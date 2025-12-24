跨年煙火景觀吃到飽599元！必勝客披薩吃到飽強勢回歸，199元啤酒喝到飽 跨年搶訂位。

必勝客歡樂吧跨年活動必衝，101煙火景觀座位、披薩吃到飽升級、在家生啤暢飲方案同步登場，讓粉絲在室內用餐也能感受跨年夜氛圍。

▲必勝客歡樂吧光復餐廳店推出101煙火景觀座位，粉絲可在室內用餐欣賞跨年煙火。

歡樂吧空間與餐點升級

披薩吃到飽599元、還有跨年煙火最佳景觀！讓速食控約吃、約朝聖的「必勝客歡樂吧」這次升級回歸，除了在比薩吃到飽餐點升級之外，更加碼推出「199元台灣啤酒無限暢飲」喝到飽限定方案，年末約聚餐超適合。這次必勝客歡樂吧更預告，12/31跨年場即將開放訂位，讓粉絲們不只吃飽、喝飽，還有台北101煙火景觀拍到飽。

陪伴台灣粉絲多年的必勝客歡樂吧，此次以現代美式風格重新裝潢強勢回歸。自助餐檯維持現烤比薩、義大利麵、烤雞、副食、甜點與沙拉無限供應吃到飽，讓聚餐時能依照喜好自由取用，其中更首次加入「費城起司牛肉比薩」，後續也將不定期輪替特殊口味，提供速食控更高CP值體驗。



▲必勝客歡樂吧維持多樣自助餐點配置，讓粉絲依需求自由搭配餐盤。





生啤暢飲打造最嗨派對氛圍

不只美食餐點更新升級，必勝客歡樂吧配合年末聚餐需求，這次更推出「台灣啤酒暢飲方案」滿足速食控粉絲們。即日起只要在歡樂吧內用加價199元，即可升級「台灣啤酒暢飲方案」，享用生啤喝到飽，限滿18歲以上可加購。搭配熱食與現烤比薩，成為粉絲們年末聚餐最嗨選擇。



▲必勝客私廚系列比薩進駐歡樂吧，讓粉絲在吃到飽中嘗試不同口味。





室內看煙火的跨年選項

為迎接12/31跨年夜，必勝客歡樂吧光復餐廳店再度推出101煙火景觀位，讓粉絲們一邊享受吃到飽、喝到飽，一邊近距離欣賞台北101煙火，全店共180席，景觀座位數量有限，12/30下午2點開放現場訂位。「必勝客歡樂吧」平日每人479元+10%，假日每人529元+10%，跨年場12/31晚間599元+10%，打造最高CP值跨年吃到飽約會餐廳選擇。



▲必勝客將經典費城起司牛肉比薩限量引進歡樂吧餐檯，成為討論焦點。

必勝客歡樂吧 營業資訊

地址：必勝客 光復餐廳（臺北市大安區忠孝東路四段341號2樓）

收費方式：

平日每人479元+10%

假日每人529元+10%

跨年場12/31晚間599元+10%

加購台灣啤酒生啤無限暢飲+199元





必勝客歡樂吧 跨年場12/31營業資訊

訂位時間：2025/12/30下午2點起，限必勝客光復餐廳門市現場訂位，可選擇時段。

時段及收費價格：

午間時段11:00~16:30：529元+10%/每人（用餐1.5小時）

晚間時段（17:00~18:30、19:00~20:30、21:00~22:30、23:00~00:30）：599元+10%/每人

跨年約會必衝推薦

推薦閱讀：citizenM打造2026最Chill跨年夜！台北北門酒店變身大型遊樂場，玩遊戲聽音樂再抽住宿券，輕鬆迎接新年

推薦閱讀：台北101「SPARK101」跨年煙火、光雕秀與聖誕燈飾全攻略！玩具總動員首次登上摩天大樓。

推薦閱讀：澳門跨年打卡新地標！新濠天地濠夢聖誕頌，粉金聖誕樹與親子互動體驗大公開。