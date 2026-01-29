全家店員要煮溏心蛋！2間台北門市才有，5大買一送一優惠有奶昔。

全家熟食區再進化！首推「用撈的」日式溏心蛋，免剝殼且口感爆汁，還有霜淇淋與奶昔限時優惠，外食族加菜必看。

超商吃茶葉蛋不夠看，全家出奇招推出現撈溏心蛋！這次全家推出全台首創用撈的日式溏心蛋，打破大家對超商雞蛋只能買整袋或吃茶葉蛋的印象，主打低溫保鮮且免剝殼，隨手一撈就能幫午餐加菜。除了超強新品登場，月底最期待的霜淇淋兩支55元與康康五買一送一也接力報到，就是要讓外食族用銅板價就能吃得超澎湃，輕鬆搞定日常三餐與下午茶。



▲全家自助式日式溏心蛋，目前只在台北鑫德店與台北101店限定測試。





全家首創自助撈爆汁溏心蛋

外食族想吃蛋白補營養有了更有趣的新選擇，全家熟食區這次將日式拉麵店的靈魂配角直接搬進店內，推出免剝殼的日式溏心蛋。這款新品特別採用智能冷藏技術，讓雞蛋浸泡在柴魚滷汁中低溫熟成，蛋白口感Q彈且蛋黃呈現完美的半熟爆汁狀態。目前這款話題新品在鑫德店與台北101店限定測試，只要使用專屬網勺就能即撈即食，不管是搭配沙拉還是便當都很對味。即日起至3月3日還推出單顆20元的嚐鮮優惠，快幫自己加菜。



▲全家免剝殼的日式溏心蛋，採用智能冷藏技術，讓雞蛋浸泡在柴魚滷汁中低溫熟成。





週末限定買一送一

除了吸睛的溏心蛋，全家霜淇淋愛好者最愛的草莓優格口味也迎來限時加碼，即日起到2月1日兩支只要55元。這款口味擁有草莓的酸甜果香與優格的清爽乳酸感，最適合在逛街或是餐後當作甜點享用。此外，1月30日開始的週末五六日，全家康康五活動也同步開跑，包含米香脆奶昔與芒果百香雪酪冰棒等5項人氣商品都有買一送一。這波活動涵蓋了飲品、零食與泡麵，讓大家在月底預算有限的情況下，依然能享受大口吃冰與囤貨的樂趣，為假期增添滿滿的小確幸。



▲全家霜淇淋2支優惠55元。

全家日式溏心蛋

嚐鮮優惠： 即日起至3月3日，單顆特價20元

指定門市：鑫德店、台北101店測試販售





全家霜淇淋優惠

即日起至2月1日，草莓優格霜淇淋享2支55元。





全家康康五買一送一

活動時間：1月30日至2月1日

買一送一優惠品項：Fami!ce米香脆奶昔、FamiCollection芒果百香雪酪冰棒、FamiCollection天然水（1000ml）、農心爽口海鮮味烏龍麵、好麗友巧克力派





