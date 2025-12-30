12顆葡萄許願全吃錯！西班牙跨年習俗大逆轉，西班牙網紅Sergio揭密正確吃葡萄法。

西班牙跨年吃12顆葡萄習俗大揭密，網紅Sergio指出想脫單需選綠葡萄，並在跨年後36秒內於桌下吃完，引發網友熱議。

隨著跨年倒數的腳步逼近，許多人開始尋找能夠為新的一年帶來好運的儀式感，無論是計畫窩在家中享受溫馨時光，還是與三五好友相約外出狂歡，絕對不能忘記準備一串葡萄，因為這源自西班牙的古老傳統「幸運的12顆葡萄」，已經成為全球熱門的開運話題，相傳只要在午夜12點隨著鐘聲吞下12顆葡萄，就能確保未來12個月收穫滿滿的幸運與財富，不過這項習俗傳到亞洲後卻意外演變出不同的版本，近期更有西班牙網紅親自出面闢謠，指出大家都吃錯了。

▲跨年吃葡萄許願真的有效嗎？幸運12顆葡萄、36秒脫單祈福與西班牙正統儀式解析

西班牙跨年習俗的歷史起源與財富象徵

這項被稱為「幸運的12顆葡萄」的傳統，最早可以追溯至19世紀末的西班牙，當時在馬德里的中產階級之間，流行著模仿法式傳統，在跨年夜享用葡萄與香檳，人們深信這種儀式能夠驅除邪靈，並且提升新年的財運與整體運勢，但前提是必須精準地配合鐘聲節奏，在午夜鐘響結束前快速將12顆葡萄全數吃下，直到今日，在巴賽隆納或畢爾包等熱鬧的市中心，仍隨處可見人們聚集在一起，一手拿著Cava氣泡酒，一手抓著葡萄倒數迎接新年。

台灣版12顆葡萄與脫單許願的誤解

有趣的是，這個充滿異國風情的習俗傳入台灣後，逐漸演變成一股年輕人間的許願熱潮，甚至被轉化為跨年夜專屬的戀愛祈福儀式，坊間流傳的做法相當具體，要求參與者先在心裡默念脫單願望，接著在跨年倒數前的36秒內，每3秒吃下一顆葡萄，並在吃下最後一顆時許下想要真愛的願望，為了提高成功率，許多人還會特地選用口感偏甜且無籽的小葡萄，避免在關鍵時刻噎到，希望能藉此求得來年順利脫單。

網紅Sergio羅煜辰揭露正確吃法需躲桌下

針對網路上流傳的各種版本，近期在社群平台上相當活躍的西班牙創作者Sergio羅煜辰，特別在Instagram發文糾正了大家的觀念，他指出台灣人普遍都吃錯了，真正的西班牙傳統並非在倒數前吃，而是在跨年過後的36秒內，每3秒吞下一顆葡萄，更重要的是葡萄一定要挑選綠色的才有效，此文一出立刻引發網友熱烈討論，紛紛驚呼原來多年來都吃錯了方式，Sergio羅煜辰更進一步補充，如果想要同時擁有另一半、幸福與幸運，就必須在桌子底下進行這個吃葡萄的儀式。



綠葡萄與民間習俗的趣味性

儘管關於「幸運的12顆葡萄」有著各式各樣的說法，至於是否真能帶來戀情或財富，終究屬於民間習俗的一環，不過這種帶有遊戲性質的儀式，確實為跨年夜增添了不少樂趣與話題，今年跨年不妨準備一串綠葡萄，試著在桌子底下挑戰這項源自西班牙的傳統，或許在歡笑聲中，好運真的會悄悄降臨。

▲西班牙跨年幸運12顆葡萄怎麼吃？36秒吃完、綠色葡萄與桌下願望的新年儀式





幸運12顆葡萄 怎麼吃才算數

• 午夜12點鐘響起時，每響1聲吃1顆葡萄。

• 必須在12聲內吃完12顆。

• 建議選甜、無籽的小葡萄較好吞。

• 若照台灣流行版：36秒內每3秒吃1顆。

• Sergio羅煜辰說法：跨年後36秒內吃完、用綠色葡萄、在桌下吃。

• 成效無科學根據，屬民間習俗，重點在儀式感。

