7-11貓貓杯塞免費送！7-11喵財進寶提拉米蘇風味奶茶，貓之日貓福珊迪主題店必拍。

7-11 貓之日攜手 mofusand 貓福珊迪推出主題門市、聯名飲品與甜點，新品喵財進寶提拉米蘇風味奶茶、搭配限定杯款與貓咪杯塞，貓奴通通要擁有。貓貓杯塞、貓貓杯套免費送！每年2/22貓之日就是貓奴的大日子，這次7-11 直接把超商變成大型貓咪舞台，自2/4起攜手日本插畫角色 mofusand 貓福珊迪，推出超過 10 款聯名商品，從飲料、烘焙甜點一路延伸到寵物用品，還有免費送杯塞、杯套超可愛。還特別推出限定主題門市，結合貓貓與春節賀歲主題，結帳還有機會聽到「喵～」的音效，貓奴必衝。
大型貓福珊迪主題門市登場為迎接貓之日，7-11 特別打造大型貓福珊迪主題門市，即日起於光忠門市登場，以舞龍舞獅與賀歲春聯為設計主軸，入口就能看到巨型貓福珊迪裝置，象徵新年熱鬧開場。此外，7-11在2/4起針對現萃茶、不可思議茶BAR，推出專屬「貓福珊迪喵開運杯」每款上面都有春節圖案與吉祥話，搭配3款喵招財杯套，可以折出立體貓手造型，貓奴被萌翻。
喵財進寶提拉米蘇風味奶茶亮相除了貓貓限定杯之外，7-11 現萃茶加碼推出新品「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」，以小葉紅茶為基底調製成濃郁奶茶，上層隨機搭配富、吉、安、旺造型的白巧克力提拉米蘇蛋糕，將甜點元素直接融入飲品之中。全台限量 16 萬杯，前 7 萬杯還能隨機獲得「貓福珊迪聯名杯塞」杯塞正面是貓貓圖案、背面有吉祥字樣，讓粉絲在喝飲料免費卡週邊。
聯名烘焙甜點全面上架除了飲品，7-11 這次也同步推出多款貓福珊迪聯名烘焙與甜點，從糖片土司、虎皮蛋糕捲、舒芙蕾布丁，以及草莓果泥麵包、草莓派、巧克力蛋糕土司、杯子蛋糕與日式厚切年輪蛋糕，也都換上貓福珊迪角色包裝。特別的是，在2/20-2/22日購買指定商品，在結帳時收銀機還會驚喜發出「喵~」叫聲，是貓之日小驚喜。同時，思樂冰、雪淋霜、酷聖霜的門市，也推出萌度爆表的貓咪耳朵「貓杯蓋」，打造最萌貓貓季。
寵物用品與寵食同步登場看準寵物市場成長趨勢，7-11 在貓之日也同步推出多款貓福珊迪聯名寵物用品與寵食商品，包含限定包裝的搖搖鮮肉酥、原肉凍乾零食。貓奴更要搶獨家「汪喵星球毛小孩便利店福箱」，把紙箱變成迷你版7-11門市，自家貓主子可以一秒變身小七店長。同時還有貓奴必搶居家周邊，貓咪擦手巾、貓貓花色襪子，就是搶攻貓奴的錢包。
7-11 貓之日 mofusand 貓福珊迪主題門市7-ELEVEN光忠門市：台北市大安區復興南路一段107巷5弄1號
7-11 喵財進寶提拉米蘇風味奶茶上市日期：2/4起
售價：88元
加碼活動：前7萬杯加贈「貓福珊迪聯名」喵開運杯塞，共有5款隨機送富、貴、吉、祥、喵五大吉祥字，數量有限，送完為止。
7-ELEVEN貓奴新品推薦舒芙蕾布丁：69元
貓福珊迪 汪喵星球天然原肉凍乾零食系列：88元
汪喵星球毛小孩便利店福箱：540元
摩力諾仿真造型貓爪襪4入組：480元