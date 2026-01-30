▲基隆不只廟口夜市！基隆車站美食 遠東蚵仔煎 40年老店必吃，焦香恰恰、鮮蚵爆量。

基隆必吃蚵仔煎推薦！火車站旁孝四路老店「遠東蚵仔煎」飄香40年，主打焦香恰恰口感與鮮蚵爆量，在地人與老饕一致認證的港都經典美味。

來到基隆，多數觀光客的行程往往集中在廟口夜市，但真正熟門熟路的老饕都知道，最耐吃、最貼近港都日常的美味，往往藏身在火車站周邊。從基隆南站步行不到兩分鐘，轉進充滿時代痕跡的孝四路，一間陪伴在地人超過40年的「遠東蚵仔煎」，至今仍用一盤盤焦香蚵仔煎，迎接歸鄉與遠道而來的旅人。



▲基隆火車站旁孝四路美食推薦，遠東蚵仔煎步行即可抵達（攝影：蕭芷琳）

▲基隆必吃蚵仔煎老店，遠東蚵仔煎飄香40年以上（攝影：蕭芷琳）

基隆火車站美食推薦「遠東蚵仔煎」40年老字號

遠東蚵仔煎的位置極具代表性，店面正好位在昔日中山陸橋「舒淇橋」的投影範圍內，見證基隆街景數十年的變化。走進店裡，映入眼簾的是典型的老派小吃店配置，白鐵桌椅略顯斑駁，卻乾淨俐落，空氣中瀰漫著鐵板與海味交織的香氣。開放式料理區是整間店的靈魂，看著老闆熟練地在鐵板上灑下粉漿、鋪滿鮮蚵、打蛋翻煎，滋滋作響的聲音彷彿港都的日常節拍。

▲基隆孝四路老店風景，遠東蚵仔煎保留傳統小吃店氛圍（攝影：蕭芷琳）

必吃蚵仔煎！基隆美食「遠東蚵仔煎」價錢親民

「遠東蚵仔煎」最迷人的關鍵，在於它與多數偏軟口感的蚵仔煎截然不同。招牌蚵仔煎每份售價親民，卻毫不手軟。粉漿邊緣煎至金黃微焦，入口先是酥脆「恰恰」的聲響，接著才是中心地瓜粉漿的Q彈黏潤，層次分明。搭配店家特調的鹹甜雙醬，尾韻帶點微辣，讓整體風味更有深度。不少內行人還會加點一碗湯，豬肝、豬雜一次到位。

▲基隆必吃「遠東蚵仔煎」推薦菜單：蚵仔煎（攝影：蕭芷琳）

▲基隆必吃「遠東蚵仔煎」推薦菜單：肉絲炒飯（攝影：蕭芷琳）

「遠東蚵仔煎」不只是填飽肚子的地方，更像是一盞味覺燈塔，為尋找正宗基隆味的旅人指引方向。吃完一盤蚵仔煎，還能順遊孝三路一帶，展開一場基隆美食馬拉松，從大腸圈、排骨飯到在地飲品，一路都是老饕等級。或許沒有華麗裝潢，也談不上精緻服務，但那股延續40年的焦香與鮮甜，早已成為基隆最難被取代的日常風景。

▲基隆必吃「遠東蚵仔煎」推薦菜單：腰子湯（攝影：蕭芷琳）

基隆車站美食推薦 遠東蚵仔煎

地址：基隆市仁愛區孝四路1號

營業時間：09:30–19:30；週日公休