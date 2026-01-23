30天得正免費喝！得正聯手韓國OBJECT馬奇玩偶加價購，打卡抽一個月免費喝飲料。

得正聯名 OBJECT 推出 SOSO FAMILY 春節企劃，紅包貼紙、玩偶吊飾與門市互動同步登場，打造 2026 年節全新飲料話題。得正攜手韓國人氣 OBJECT 選物品牌，特別推出超萌 2026 春節聯名企劃，以 OBJECT 旗下 SOSO FAMILY 為創作核心，保留標誌性的-_-冷靜表情，推出馬年限定紅包貼紙組、以及馬年限定馬奇 MAGIC 玩偶吊飾，讓粉絲們喝飲料加價購。此外，得正同步推出門市佈置，只要拍照打卡還有機會抽中30天免費喝得正，讓飲料控通通喝起來。
紅包貼紙與玩偶吊飾登場這次得正聯名企劃在1/28起正式登場，其中特別推出「SOSO LUNAR OOTD PACK 紅包貼紙組」，每組包含 2 款紅包與全張貼紙，可自由搭配的貼紙設計，打造獨一無二的專屬紅包，單筆消費滿 200 元加 $30 即可加購。第 2 彈則推出「SOSO FAMILY 馬奇 MAGIC 玩偶吊飾」，以騎乘與冒險為靈感，搭配兩用五金、磁吸設計與互動配件，商品採限量預購制，得正門市獨家販售。
門市窗貼互動同步展開除了聯名商品，得正全台門市在1/28起同步推出 SOSO FAMILY 情境窗貼，讓粉絲們買飲料排隊時也能拍照、打卡。活動期間更加碼推出門市打卡互動，粉絲透過社群分享並完成指定任務，就有機會獲得「30天免費飲料」，吸引飲料控粉絲們新年就衝朝聖打卡。
得正 OBJECT SOSO FAMILY 春節活動資訊
SOSO LUNAR OOTD PACK 紅包貼紙組活動內容：1/28起，單筆消費滿200元 + $30即可加購乙組 (原價89元)。
SOSO FAMILY 馬奇 MAGIC 玩偶吊飾活動內容：1/28起，單筆消費滿200元 + $390即可加購乙個 (原價590元)。
SOSO FAMILY 門市情境窗貼活動內容：1/28起，至得正門市完成指定拍照打卡任務，即有機會獲得 30 天免費飲料。
飲料控必喝必看 飲料新年新話題
推薦閱讀：尾牙抽獎開運飲料！馬祖新村大富大貴飲料杯，再配爆富開心果車輪餅好運加倍。
推薦閱讀：CoCo美樂蒂聯名杯！CoCo莓好雙果系列，美樂蒂冷水杯 美樂蒂保溫袋加購優惠一次看。