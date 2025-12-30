跨年先衝新北1314跨河煙火！10大淡水八里最佳觀賞點，市集 卡司一次看。

想看煙火又不想一路追行程，新北跨年直接幫你準備好，淡水八里雙主場，觀賞點，市集，表演卡司，一篇先整理好。

全台最早跨年煙火先衝淡江大橋！新北年度跨年重頭戲「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日晚間登場，以淡江大橋為主軸，串聯淡水與八里雙主場，不只帶來長達13分14秒、共35520發的跨河煙火秀，還首次規劃雙舞台演唱會與大型市集。從下午一路熱鬧到晚間，音樂、煙火、市集一次到位，成為迎接2026年最具話題性的跨年選擇。無論想站在河岸欣賞橋河共演的震撼畫面，或卡位舞台前感受重量級卡司演出，又或是宅在家看轉播，今年新北跨年都能依照自己的節奏，找到最舒服的迎新方式。

▲新北跨河煙火跨年將於12月31日20時26分準時施放，整整13分14秒不間斷綻放，發數更創下歷年新高。 ▲新北1314跨河煙火淡水、八里10大最佳觀賞點推薦。





2026新北跨河煙火跨年！10個最佳觀賞點推薦

今年跨年煙火以「萬花之河。冬之樂章」為主題，首度打造全台唯一「橋河共演」形式，以淡江大橋為視覺軸線，在左右兩側共設六大燃放點，結合光束與音樂，呈現三幕式煙火展演。煙火將於12月31日20時26分準時施放，整整13分14秒不間斷綻放，發數更創下歷年新高。新北市也同步公布淡水與八里共10處最佳觀賞點，包含金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、十三行文化公園與八里左岸河濱公園等，視野開闊又好拍，適合提早卡位慢慢等煙火。

▲2026新北跨河煙火跨年以「萬花之河。冬之樂章」為主題。





淡水八里雙舞台卡司一次掌握

除了煙火，今年更首創淡水與八里雙舞台規模，從下午4點30分起接力開唱。淡水星光舞台主打跨世代與國際卡司，集結YOYO家族、OZONE、蘇慧倫、黃偉晉、小男孩樂團、蕭煌奇，並由韓國人氣天后HWASA壓軸登場。八里星月舞台則走青春與實力並行路線，邀請動力火車、U:NUS、梁文音、陳華、以莉·高露，以及日本創作歌手樋口愛與韓國新生代女團Baby DONT Cry輪番演出，讓不同年齡層都能找到屬於自己的跨年BGM。

▲跨年先衝新北1314跨河煙火雙舞台表演，有蕭煌奇、韓國人氣天后HWASA壓軸。





跨年市集逛吃攻略與交通提醒

跨年不只聽歌看煙火，淡水與八里現場也同步推出「閃閃市集」與「微光市集」，集結超過50攤美食餐車與風格選物，從異國小吃、職人手作到排隊名店通通有，下午3點起就能邊逛邊吃暖身等跨年。活動期間攤位也支援新北幣消費，完成指定任務可兌換100元優惠券。新北市提醒，12月31日下午4點起淡水與八里周邊將實施交通管制，建議搭乘大眾運輸前往，無法到場的民眾也可透過電視與網路平台同步收看直播。

▲2026新北跨河煙火跨年現場，淡水與八里規劃美食市集。





2026新北跨河煙火跨年 活動資訊

活動日期：2025年12月31日

煙火時間：20時26分施放。13分14秒

煙火規模：35520發。橋河共演

舞台演出：淡水星光舞台。八里星月舞台

市集時間：12月31日15時起

交通提醒：16時起周邊交通管制。建議搭乘大眾運輸





2026新北跨河煙火跨年 最佳觀賞點推薦

淡水端

金色水岸河濱公園 淡水海關碼頭 漁人碼頭觀景平台 滬尾藝文休閒園區

金色水岸河濱公園 淡水海關碼頭 漁人碼頭觀景平台 滬尾藝文休閒園區 八里端

八里左岸河濱公園 十三行博物館 十三行文化公園 觀海長堤賞鳥區 水筆仔公園 漫步廣場





2026新北跨河煙火跨年 轉播平台

淡水星光舞台

電視頻道：東森綜合台、MOD寰宇綜合台

網路平台：新北市文化局YouTube頻道

電視頻道：東森綜合台、MOD寰宇綜合台 網路平台：新北市文化局YouTube頻道 八里星月舞台

網路平台：壹蘋新聞網、新北市文化局Facebook粉絲專頁





2026跨年吃喝玩樂推薦！

推薦閱讀：跨年煙火景觀吃到飽599元！必勝客披薩吃到飽強勢回歸，199元啤酒喝到飽 跨年搶訂位。

推薦閱讀：澳門跨年打卡新地標！新濠天地濠夢聖誕頌，粉金聖誕樹與親子互動體驗大公開。

推薦閱讀：台北101「SPARK101」跨年煙火、光雕秀與聖誕燈飾全攻略！玩具總動員首次登上摩天大樓。