不開車也能玩遍高雄！從百年糖廠到駁二夕陽，搭捷運必訪景點一日搜集。

免開車也能暢遊港都！這條捷運、輕軌路線，將高雄精華景點一次搜羅，輕鬆享受最愜意的南國旅行。

年節長假即將到來，不想塞車找車位，搭乘「捷運紅線」、「環狀輕軌」絕對是輕旅行最高CP值的選擇。這條路線把高雄最經典的玩法一次搜羅，從橋頭糖廠的古早味冰棒，一路到駁二看夕陽，最後再以必比登美食收尾。無論是親子放電還是情侶約會，搭上捷運輕鬆收藏山海與美食！

▲玩高雄不開車也能輕鬆玩！搭乘捷運紅線直達橋頭糖廠，出站就能在可愛龍貓彩繪、典雅日式木造建築前盡情拍照。（部落客：饅頭弟）

▲美景之外，高雄美食也不能錯過！在鹽埕區的巷弄裡，藏著榮獲米其林必比登推薦的銷魂鴨肉飯，以及總是座無虛席的排隊名店牛肉麵。（部落客：大手牽小手。玩樂趣）

走進百年舊糖廠，搭五分車吃酵母冰

旅行的起點，從搭乘捷運紅線至「R22A橋頭糖廠站」開始。這裡不只是全台首座現代化製糖廠，更是北高雄最迷人的歷史地標！除了漫步在鐵件裝置藝術區拍照打卡，週末還能體驗復古的「五分車」；臨走前，別忘了到福利社買支經典的「紅豆酵母冰」，甜而不膩的古早味，是陪伴在地人長大的懷舊滋味。

橋頭糖廠站

地址：高雄市橋頭區興糖路19巷號

更多介紹可見「饅頭弟」文章：【高雄景點】橋頭糖廠～市定文化景觀，暢遊製糖工場、日式木屋、防空洞、紅磚水塔，旅遊踏青半日景點好去處

▲除了體驗搭乘五分車，園區內也展示多輛退役的老火車，讓鐵道迷與遊客都能近距離接觸這些珍貴的歷史記憶。（部落客：饅頭弟）

漫步凹子底森林，城市野餐賞落羽松

隨著陽光漸暖，轉乘捷運紅線 「R13 凹子底站」或輕軌至「 C24愛河之心站」，便能抵達媲美大安森林公園的凹子底森林公園！這片森林擁有豐富的生態濕地與大片草皮，是市區難得的綠意角落，相當適合來場愜意野餐。若在秋冬季節造訪，還能看見湖畔「落羽松」逐漸轉紅，倒映水面的美景，宛若置身歐洲般，異國情調相當濃厚，可以暫時忘卻喧囂，享受片刻的舒心。

凹子底森林公園

地址：高雄市鼓山區神農路南屏路

更多介紹可見「西莉亞玩樂人生」文章：【高雄。鼓山區】高雄捷運《凹子底站》玩什麼？親愛的~我把森林變小了，讓我們走一趟『凹子底森林公園』好好感受都市叢林中還有這麼一處美麗新視野。

▲「凹子底森林公園」的生態湖泊倒映著藍天與城市高樓，鬧中取靜的氛圍，是高雄市區最奢侈的愜意角落。（部落客：西莉亞玩樂人生）

品味帕莎蒂娜，獨享義大利麵

午後想躲避豔陽，午餐首選公園旁的「帕莎蒂娜」。作為高雄知名的餐飲品牌，帕莎蒂娜主打正統義式料理與優雅用餐環境，是許多在地人的聚餐首選。在涼爽、氣氛佳的空間細品美食，不僅滿足味蕾，更能為下午行程充分蓄電。

帕莎蒂娜

地址：高雄市鼓山區青海路167號

電話：07-5530889

更多介紹可見「跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活」文章：重整回歸更升級之帕莎蒂娜烘焙坊Pasadena Bakery，約會聚餐推薦、高雄必買麵包伴手禮 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

▲從開胃冷盤到招牌義大利麵，「帕莎蒂娜」堅持正統義式烹調手法，絕對能滿足旅人的口腹之欲。（部落客：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活）

▲「帕莎蒂娜」不僅義大利麵厲害，一樓販售的麵包更是人氣必吃！從招牌的酒釀桂圓到各式歐式麵包，真材實料超誘人。（部落客：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活）

探索全台最大科工館，寓教於樂的室內首選

休憩片刻後，接著搭乘輕軌至「C30 科工館站」，走進這座全台最大的應用科學博物館！這裡不僅是躲雨、避暑的完美備案，豐富的館內設施，從航空太空廳到各種擬真互動裝置，大人小孩都能玩得盡興。其中最熱門的「熱雪天堂」滑雪體驗與巨型旋轉溜滑梯更是必玩設施，值得花上兩、三個小時慢慢走逛，度過充實又有趣的午後時光。

國立科學工藝博物館

地址：高雄市三民區九如一路720號

電話：07-3800089

更多介紹可見「Ruby說美食享受旅行」文章：【高雄室內親子景點】國立科學工藝博物館，全台第一座應用科學博物館，在遊玩中吸收學習新知識｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

▲科工館內的「熱雪天堂」主打常溫滑雪體驗，坐上特製雪圈從高處滑下，讓孩子也能體驗飆雪快感。（部落客：Ruby說美食享受旅行）

穿梭駁二倉庫群，大港橋捕捉浪漫夕陽

趁著太陽準備西下，來到輕軌「C12 駁二大義站」感受港都魅力！駁二作為高雄文創最密集的精華區，可以穿梭在舊倉庫改建的文創小店與展覽空間，尋找手作小物的驚喜，或者選在大港橋旋轉秀的時段，捕捉全台首座水平旋轉橋的壯觀畫面。看著夕陽將海面染成金黃色澤，站在橋上眺望高雄港灣的壯闊景色，絕對是整趟旅程最浪漫的魔幻時刻。

大港橋

地址：高雄市鹽埕區

更多介紹可見「省錢旅遊達人」文章：高雄市鹽埕區高雄景點｜大港橋,駁二藝術特區和棧二庫,賞高雄夜景散步好去處

▲夜幕時分，大港橋點亮璀璨燈光，與水面倒影相互輝映，可說是高雄港最迷人的夜景地標。（部落客：省錢旅遊達人）

尋訪鹽埕老味，米其林必比登推薦美食

逛累駁二，晚餐不妨直接步行至鄰近的美食一級戰區，尋找鹽埕的傳統老滋味。首推榮獲米其林必比登推薦的「鴨肉珍」，淋上肉燥、鋪滿片肉的鴨肉飯，配上綜合下水湯，是在地人必排的人氣料理；喜歡麵食的話，則不能錯過老字號「港園牛肉麵」，招牌的牛肉麵用料十足、麵條Q彈。這兩間都是鹽埕區的指標性美食，來到高雄不容錯過。

鴨肉珍

地址：高雄市鹽埕區五福四路258號

電話：07-5215018

更多介紹可見「大手牽小手。玩樂趣」文章：高雄市鹽埕區鴨肉珍｜豪邁切塊鴨肉大方給！在地超過65年鴨肉名店

港園牛肉麵

地址：高雄市鹽埕區大成街55號

電話：07-5613842

更多介紹可見「大手牽小手。玩樂趣」文章：高雄市鹽埕區港園牛肉麵｜主打一個湯鮮肉大塊！在地經營六十年牛肉麵老店

▲在鹽埕經營超過65年的鴨肉珍，不僅是在地人的共同回憶，更獲得米其林必比登推薦肯定！軟嫩鴨肉淋上香濃滷汁，搭配切盤鴨血與下水湯，最道地的港都滋味千萬別錯過。（部落客：大手牽小手。玩樂趣）

▲鹽埕區排隊名店「港園」，以用料實在聞名，光是牛肉份量就誠意十足。（部落客：大手牽小手。玩樂趣）

換條路線繼續玩！高雄捷運一日遊：

延伸閱讀：高雄美食 | 新濱・駅前 百年銀行冰滴咖啡廳 舊三和銀行/哈瑪星貿易商大樓/春田日常輕軌哈瑪星站 捷運西子灣站 - ifunny 艾方妮的遊樂場

延伸閱讀：高雄咖啡廳 書店喫茶 一二三亭（ヒフミテイ）｜高雄西子灣必訪「日式百年老宅咖啡」 文青感靜謐午茶「沈浸

延伸閱讀：高雄市新興區【走。遊高雄】逍遙園