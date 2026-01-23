30天得正免費喝！得正聯手韓國OBJECT馬奇玩偶加價購，打卡抽一個月免費喝飲料。

得正聯名 OBJECT 推出 SOSO FAMILY 春節企劃，紅包貼紙、玩偶吊飾與門市互動同步登場，打造 2026 年節全新飲料話題。

▲得正攜手 OBJECT 合作，以 SOSO FAMILY 角色精神詮釋 2026 春節風格。



▲OBJECT 經典角色結合得正生活節奏，打造個人化春節聯名企劃。

紅包貼紙與玩偶吊飾登場

▲得正聯名 SOSO LUNAR OOTD PACK，讓紅包成為風格展現的一部分。

門市窗貼互動同步展開

▲得正全台門市換上 SOSO FAMILY 情境窗貼，打造春節互動體驗。

得正 OBJECT SOSO FAMILY 春節活動資訊

SOSO LUNAR OOTD PACK 紅包貼紙組

SOSO FAMILY 馬奇 MAGIC 玩偶吊飾

SOSO FAMILY 門市情境窗貼

得正攜手韓國人氣 OBJECT 選物品牌，特別推出超萌 2026 春節聯名企劃，以 OBJECT 旗下 SOSO FAMILY 為創作核心，保留標誌性的-_-冷靜表情，推出馬年限定紅包貼紙組、以及馬年限定馬奇 MAGIC 玩偶吊飾，讓粉絲們喝飲料加價購。此外，得正同步推出門市佈置，只要拍照打卡還有機會抽中30天免費喝得正，讓飲料控通通喝起來。這次得正聯名企劃在1/28起正式登場，其中特別推出「SOSO LUNAR OOTD PACK 紅包貼紙組」，每組包含 2 款紅包與全張貼紙，可自由搭配的貼紙設計，打造獨一無二的專屬紅包，單筆消費滿 200 元加 $30 即可加購。第 2 彈則推出「SOSO FAMILY 馬奇 MAGIC 玩偶吊飾」，以騎乘與冒險為靈感，搭配兩用五金、磁吸設計與互動配件，商品採限量預購制，得正門市獨家販售。除了聯名商品，得正全台門市在1/28起同步推出 SOSO FAMILY 情境窗貼，讓粉絲們買飲料排隊時也能拍照、打卡。活動期間更加碼推出門市打卡互動，粉絲透過社群分享並完成指定任務，就有機會獲得「30天免費飲料」，吸引飲料控粉絲們新年就衝朝聖打卡。活動內容：1/28起，單筆消費滿200元 + $30即可加購乙組 (原價89元)。活動內容：1/28起，單筆消費滿200元 + $390即可加購乙個 (原價590元)。活動內容：1/28起，至得正門市完成指定拍照打卡任務，即有機會獲得 30 天免費飲料。

飲料控必喝必看 飲料新年新話題

推薦閱讀：尾牙抽獎開運飲料！馬祖新村大富大貴飲料杯，再配爆富開心果車輪餅好運加倍。

推薦閱讀：CoCo美樂蒂聯名杯！CoCo莓好雙果系列，美樂蒂冷水杯 美樂蒂保溫袋加購優惠一次看。

推薦閱讀：Care Bears扭蛋抽發財金！五桐號Care Bears聯名杯第二彈，加購御守盲包新春必收。