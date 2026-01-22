CoCo美樂蒂聯名杯！CoCo莓好雙果系列，美樂蒂冷水杯 美樂蒂保溫袋加購優惠一次看。

CoCo都可美樂蒂聯名於2026/01/26登場，推出莓好雙果茶、莓好雙果牛乳與多款限定週邊，草莓系飲品搭配聯名杯款與加購商品，成為冬季粉絲關注話題。

▲CoCo都可攜手美樂蒂推出冬季聯名，草莓系視覺與飲品同步登場，門市氛圍充滿粉嫩感受。

▲2026/01/26起CoCo都可全台門市展開聯名企劃，飲品與週邊數量有限供應。

草莓蔓越莓雙果打造限定飲品

▲CoCo都可莓好雙果茶以草莓與蔓越莓調配，呈現清爽酸甜的冬季限定風味。

美樂蒂手搖杯太萌！這次CoCo都可在1/26起攜手三麗鷗美樂蒂，搭配冬季限定「莓好雙果系列」飲品，打造最粉嫩、少女心的聯名新品系列。超可愛美樂蒂與老鼠弗蘭多不只出現在聯名杯上，還有3款超萌加價購，立體冷水杯、泡泡貼紙、保冷袋，三麗鷗粉絲們揪團喝飲料拿周邊。本次聯名，CoCo以美樂蒂喜愛的草莓為主角，結合蔓越莓推出莓好雙果系列。「莓好雙果茶」以以草莓與蔓越莓呈現酸甜清爽口感，另一款「莓好雙果牛乳」則以莓果搭配牛乳，口感柔順且無咖啡因，大人小孩都能輕鬆享用。活動期間購買大杯飲品，搭配全新聯名包裝，粉嫩系設計的美樂蒂紙杯，共2款隨機供應，讓飲料控拍照打卡可可愛愛。





限量杯款與加購週邊同步登場

▲CoCo都可聯名週邊包含貼紙與保溫袋，門市與線上平台同步提供，數量有限。

CoCo 美樂蒂聯名周邊資訊

美樂蒂造型聯名紙杯

美樂蒂立體冷水杯 門市臨櫃消費任一杯飲品，即可加$399購得。限臨櫃消費可加購。



美樂蒂泡泡貼紙 門市臨櫃消費飲品滿$100即可獲得乙張貼紙，活動可累贈，限臨櫃消費可享此活動贈品，數量有限送完為止。 門市臨櫃消費任一杯飲品，即可加$399購得。限臨櫃消費可加購。



美樂蒂粉Q保溫袋 臨櫃、線上平台皆可加$19購得保溫袋一只（兩種尺寸可選：2杯袋/4杯袋）

飲料控必喝飲料話題

除了飲品，CoCo都可同步推出多款美樂蒂聯名週邊，1/26起粉絲們只要門市臨櫃消費任一杯飲品，就可用399元加購美樂蒂立體冷水杯，附吊飾與掛繩，兼具實用與收藏價值。消費滿額100元直接送可獲泡泡貼紙，另外，在門市、外送還能以加購粉Q保溫袋，數量有限送完為止。上市日期：2026/1/26起品項及活動方式：活動期間任一大杯飲品皆以美樂蒂聯名紙杯裝，數量有限使用完為止。(紙杯共計2款，隨機裝杯恕不挑款)

