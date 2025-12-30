跨年先衝新北1314跨河煙火！10大淡水八里最佳觀賞點，市集 卡司一次看。

想看煙火又不想一路追行程，新北跨年直接幫你準備好，淡水八里雙主場，觀賞點，市集，表演卡司，一篇先整理好。
全台最早跨年煙火先衝淡江大橋！新北年度跨年重頭戲「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日晚間登場，以淡江大橋為主軸，串聯淡水與八里雙主場，不只帶來長達13分14秒、共35520發的跨河煙火秀，還首次規劃雙舞台演唱會與大型市集。從下午一路熱鬧到晚間，音樂、煙火、市集一次到位，成為迎接2026年最具話題性的跨年選擇。無論想站在河岸欣賞橋河共演的震撼畫面，或卡位舞台前感受重量級卡司演出，又或是宅在家看轉播，今年新北跨年都能依照自己的節奏，找到最舒服的迎新方式。
2026新北跨河煙火跨年！10個最佳觀賞點推薦
今年跨年煙火以「萬花之河。冬之樂章」為主題，首度打造全台唯一「橋河共演」形式，以淡江大橋為視覺軸線，在左右兩側共設六大燃放點，結合光束與音樂，呈現三幕式煙火展演。煙火將於12月31日20時26分準時施放，整整13分14秒不間斷綻放，發數更創下歷年新高。新北市也同步公布淡水與八里共10處最佳觀賞點，包含金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、十三行文化公園與八里左岸河濱公園等，視野開闊又好拍，適合提早卡位慢慢等煙火。
淡水八里雙舞台卡司一次掌握
除了煙火，今年更首創淡水與八里雙舞台規模，從下午4點30分起接力開唱。淡水星光舞台主打跨世代與國際卡司，集結YOYO家族、OZONE、蘇慧倫、黃偉晉、小男孩樂團、蕭煌奇，並由韓國人氣天后HWASA壓軸登場。八里星月舞台則走青春與實力並行路線，邀請動力火車、U:NUS、梁文音、陳華、以莉·高露，以及日本創作歌手樋口愛與韓國新生代女團Baby DONT Cry輪番演出，讓不同年齡層都能找到屬於自己的跨年BGM。
跨年市集逛吃攻略與交通提醒
跨年不只聽歌看煙火，淡水與八里現場也同步推出「閃閃市集」與「微光市集」，集結超過50攤美食餐車與風格選物，從異國小吃、職人手作到排隊名店通通有，下午3點起就能邊逛邊吃暖身等跨年。活動期間攤位也支援新北幣消費，完成指定任務可兌換100元優惠券。新北市提醒，12月31日下午4點起淡水與八里周邊將實施交通管制，建議搭乘大眾運輸前往，無法到場的民眾也可透過電視與網路平台同步收看直播。
2026新北跨河煙火跨年 活動資訊
活動日期：2025年12月31日
煙火時間：20時26分施放。13分14秒
煙火規模：35520發。橋河共演
舞台演出：淡水星光舞台。八里星月舞台
市集時間：12月31日15時起
交通提醒：16時起周邊交通管制。建議搭乘大眾運輸
2026新北跨河煙火跨年 最佳觀賞點推薦
- 淡水端
金色水岸河濱公園 淡水海關碼頭 漁人碼頭觀景平台 滬尾藝文休閒園區
- 八里端
八里左岸河濱公園 十三行博物館 十三行文化公園 觀海長堤賞鳥區 水筆仔公園 漫步廣場
2026新北跨河煙火跨年 轉播平台
- 淡水星光舞台
電視頻道：東森綜合台、MOD寰宇綜合台
網路平台：新北市文化局YouTube頻道
- 八里星月舞台
網路平台：壹蘋新聞網、新北市文化局Facebook粉絲專頁
