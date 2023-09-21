高雄咖啡廳 書店喫茶 一二三亭（ヒフミテイ）｜高雄西子灣必訪「日式百年老宅咖啡」　文青感靜謐午茶「沈浸

久違前往高雄，這次特別走訪了一間具有建築已經具有百年歷史的老宅咖啡廳，質感的日式復古風格，讓人忍不住流連忘返。位於高雄鼓山區，捷運西子灣站以及輕軌哈瑪星站周邊的「書店喫茶 一二三亭」，建築保留日治時期的風韻，在時代的洪流裡，保持著迷人的歲月痕跡，滿載著書店文藝氣息，讓人彷彿搭上時光機回到從前一般。

「書店喫茶 一二三亭」低調座落在城市一隅，等候有緣人來到。門口被些許綠意包圍著，以自己特有的生存步調，散發著已經薈萃百年的文藝歷史感。

將城市繁忙的步調放緩，踩著輕快的腳步入內。老窗花、木造屋頂、魔石子地板、深木色的桌椅，陽光透過窗沿灑落室內，讓各個角落變得溫柔起來。會讓人忍不住就沈浸在寧靜安謐的的氛圍裡，就像一秒穿越回到往日舊時光。

外面天氣炎熱，挑個位置坐下來，開啟涼爽又甜蜜的下午茶時光吧！書店喫茶的菜單意外蠻多樣化的，舉凡咖啡、茶、甜點、主食、煎餅等，都可以點得到。當天想要吃點甜的，就決定點煎餅跟朋友一起share。

超級美的抹茶紅豆煎餅，有被這個顏值美到心坎裡去，一上桌就讓我們狂拍了10分鐘。香甜紮實的煎餅，吃起來口感有點像鬆餅的口感，配上大人感的微苦抹茶冰淇淋，以及蜜紅豆，層次感瞬間豐富了起來。隨著自己的心意搭配吃法，讓午茶時間變得甜甜美好了起來捏！

圓圓Q萌的金沙焙茶捲，焙茶奶油搭配鹹蛋黃的組合，我覺得十分新奇。口感溫順的焙茶氣息首先在嘴裡擴散，隨後而來的鹹蛋黃刺激著味蕾的感受，甜度不高但療癒感飛上天，非螞蟻人但想吃甜點解饞的朋朋們，這款推薦給尼！

十足炎熱的天氣，必須喝點清涼的飲料。酸酸甜甜的檸檬莓果氣泡飲，相當解渴又解膩。咖啡拿鐵也不錯，蠻順口的會不自覺一直想喝～

店內也有許多藏書，不妨挑上喜歡的書籍，一邊享受甜點，一邊徜徉書海裡，是最舒壓的悠閒時光啊！

【書店喫茶 一二三亭（ヒフミテイ）】

地址：高雄市鼓山區鼓元街4號2樓

營業時間：10:00-18:00

電話：07-531-0330

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