 活動方式：麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、手機點餐、得來速、歡樂送可購得，每個「好朋友新春購物袋」售價 59元。



歡樂送獨家 金架馬西擻特餐 活動期間：1月28日至3月3日（若提早售完以提早售完日為準） 套餐內容： 金迎招財薯來堡（牛/鷄任選）+大薯+38元飲品+好朋友新春變裝秀公仔「金架馬西擻」乙個，售價 275 元

10 塊麥克鷄塊+大薯+38元飲品+ 好朋友新春變裝秀公仔「金架馬西擻」乙個，售價 280 元



販售期間：1月28日至3月3日（若提早售完以提早售完日為準）售價：紅豆派單點售價40元。