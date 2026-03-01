2026機票漲價懶人包！長榮、華航、星宇訂位費調升，國泰燃油附加費翻倍調幅一覽。

隨著伊朗局勢動盪推升油價，全球航空業迎來近年最強勁的成本挑戰。資深編輯李維唐表示，這波漲價不僅反映燃油壓力，更顯現出航空業對分銷系統成本的精確轉嫁，旅客應儘早完成訂位以規避未來更大幅度的浮動成本。

近期受到伊朗戰事地緣政治影響，國際原油價格劇烈動盪，每桶油價一度飆破120美元大關。這股效應迅速從能源市場蔓延至航空產業，全球航空公司面臨營運成本沉重壓力，紛紛啟動價格調整機制。對於計畫在2026年出國旅遊的民眾而言，除了規劃行程，現在更得精打細算，因為從機票的基本訂位服務費到燃油附加費，正迎來一波連鎖性的調漲潮。

▲出國變貴了！國籍航空三雄調漲訂位費、國泰燃油附加費翻倍，最新旅費調幅懶人包。 / 圖：AI生成、窩客島整理



國籍航空三雄齊漲，訂位服務費全面調升

台灣旅客最常搭乘的國籍航空，包含中華航空、長榮航空與星宇航空，近期均宣布基於全球分銷系統（GDS）的使用成本增加，調高隨票收取的訂位服務費。長榮航空已率先於3月初實施新制，中華航空則緊接著在3月17日跟進。兩家航空的訂位服務費均由原本的25美元調整至28美元，折合新台幣約901元。而星宇航空則預計從4月1日起正式實施，調幅最高，由25美元調升至30美元，折合新台幣約965元。這項費用不論旅客是透過旅行社、官網或行動APP購票，都將直接反映在票價總額中。

國泰航空燃油費翻倍，長程線負擔顯著加重

相較於訂位服務費的小幅波動，燃油附加費的漲幅更讓旅客有感。國泰航空宣布自3月18日起，全面調升不同航程的燃油附加費，且漲幅均超過1倍。短程航線從港幣142元調漲至290元，約新台幣1194元。中程與長程航線的調幅更為驚人，長程航線由港幣569元飆升至1164元，換算新台幣後，單航段附加費就逼近4793元。這意味著旅客光是支付燃油費，就比過往多支出超過2400元新台幣，對長途旅行的預算造成不小壓力。

▲買機票再等等？長榮、華航、星宇同步調升服務費，國際航線附加費暴漲破4000元。 / 圖：AI生成、窩客島整理

虎航暫維持原價，廉航市場面臨營運挑戰

在一片漲聲中，台灣虎航目前採取觀望態度，暫未加入這波訂位服務費的調整行列。現階段虎航仍維持依據旺季與非旺季區分收費，旺季期間每段收取新台幣400元，非旺季則為300元。然而，根據《彭博》分析指出，若中東衝突持續超過3個月，油價維持高檔，利潤率較低的廉價航空恐面臨生存危機，部分東南亞低成本航空已開始評估暫停部分航班以應對極端情境。

全球航空業鎖緊螺絲，各國票價漲勢難擋

這股漲價潮不僅限於台港。泰國航空預估近期票價將上漲10%至15%，並指出歐洲旅遊市場需求熱絡，未來幾個月內仍有調整空間。紐西蘭航空則宣布國內航班調漲10美元，國際長程線則調漲達90美元。此外，越南官方媒體更發出警告，由於燃油高度依賴進口，當地機票價格未來可能面臨最高70%的漲幅。印度航空與澳洲航空也紛紛採取分階段徵收或平均調漲策略。面對全球航空運輸成本攀升，未來「低價機票」的定義恐將重新改寫。

2026年度航空訂位服務費及燃油附加費調整

活動(實施)時間：

長榮航空：自3月初起已實施

中華航空：自3月17日起實施

國泰航空：自3月18日起實施

星宇航空：預計自4月1日起實施

活動(調整)內容：