Labubu聯名龜記！Labubu手搖杯周邊免費送，喝龜記抽Labubu周邊公仔加購。

龜記聯名 Labubu 推出全台獨家企劃，結合聯名杯身、線上抽獎與門市滿額活動，限量「Labubu X 龜記」潮玩周邊小物必搶。

Labubu手搖杯太可愛！這次龜記攜手潮玩 IP Labubu 推出全台獨家聯名企劃，從 2/2 起於全台門市登場，同步串聯線上與線下活動，這次合作將 Labubu 變身成飲料杯身、以及多款周邊小物，讓粉絲們買飲料可以拍照打卡、可以免費拿Labubu周邊小物，還有機會抽Labubu聯名公仔購買資格，粉絲們揪團喝起來。



▲龜記攜手 Labubu 推出全台獨家聯名，從手搖杯到周邊設計，讓粉絲喝飲料也能拍照收藏。



▲龜記線上點餐滿額即可累積抽獎點數，Labubu 公仔與吊飾成為粉絲鎖定目標。





聯名設計杯身杯膜一次亮相

▲龜記聯名 Labubu 獨家設計杯身與杯膜登場，以小夜遊世界為靈感，呈現童趣又生活感的視覺。

線上集點抽購買資格玩法

▲龜記線上活動透過會員系統集點抽獎，粉絲有機會取得 Labubu 聯名公仔加價購資格。

本次龜記與 Labubu 的聯名在2/2起正式登場，其中亮點之一就是自獨家設計的杯身與杯膜，視覺靈感取自 Labubu 的小夜遊世界，小房子、星星與線條散落其間，呈現輕鬆又帶點童趣的畫面。同時龜記也推出滿額贈、加價購，以及獨家公仔「購買資格」抽選活動，分成線上與線下兩波進行。線上活動自 2026/2/2 至 4/13 推出，粉絲只要登入龜記會員系統，透過線上點餐單筆消費滿 200 元，即可獲得 1 點抽獎點數。活動採累積點數後自行抽獎的方式，粉絲們要記得在系統內點選「抽獎」，才機會抽中聯名商品的加價購資格。本次獨家聯名週邊包含 Labubu Guiji Ver.18 公分公仔、Mini Labubu 公仔、公仔吊飾等，結合Labubu與龜記手搖杯元素，增添收藏價值。

門市滿額贈與限量加價購

▲龜記門市推出滿額贈活動，單筆消費滿 200 元即可獲得 Labubu 聯名限量貼紙。



▲龜記線下活動同步開跑，粉絲到店喝飲料還能加價購 Labubu 水洗刺繡潮流帽。





龜記線上活動 週週抽Labubu公仔加價購資格

此外，線下活動同步於 2026/2/2 起開跑，粉絲至龜記全台門市單筆消費滿 200 元，直接送 Labubu Guiji 限量聯名貼紙，並且可以用880元加購水洗刺繡潮流帽，讓飲料控2/2起準時衝龜記喝起來，邊喝飲料、邊搶Labubu周邊小物。

活動期間：2026/2/2起至4/13止

活動內容：凡登入龜記會員系統，於線上點餐（外送／自取）單筆消費滿 200元，即可獲得1點抽獎點數，週週抽出以下聯名商品加價購資格：

Labubu Guiji Ver.18 公分公仔（加價 $3,000）

MiniLabubu Guiji Ver. 10cm公仔（加價 $1,000）

Super miniLabubu Guiji Ver.公仔吊飾（加價 $149）

Labubu Guiji 水洗刺繡潮流帽（加價 $880)

抽選方式：

登入/加入龜記會員，使用「線上點餐」單筆滿 $200，即可獲得1點抽獎點數。

系統自動發放「抽獎資格點數」到你的會員帳號。

在活動期間內，進到系統點選「抽獎按鍵」進行抽獎，抽出「購買資格」





龜記線下活動 消費滿額贈及加價購

Labubu Guiji 限量聯名貼紙（免費送）

Labubu Guiji 水洗刺繡潮流帽（加價 $880)

活動期間：2026/2/2起至4/13止活動內容：凡至龜記全台門市單筆消費滿200元，即可獲得滿額贈及加價購資格：



注意事項：

不參與線上抽獎活動之門市：信義A11店、板橋環球店、大巨蛋店、統一時代百貨店、北車站前店、臺大醫院店、南港中信店、新竹sogo店、汐止遠雄店、台北101店。



不參與線上抽獎與線下加價購及免費贈活動之門市：桃園機場店、台南台積電店、楠梓台積電店。





