可不可買一送一！可不可胭脂紅茶 胭脂歐蕾外送買一送一，尾牙獎金請客喝。

可不可攜手 Uber Eats 推出胭脂紅茶系列買一送一優惠，活動期間 2026/1/28–2026/2/10，包含胭脂紅茶、胭脂冷露、胭脂奶茶與胭脂歐蕾，外送下單一次整理。

▲可不可攜手 Uber Eats 推出外送限定優惠，指定胭脂系列飲品買一送一。圖為可不可飲品示意圖（攝影：張人尹）

Uber Eats 買一送一活動

▲可不可於 Uber Eats 推出指定飲品同品項優惠，胭脂系列多款茶飲於活動期間同步參與。圖為可不可飲品示意圖（攝影：張人尹）

胭脂紅茶系列必喝

▲可不可胭脂紅茶系列以蜜桃果香紅茶為基底，延伸冷露、奶茶與歐蕾，多種風味一次整理。圖為可不可飲品示意圖（攝影：張人尹）

可不可 Uber Eats買一送一優惠

供應品項依Uber Eats頁面為主。

每筆訂單最多五組優惠組合。

飲料控必喝飲料優惠 飲料話題

飲料控揪團喝買一送一！適逢尾牙季節，抽到大獎的同事常常會請客喝飲料，讓同事們下午茶也有效確幸。這次可不可給飲料共多一個下單的理由，特別與Uber Eats 合作，針對胭脂紅茶系列4款人氣飲品，推出買一送一優惠，活動期間長達14天，讓飲料控年末在家、在辦公室下午茶喝起來。本次可不可與Uber Eats優惠，在 2026/1/28–2/10 期間登場，連續14天內，粉絲只要透過 Uber Eats 下單，即可享指定同品項買一送一。本次活動品項包含「胭脂紅茶、胭脂冷露、胭脂奶茶、胭脂歐蕾」，每筆訂單最多五組優惠組合（買5送5），適合想一次多點幾杯，或與家人朋友分著喝的情境。這次參與活動的品項，皆以可不可的人氣基底「胭脂紅茶」為核心，延伸出不同風味組合。胭脂紅茶本身帶有蜜桃果香調，茶感清爽。胭脂冷露則在紅茶中加入冬瓜，甜感圓潤。偏好奶香的粉絲，可以選擇以奶精調和的胭脂奶茶，或是加入鮮奶的胭脂歐蕾，各自呈現不同層次。無論是想喝純茶或偏好奶香口感，都能找到合適選項。活動期間：2026/1/28–2/10活動內容：買指定飲品，同品項買一送一。活動品項：胭脂紅茶、胭脂冷露、胭脂奶茶、胭脂歐蕾注意事項：

