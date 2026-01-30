7-11貓貓杯塞免費送！7-11喵財進寶提拉米蘇風味奶茶，貓之日貓福珊迪主題店必拍。

7-11 貓之日攜手 mofusand 貓福珊迪推出主題門市、聯名飲品與甜點，新品喵財進寶提拉米蘇風味奶茶、搭配限定杯款與貓咪杯塞，貓奴通通要擁有。

▲7-11 貓之日攜手 mofusand 貓福珊迪，推出飲料、甜點到寵物用品的聯名企劃，門市氛圍滿滿貓咪元素。（攝影：張人尹）



▲7-11 光忠門市打造大型貓福珊迪主題門市，舞龍舞獅裝置搭配春節設計，成為貓奴拍照熱點。（攝影：張人尹）

大型貓福珊迪主題門市登場

▲7-11 現萃茶與不可思議茶BAR 推出貓福珊迪喵開運杯與喵招財杯套，折出立體貓手造型超吸睛。（攝影：張人尹）

喵財進寶提拉米蘇風味奶茶亮相

▲7-11 推出喵財進寶提拉米蘇風味奶茶，奶茶結合白巧克力提拉米蘇蛋糕，成為貓之日限定話題飲品。（攝影：張人尹）

聯名烘焙甜點全面上架

▲7-11 推出多款貓福珊迪聯名烘焙甜點，從土司、蛋糕到布丁，包裝與造型都充滿貓咪巧思。（攝影：張人尹）



▲7-11 思樂冰、雪淋霜、酷聖霜門市同步推出貓咪耳朵貓杯蓋，讓冰品也加入貓之日行列。





寵物用品與寵食同步登場

▲7-11 獨家推出汪喵星球毛小孩便利店福箱，迷你版門市造型讓貓主子一秒變身小七店長。（攝影：張人尹）



▲7-11 推出貓福珊迪聯名寵物用品與寵食，還有貓奴必買貓貓襪子。（攝影：張人尹）





7-11 貓之日 mofusand 貓福珊迪主題門市

7-11 喵財進寶提拉米蘇風味奶茶 上市日期：2/4起

售價：88元

加碼活動：前7萬杯加贈「貓福珊迪聯名」喵開運杯塞，共有5款隨機送富、貴、吉、祥、喵五大吉祥字，數量有限，送完為止。







7-ELEVEN貓奴新品推薦 舒芙蕾布丁：69元

貓福珊迪 汪喵星球天然原肉凍乾零食系列：88元

汪喵星球毛小孩便利店福箱：540元

摩力諾仿真造型貓爪襪4入組：480元





更多7-11貓之日必入手貓貓小巧思 ▲7-11 喵財進寶提拉米蘇風味奶茶，前 7 萬杯可獲得貓福珊迪聯名杯塞，背面有隨機字樣。（攝影：張人尹）

▲7-11 推出喵財進寶提拉米蘇風味奶茶，奶茶結合白巧克力提拉米蘇蛋糕，成為貓之日限定話題飲品。（攝影：張人尹）

▲7-11 推出多款貓福珊迪聯名烘焙甜點，從土司、蛋糕到布丁，包裝與造型都充滿貓咪巧思。（攝影：張人尹） 上市日期：2/4起售價：88元加碼活動：前7萬杯加贈「貓福珊迪聯名」喵開運杯塞，共有5款隨機送富、貴、吉、祥、喵五大吉祥字，數量有限，送完為止。舒芙蕾布丁：69元貓福珊迪 汪喵星球天然原肉凍乾零食系列：88元汪喵星球毛小孩便利店福箱：540元摩力諾仿真造型貓爪襪4入組：480元

貓貓杯塞、貓貓杯套免費送！每年2/22貓之日就是貓奴的大日子，這次7-11 直接把超商變成大型貓咪舞台，自2/4起攜手日本插畫角色 mofusand 貓福珊迪，推出超過 10 款聯名商品，從飲料、烘焙甜點一路延伸到寵物用品，還有免費送杯塞、杯套超可愛。還特別推出限定主題門市，結合貓貓與春節賀歲主題，結帳還有機會聽到「喵～」的音效，貓奴必衝。為迎接貓之日，7-11 特別打造大型貓福珊迪主題門市，即日起於光忠門市登場，以舞龍舞獅與賀歲春聯為設計主軸，入口就能看到巨型貓福珊迪裝置，象徵新年熱鬧開場。此外，7-11在2/4起針對現萃茶、不可思議茶BAR，推出專屬「貓福珊迪喵開運杯」每款上面都有春節圖案與吉祥話，搭配3款喵招財杯套，可以折出立體貓手造型，貓奴被萌翻。除了貓貓限定杯之外，7-11 現萃茶加碼推出新品「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」，以小葉紅茶為基底調製成濃郁奶茶，上層隨機搭配富、吉、安、旺造型的白巧克力提拉米蘇蛋糕，將甜點元素直接融入飲品之中。全台限量 16 萬杯，前 7 萬杯還能隨機獲得「貓福珊迪聯名杯塞」杯塞正面是貓貓圖案、背面有吉祥字樣，讓粉絲在喝飲料免費卡週邊。除了飲品，7-11 這次也同步推出多款貓福珊迪聯名烘焙與甜點，從糖片土司、虎皮蛋糕捲、舒芙蕾布丁，以及草莓果泥麵包、草莓派、巧克力蛋糕土司、杯子蛋糕與日式厚切年輪蛋糕，也都換上貓福珊迪角色包裝。特別的是，在2/20-2/22日購買指定商品，在結帳時收銀機還會驚喜發出「喵~」叫聲，是貓之日小驚喜。同時，思樂冰、雪淋霜、酷聖霜的門市，也推出萌度爆表的貓咪耳朵「貓杯蓋」，打造最萌貓貓季。看準寵物市場成長趨勢，7-11 在貓之日也同步推出多款貓福珊迪聯名寵物用品與寵食商品，包含限定包裝的搖搖鮮肉酥、原肉凍乾零食。貓奴更要搶獨家「汪喵星球毛小孩便利店福箱」，把紙箱變成迷你版7-11門市，自家貓主子可以一秒變身小七店長。同時還有貓奴必搶居家周邊，貓咪擦手巾、貓貓花色襪子，就是搶攻貓奴的錢包。7-ELEVEN光忠門市：台北市大安區復興南路一段107巷5弄1號