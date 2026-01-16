南港漢來上海湯包開了！5折優惠先搶吃，5大必吃推薦跟著點菜。

南港LaLaport必吃美食加一，來上海湯包1月16日開幕祭出5折優惠！必點18摺手工小籠湯包，快跟著5大推薦點餐，用5折搶吃最強南港美食。

南港人久等了，漢來上海湯包終於進駐南港LaLaport！自從南港LaLaport開幕以來，大家就在敲碗到底什麼時候才能吃到漢來上海湯包，如今終於在今日正式進駐百貨6樓，年銷350萬顆的傳奇小籠湯包不用跑信義區、南部也能吃到。開幕首日祭出雙人套餐半價優惠；前三日滿額再送蝦肉生煎湯包券。不管是平日上班想簡單吃一頓好的，還是假日帶全家人逛街順便聚餐，漢來上海湯包的出現都讓大家的午晚餐名單多了一個新選擇，再也不用羨慕其他區的朋友了。



▲南港漢來上海湯包每桌必點「手工小籠湯包」，除了有原味還有麻辣口味。

▲南港漢來上海湯包1月16日開幕當天，指定雙人套餐半價優惠。





必吃18摺手工小籠湯包！漢來上海湯包展現職人工藝

來到漢來上海湯包，絕對不能漏掉主角，那就是職人等級的18摺手工小籠湯包。每一顆都是師傅現場手感擀皮，包進鮮甜雞湯與豬肉內餡，燙口噴汁的小籠湯包就是在家。除了招牌口味，喜歡重口味的朋友一定要試試麻辣口味，非常有後勁。如果是喜歡底部焦脆的人，蝦肉生煎湯包更是必點。不僅香脆而且內餡還有彈牙草蝦仁，每一口都能感受到漢來上海湯包手工現做的誠意。



▲南港漢來上海湯包「蝦肉生煎湯包」是人氣第三的必點菜。





必點清單推薦功夫料理與療癒甜點

雖然店名是湯包，但漢來上海湯包的排骨蛋炒飯也是人氣排行榜第二名，厚實現炸排骨咬下去超多汁，配上粒粒分明又充滿蛋香的米飯，是會讓人光速清盤的靈魂料理。如果想喝點熱的，金黃清澈的原盅燉雞湯更是暖胃首選。餐後別忘了來份奶皇南瓜團子，南瓜造型可愛又Q彈。不管是鹹食還是甜品，在漢來上海湯包都能找到讓人滿足的簡單幸福感，絕對是逛南港LaLaport時不能錯過的美味。



▲南港漢來上海湯包人氣第二必點菜「排骨蛋炒飯」。





開幕限時驚喜優惠套餐半價吃

慶祝新店開幕，漢來上海湯包準備了超狂優惠。1月16日開幕當天，指定雙人套餐半價優惠，這絕對要準時去搶。而且開幕前3天單筆滿800元，還會加碼送蝦肉生煎湯包兌換券，真的是誠意滿滿。店內空間寬敞舒服，一共規畫了95個座位，不用擔心用餐環境擁擠。趁著這波活動，快約好身邊的老饕一起來南港LaLaport踩點，享受這場期盼已久的18摺手工小籠湯包饗宴。



▲南港漢來上海湯包招牌小籠湯包，每一顆都是由師傅擀皮、18摺包餡。

▲南港漢來上海湯包必吃「炸排骨」，精選厚實排骨，現點現炸至金黃酥脆，呈現多汁、不乾柴口感。





漢來上海湯包 南港LaLaport 店家資訊

地址：台北市南港區經貿二路131號6樓

電話：0227820978

營業時間：

平日11點30分至14點30分，晚餐17點至21點

假日午餐11點至15點，晚餐17點至21點





漢來上海湯包 台北LaLaport南港店 開幕優惠活動

1月16日開幕首日， 指定雙人套餐5折優惠，午餐與晚餐各限前50組。

1月16日至1月18日， 單筆消費滿800元，贈送蝦肉生煎湯包兌換券乙張。

即日起至2月13日， 內用單筆消費滿1000元，贈送100元抵用券。





漢來上海湯包台北LaLaport南港店 必吃推薦菜單

招牌小籠湯包（6顆）售價 140元

特色：漢來上海湯包最經典的門面。堅持職人18摺手工現包，皮薄多汁，內餡包裹老母雞精華皮凍與後腿肉。





特色：底部煎到焦香酥脆。內餡選用鮮甜雞肉與飽滿草蝦仁，口感層次豐富。是漢來上海湯包的明星單品。





特色：現點現炸的高品質厚實排骨，咬下多汁不乾柴，配上粒粒分明、鍋氣十足的蛋炒飯，回購率極高。





特色：嚴選雞翅長時間慢火細燉，呈現金黃清澈的雞湯。入口溫潤回甘，雞肉嫩到骨肉分離。





特色：外觀是超討喜的小南瓜造型。外皮帶有麻糬般的Q彈口感，包裹香濃滑順的奶皇內餡，甜而不膩。







