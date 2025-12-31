最新信義區高空酒吧！叢林開始酒鬼超市藏在ATT，酒超市任選 互動遊戲桌超嗨。

藏身 ATT 4 Fun 頂樓11樓的信義區高空酒吧「叢林開始酒鬼超市」，主打免預約自助選酒、DJ演出與台北101跨年煙火視角，下班微醺或跨年聚會一次滿足。

藏身在 ATT 4 Fun 頂樓11樓的「叢林開始酒鬼超市JUNGLE PLAY」，把露營系的自在氛圍帶進城市上空，成為信義區上班族下班後放鬆的新選擇。主打免門票、免預約、免包廂費，隨時想來就能上樓微醺。空間結合高空視野、DJ音樂演出與自助選酒玩法，不論是小酌聊天、週末聚會或跨年派對，都能讓城市人用最沒有壓力的方式享受夜生活。

▲信義區新景觀酒吧「叢林開始酒鬼超市」近距離欣賞台北101夜景。(攝影：鄭雅之) ▲「叢林開始酒鬼超市」提供DIY調酒組，體驗自己動手的樂趣。(攝影：鄭雅之)





信義區高空微醺新地標

從露營精神延伸而來，「叢林開始酒鬼超市」把戶外的放鬆感重新翻譯成都市夜生活語言。室內空間以俐落的不鏽鋼線條呈現都會感，再加入大量綠意植栽，讓視線自然降溫。走到戶外區，帳篷、燈串與木質元素交錯成露營角落，抬頭是便是超近距離的台北101夜景，低頭則是像營地般自在的座位配置。微風與燈光交織，讓人彷彿短暫離開城市節奏，在高空中享受一場屬於夜晚的微醺露營時光，也成為拍照與聚會的熱門場景。 ▲「叢林開始酒鬼超市」戶外區，以帳篷、燈串與木質元素打造露營氛圍。(攝影：鄭雅之)





免預約自助選酒夜生活新玩法

這裡的夜生活不需要事前計畫，「叢林開始酒鬼超市」打破傳統酒吧門檻，不設低消壓力，也沒有包廂限制，直接進場就能開始。酒水採自助選購形式，看到喜歡的就拿，有紅白酒、氣泡酒、梅酒、白草莓酒、水果酒、威士忌等，無論是想微醺還是想喝點烈酒都能在這選到，更特別的是還可以體驗自己動手調酒的樂趣。

▲「叢林開始酒鬼超市」打破傳統酒吧門檻，酒水採自助選購形式，看到喜歡的就拿。(攝影：鄭雅之)





酒杯互動遊戲桌炒熱氣氛

店內桌子更特別設計成互動遊戲桌，只要把酒杯放在遊戲桌上便可以多人對打，輸的喝指定ml數的酒，直接將氣氛炒到最高，這種沒有距離感的設計，讓第一次來的人也能快速融入，成為信義區下班聚會與週末夜生活的新選項。亦提供各種串燒搭酒，讓人有吃、有喝也有玩，享受深夜的愜意時刻。

▲酒桌特意準備互動遊戲桌，只要把酒杯放在杯架處就可以對打遊戲，炒熱氣氛。(攝影：鄭雅之) ▲店內提供各類串燒，配酒吃最對味。(攝影：鄭雅之)





台北101跨年煙火派對首選

最嗨的週末JUNGLE PLAY 安排 DJ 與藝人現場演出，音樂不搶戲，卻成為聊天與喝酒最剛好的陪伴。今年跨年檔期邀請高爾宣 OSN 等人氣卡司輪番登場，搭配高空視角，直接解鎖台北101跨年煙火第一排。當酒水暢飲、音樂節奏與煙火齊放同時出現，派對氛圍自然被推到最高點。現場也同步推出跨年暢飲票與分區座位方案，無論想站著嗨或坐著看煙火，都能找到適合自己的跨年方式。

▲ATT 4 Fun 頂樓11樓近期新開的「叢林開始酒鬼超市」擁有絕美台北101夜景。(攝影：鄭雅之) ▲室內空間以俐落的不鏽鋼線條呈現都會感，再加入大量綠意植栽，讓視線自然降溫。(攝影：鄭雅之)

叢林開始酒鬼超市 店家資訊

地址： 110405臺北市信義區松壽路12號叢林開始11F

電話號碼： 0965 542 731

營業時間：

星期一～星期三 20:00–02:00

星期五～星期日 18:00–04:00





叢林開始酒鬼超市 限定入場票

跨年限定叢林單人暢飲票，價格為 NT$ 4000

S區樓梯座位區三人座，價格為 NT$ 33000

D區水晶燈前排六至八人座，價格為 NT$ 52800

D區水晶燈後排六至八人座，價格為 NT$ 44800





更多叢林開始酒鬼超市照片

▲現場也有各種調酒任君挑選。(攝影：鄭雅之) ▲上百款酒彷彿在酒超市中挑酒。(攝影：鄭雅之)