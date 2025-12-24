> 美食 > 跨年煙火景觀吃到飽599元！必勝客披薩吃到飽強勢回歸，199元啤酒喝到飽 跨年搶訂位。

跨年煙火景觀吃到飽599元！必勝客披薩吃到飽強勢回歸，199元啤酒喝到飽 跨年搶訂位。

tiger Walker 玩樂季
2025-12-24 21:00文字：編輯 張人尹 圖片提供:必勝客
編輯 張人尹

編輯 張人尹

必勝客歡樂吧跨年活動必衝，101煙火景觀座位、披薩吃到飽升級、在家生啤暢飲方案同步登場，讓粉絲在室內用餐也能感受跨年夜氛圍。
披薩吃到飽599元、還有跨年煙火最佳景觀！讓速食控約吃、約朝聖的「必勝客歡樂吧」這次升級回歸，除了在比薩吃到飽餐點升級之外，更加碼推出「199元台灣啤酒無限暢飲」喝到飽限定方案，年末約聚餐超適合。這次必勝客歡樂吧更預告，12/31跨年場即將開放訂位，讓粉絲們不只吃飽、喝飽，還有台北101煙火景觀拍到飽。
▲必勝客歡樂吧光復餐廳店推出101煙火景觀座位，粉絲可在室內用餐欣賞跨年煙火。
▲必勝客歡樂吧光復餐廳店推出101煙火景觀座位，粉絲可在室內用餐欣賞跨年煙火。

歡樂吧空間與餐點升級

陪伴台灣粉絲多年的必勝客歡樂吧，此次以現代美式風格重新裝潢強勢回歸。自助餐檯維持現烤比薩、義大利麵、烤雞、副食、甜點與沙拉無限供應吃到飽，讓聚餐時能依照喜好自由取用，其中更首次加入「費城起司牛肉比薩」，後續也將不定期輪替特殊口味，提供速食控更高CP值體驗。

▲必勝客歡樂吧維持多樣自助餐點配置，讓粉絲依需求自由搭配餐盤。
▲必勝客歡樂吧維持多樣自助餐點配置，讓粉絲依需求自由搭配餐盤。


生啤暢飲打造最嗨派對氛圍

不只美食餐點更新升級，必勝客歡樂吧配合年末聚餐需求，這次更推出「台灣啤酒暢飲方案」滿足速食控粉絲們。即日起只要在歡樂吧內用加價199元，即可升級「台灣啤酒暢飲方案」，享用生啤喝到飽，限滿18歲以上可加購。搭配熱食與現烤比薩，成為粉絲們年末聚餐最嗨選擇。

▲必勝客私廚系列比薩進駐歡樂吧，讓粉絲在吃到飽中嘗試不同口味。
▲必勝客私廚系列比薩進駐歡樂吧，讓粉絲在吃到飽中嘗試不同口味。


室內看煙火的跨年選項

為迎接12/31跨年夜，必勝客歡樂吧光復餐廳店再度推出101煙火景觀位，讓粉絲們一邊享受吃到飽、喝到飽，一邊近距離欣賞台北101煙火，全店共180席，景觀座位數量有限，12/30下午2點開放現場訂位。「必勝客歡樂吧」平日每人479元+10%，假日每人529元+10%，跨年場12/31晚間599元+10%，打造最高CP值跨年吃到飽約會餐廳選擇。

▲必勝客將經典費城起司牛肉比薩限量引進歡樂吧餐檯，成為討論焦點。
▲必勝客將經典費城起司牛肉比薩限量引進歡樂吧餐檯，成為討論焦點。




必勝客歡樂吧 營業資訊

地址：必勝客 光復餐廳（臺北市大安區忠孝東路四段341號2樓）
收費方式：
平日每人479元+10%
假日每人529元+10%
跨年場12/31晚間599元+10%
加購台灣啤酒生啤無限暢飲+199元

必勝客歡樂吧 跨年場12/31營業資訊

訂位時間：2025/12/30下午2點起，限必勝客光復餐廳門市現場訂位，可選擇時段。
時段及收費價格：
午間時段11:00~16:30：529元+10%/每人（用餐1.5小時）
晚間時段（17:00~18:30、19:00~20:30、21:00~22:30、23:00~00:30）：599元+10%/每人

跨年約會必衝推薦

推薦閱讀：citizenM打造2026最Chill跨年夜！台北北門酒店變身大型遊樂場，玩遊戲聽音樂再抽住宿券，輕鬆迎接新年

推薦閱讀：台北101「SPARK101」跨年煙火、光雕秀與聖誕燈飾全攻略！玩具總動員首次登上摩天大樓。

推薦閱讀：澳門跨年打卡新地標！新濠天地濠夢聖誕頌，粉金聖誕樹與親子互動體驗大公開。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
升級豆花吃到飽！六扇門進軍中正紀念堂，170元自助吧吃到飽小火鍋大推。
升級豆花吃到飽！六扇門進軍中正紀念堂，170元自助吧吃到飽小火鍋大推。
編輯 鄭雅之
點水樓林口店冠軍小籠包吃到飽！小籠包控必衝3980元四人合餐，原味、九層塔、XO醬小籠包無限續點。
點水樓林口店冠軍小籠包吃到飽！小籠包控必衝3980元四人合餐，原味、九層塔、XO醬小籠包無限續點。
編輯 李維唐
信義區699元港點吃到飽！芯聚苑35道港點無限吃，假日不加價也有。
信義區699元港點吃到飽！芯聚苑35道港點無限吃，假日不加價也有。
編輯 鄭雅之
日本螃蟹吃到飽！Washoku SATO 狂嗑松葉蟹趁現在，烤肉火鍋吃到飽、限時1個月開跑。
日本螃蟹吃到飽！Washoku SATO 狂嗑松葉蟹趁現在，烤肉火鍋吃到飽、限時1個月開跑。
記者 蕭芷琳
信義區吃到飽新開！759元六本松壽喜燒吃到飽，生甜甜圈 哈根達斯無限吃。
信義區吃到飽新開！759元六本松壽喜燒吃到飽，生甜甜圈 哈根達斯無限吃。
編輯 鄭雅之
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊