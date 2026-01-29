香菜控的小七！7-11超過20款香菜口袋清單，香菜肉包 香菜雞肉堡 香菜捲餅吃爆。

7-11香菜美食口袋清單20款開吃，從香菜零食、香菜漢堡捲餅到i預購香菜商品，2月起門市與線上同步開賣，香菜控必衝小七朝聖。

▲7-11延續香菜話題熱度，集結香菜零食與鮮食，打造一整套可分享的香菜菜單企劃。



▲7-11把香菜變成主角口味，從零食到主餐，讓香菜粉絲一次放滿整桌。

香菜零食挑戰味蕾

▲7-11香菜零食再擴編，多力多滋迷你脆香菜口味洋芋片成為粉絲補香菜首選。

香菜入堡捲餅登場

▲7-11全新香菜風味辣醬雞肉堡、香菜風味嘎香腸ㄟ捲餅，主打濃厚香菜味。

香菜控、反香菜聯盟都尖叫！評價兩極的「香菜」已經變成美食界的流量密碼，這次7-11延續香菜話題熱度，集結香菜零食、香菜鮮食等「香菜菜單」，把香菜做成一整套可以選、可以吃、也能分享的系列企劃。不論是喜歡涮嘴零食，還是偏好熱食主餐，香菜粉絲可以放滿一整桌綠油油的香菜大餐。針對超夯「特殊口味零食」話題，7-11持續擴大香菜零食選品，粉絲瘋搶的「香菜多力多滋」推出新登場的「多力多滋迷你脆香菜口味洋芋片」，迷你包更適合香菜控隨時隨地補充香菜能量。另一款「星太郎香菜花生米血糕點心條」，則把夜市元素轉化為零食形式，除了香菜味之外更把台味花生粉風味神還原。香菜不只進軍零食，也正式走進便利商店熱食櫃。7-11自2月4日起推出全新「香菜風味辣醬雞肉堡」，選用在地雞肉製成嫩雞絲，搭配香菜蒜香辣醬與生菜，微波後仍保有口感層次。同步上市的「香菜風味嘎香腸ㄟ捲餅」，就連餅皮都使用香菜籽製成，包入蒜味香腸與辣炒酸菜，再加上花生粉，濃厚香菜味最適合重度香菜控。2款商品在3月3日前加入85元組合餐選擇，可搭配咖啡享優惠。





i預購香菜全餐桌

▲7-11 i預購集結超過30款香菜系美食，零食與調理食品一次滿足香菜控。



▲7-11 i預購推出「香菜沙琪瑪」適合過年和親戚一起分享。





7-ELEVEN香菜新品推薦

除了門市鮮食，7-11也在i預購平台集結超過30款香菜系美食，讓香菜控能一次嚐鮮。其中推薦使用彰化北斗香菜製作的「米波波爆米花」，還有香菜點心「香菜花生夾心酥、香菜沙琪瑪」適合過年和親戚一起分享，同時還有「香菜香腸、香菜餛飩、香菜豬肉包、義大利麵」等調理食品，讓香菜控實現整桌都是香菜的美夢。

香菜風味嘎香腸ㄟ捲餅：69元

香菜風味辣醬雞肉堡：69元

甜甜圈炸雞堡：119元

多力多滋迷你脆香菜口味洋芋片：25元

星太郎點心條餅-香菜花生米血糕：39元

越南HIS&HERS香菜腰果：129元







7-ELEVEN i預購獨家香菜系列商品

葉師傅-香菜花生夾心酥(160g/包) ：1188元（12包/組）

良澔香菜沙琪瑪320公克/包 ：1188元（12包/箱）

米波波爆米花-香菜風味(100g/包) ：1068元

搖搖香菜花生-鹽酥味：810元（6罐組）

香腸世家 香菜香腸(300公克/5條裝)：199元

蔥阿伯香菜豬肉包(480g/6粒)：119元

披薩工廠 香菜雞肉義大利麵370g ：99元

小麵館香菜餛飩20盒(16顆/160g/盒)：1180元