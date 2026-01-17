福容大飯店復古「港點推車」平日68折開吃！20道經典港點、老派靈魂必訪。

懷念記憶中茶樓喧騰的熱鬧氛圍嗎？福容台北一館福粵樓讓復古推車重出江湖。平日午晚餐時段，二十道手工港點全面六八折，讓你在繁忙都市中，重溫蒸籠熱氣裡的幸福滋味 。

位於台北市中心精華地帶，串聯起信義區時尚與西門町繁華的福容大飯店台北一館，一直是許多饕客尋找道地滋味的口袋名單。為了讓忙碌的都市人重拾「一盅兩件」的悠閒時光，館內備受好評的「福粵樓」餐廳，即日起至6月30日推出令港點控為之瘋狂的「港味狂歡」活動。這次不只是單純的味覺饗宴，更是一場穿越時空的文化體驗，主廚團隊不僅端出多達20道純手工製作的經典美饌，更讓消失已久的「復古港點推車」重出江湖，在每週一至週五的平日午晚餐時段，以全品項68折的超殺優惠，邀請食客們感受那份蒸籠掀蓋時、熱氣騰騰的幸福感。

▲福容台北一館福粵樓即日起推出「港味狂歡」，平日午晚餐港式點心全品項享68折優惠。圖／福容台北一館提供；窩客島整理



台北港式飲茶懷舊風情：港點推車重現茶樓熱鬧氛圍

在講求效率的現代餐飲中，傳統的港式推車服務已日漸稀少。福容大飯店福粵樓此次特別讓「港點推車」回歸巡桌服務，就是為了重現早期香港茶樓那種人聲鼎沸、熱鬧溫馨的用餐氛圍。當服務人員推著滿載蒸籠的推車穿梭於桌席之間，蒸氣伴隨著竹籠的清香緩緩飄散，饕客們可以直接看著推車上的各式點心進行挑選，這種充滿互動感與儀式感的用餐方式，不僅喚醒了許多長輩的味蕾記憶，也讓年輕世代能親身體驗最正宗的港式飲茶文化。

▲福粵樓重現復古港點推車巡桌服務，讓賓客感受早期香港茶樓的熱鬧氛圍。圖／福容台北一館提供；窩客島整理

20道主廚手工港式點心：蒸煎酥包甜五大類一次滿足

本次「港味狂歡」活動的菜單設計極具誠意，福粵樓主廚團隊將港式點心最精華的「蒸、煎、酥、包、甜」五大類別完整呈現，且堅持手工現做。在蒸點部分，首推口感紮實的「糯香珍珠丸」與膠質滿滿的「蜜汁炆鳳爪」，而風味濃郁的「豉汁蒸排骨」更是配茶首選。對於喜愛海鮮的食客，「香茜魚翅餃」與「瑤柱豆苗餃」展現了食材的鮮甜，招牌「黃金蝦餃皇」更是不容錯過，師傅以精湛手藝桿出薄透Q彈的水晶外皮，包裹著整尾鮮蝦，入口瞬間鮮味迸發，層次分明，絕對是驗證港點功力的經典之作。

▲本次活動可一次品嚐20道經典港味鹹點與甜品，重現道地港式滋味。圖／福容台北一館提供；窩客島整理



必吃爆漿流沙包與甜品：平日優惠期間的甜蜜收尾

一場完美的港式饗宴，絕不能少了驚豔的甜點與包點。福粵樓此次端出的「蠔皇叉燒包」鹹甜適中，而最受大小朋友喜愛的「爆漿流沙包」與「烏金流沙包」更是視覺與味覺的雙重享受，輕輕撥開熱騰騰的包子皮，金黃色的流心內餡緩緩流出，細膩滑順的口感讓人回味無窮。此外，外酥內嫩的「蜜汁叉燒酥」與香氣四溢的「香煎蘿蔔糕」，也是必點清單。最後再來上一碗果香濃郁的「楊枝美甘露」或清爽的「椰汁西米露」，搭配一顆外熱內冷、口感對比強烈的「冰火菠蘿包」，為這頓平日限定的68折港點大餐畫下完美句點。

▲經典「爆漿流沙包」切開瞬間金黃流心緩緩流出，甜鹹交織、口感細膩，是大小朋友的最愛。圖／福容台北一館提供；窩客島整理

「港味狂歡」港式點心優惠活動

活動時間：即日起至2026年6月30日止，每週一至週五平日午、晚餐時段

活動內容：

港式點心全品項享68折優惠 。

提供復古港點推車巡桌服務 。

精選20道經典港點（包含蒸、煎、酥、包、甜五大類） 。

福容大飯店台北一館 福粵樓

訂位電話：02-2701-1239 轉 320

