台北牛肉麵天花板再出招！台北中山希爾頓逸林開運牛雜麵限時登場，抽中大吉享65折優惠。

喜迎2026年農曆新春。在競爭激烈的台北精品酒店餐飲市場中，台北中山九昱希爾頓逸林酒店一樓的La Salle森酒吧，向來以湯鮮味美的牛肉麵系列立下良好口碑，更是許多饕客心目中的台北牛肉麵天花板。為了讓賓客在新年期間品嚐到最具儀式感的佳餚，執行主廚Mike王銘嘉帶領廚藝團隊，自2月1日起至3月3日元宵節止，推出期間限定的「鴻運當頭」開運牛雜麵。這碗麵不僅延續了曾獲得台北國際牛肉麵節肯定的精湛手藝，更將多樣好兆頭融入食材，為消費者的新年討個大吉利。



▲台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧自2月1至3月3日元宵節止，推出農曆春節限定的「鴻運當頭」開運牛雜麵，每碗620元+10%。圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供；窩客島整理

結合6大吉祥寓意的星級台北牛肉麵推薦

這款以農曆新年為靈感研發的「鴻運當頭」開運牛雜麵，每碗售價620元外加10%服務費。主廚Mike王銘嘉細心挑選多種牛部位，將祝福化為實質美味。碗中包含代表財富且祝賀「金銀滿屋」的金錢肚，象徵「層層富貴」的牛套腸，寓意「百業興旺」的牛百頁，還有期許「好腦筋」的滑順牛筋，以及代表「身強體健」的大塊牛肉。整碗麵色澤紅潤洋溢喜氣，讓賓客在品味頂級美味的同時，也能將滿滿的春節祝福吃進肚裡。



▲台北中山九昱希爾頓逸林酒店以農曆新年為靈感的「鴻運當頭」開運牛雜麵，色澤紅潤，洋溢新春喜氣，與消費者一同歡慶農曆新年。圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供；窩客島整理

La Salle森酒吧獨門手工福袋展現職人廚藝深度

整碗開運牛雜麵的靈魂焦點，莫過於象徵「萬事圓滿」的手工精製福袋。王主廚分享其製作秘訣，是將新鮮牛絞肉與增添香氣口感的芹菜末充分拌勻，包入帶有些微甜味的豆皮之中，再細心地以干瓢束口，外型討喜可愛。這款福袋的細膩甜香與辛香濃郁的湯頭交織，呈現出畫龍點睛的層次感，讓整碗麵在視覺與味覺上皆達到極致滿足。

▲每碗「鴻運當頭」開運牛雜麵，都有廚藝團隊手工精製，以牛絞肉為餡料，象徵「萬事圓滿」的福袋。圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供；窩客島整理



走春抽大吉大利開運籤，最低餐飲優惠65折

除了味覺享受，台北中山九昱希爾頓逸林酒店更為佳節增添趣味與實惠。活動期間凡點用「鴻運當頭」開運牛雜麵，或是在未使用其他優惠的情況下，單筆消費滿1800元，結帳時即可參加「大吉大利開運籤」抽取活動。獎項包含「小吉」、「中吉」與「大吉」，若幸運抽中「大吉」籤，當次消費現場直接享有餐飲65折優惠。這項活動結合了傳統求籤文化與現代餐飲體驗，成為2026年春節期間台北走春、親友聚會的熱門選擇。

▲自2月1至3月3日元宵節止，凡於台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧點用「鴻運當頭」開運牛雜麵或單筆消費滿1800元，即可抽取大吉大利開運籤一次，最低可享有餐飲65折優惠。圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供；窩客島整理

「鴻運當頭」開運牛雜麵新春限定活動

活動時間：2026年2月1日起至3月3日（元宵節）止

活動內容：

新春限定販售「鴻運當頭」開運牛雜麵，每碗售價620元外加10%服務費 。

凡點用開運牛雜麵，或單筆消費滿1800元（未使用其他優惠），即可抽取大吉大利開運籤一次 。

籤詩獎項包含「小吉」、「中吉」與「大吉」，抽中「大吉」者可現場享有餐飲65折優惠 。

注意事項：開運籤折扣不得與其他各項優惠併用 。

台北中山九昱希爾頓逸林酒店 La Salle森酒吧

店家地址：台北市中山區（中山九昱希爾頓逸林酒店1樓）

訂位電話：02-6619-9999 轉 1621

