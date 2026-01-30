路易莎港點吃到飽！路易莎新品牌隱岳閣660元港點吃到飽，港點推車 烤鴨必吃。

路易莎推出全新港點品牌隱岳閣，進駐台南永康，主打港點吃到飽與單點現做並行，結合開幕優惠與多元套餐，成為台南港式料理新選擇。

▲路易莎集團推出全新港點品牌「隱岳閣」，1月31日進駐雀客藏居台南永康，主打港點吃到飽與套餐同步供應。

自助與單點並行的創新用餐模式

▲路易莎「隱岳閣」規劃吃到飽「飲茶無限區」，餐檯集結熱鍋、腸粉、燉湯與燒臘等港式料理。

路易莎新開港點吃到飽！路易莎集團再度拓展餐飲版圖，全新推出港點品牌「隱岳閣」，並攜手雀客國際酒店集團，於1月31日進駐雀客藏居台南永康。「隱岳閣」主打港點吃到飽、港點套餐同步提供，最低660元起可享超過百道港式料理吃到飽，2/13前還有兩人同行88折優惠，港點控通通要朝聖。全新品牌「隱岳閣」以吃到飽與單點現做同步推出，規劃吃到飽的「飲茶無限區」，3/1起加碼單點現做區域「隱岳茶樓」。其中在吃到飽區提供超過百道港式料理，吃到飽餐檯涵蓋熱鍋、腸粉、燉湯與燒臘等多個區域，從乾炒牛河到燉湯盅品通通都有，還有港式風情的「點心推車」匯集蠔油蒸鳳爪、豉汁蒸排骨、手工小籠包等多款點心可在桌邊選擇。

套餐設計滿足快速與多元需求

▲路易莎「隱岳閣」3月1日起推出「隱岳拾味」套餐，288元即可享用主食搭配飲品的彈性選擇。

3月1日起，「隱岳閣」同步推出多款套餐，提供更彈性的點餐方式。「隱岳拾味」套餐288元，主打一份主食加飲品，適合快速用餐的粉絲，此外也推薦「三元錦繡」三道精選港點388元，還有「大滿貫」主食、港點或甜點與飲品組合價388元，滿足不同用餐情境。





隱岳閣開幕優惠

▲路易莎集團旗下港點「隱岳閣」開幕期間推出兩人同行88折，吸引粉絲把握時間前來體驗。

隱岳閣港式料理 台南雀客門市

路易莎集團旗下港點「隱岳閣」1/31正式登場，吃到飽平日660元，假日720元，港點單點區域則預計在3/1起開放，讓粉絲能依照時間與食量彈性選擇。開幕期間1月31日至2月13日，可享兩人以上同行享88折，每人消費再送100元優惠券並可累積點數，吸引港點控朝聖吃起來。訂位電話：06-2433613餐廳地址：臺南市永康區中正北路218號



