2026跨年懶人包！全台演唱會卡司與煙火地點總整理，張惠妹台東開唱、台北101玩具總動員光雕秀必看。

著2025年即將步入尾聲，全台灣各地的節慶氛圍日漸濃厚，民眾最引頸期盼的重頭戲莫過於跨年夜的去處，今年全台各縣市卯足全力拚場，不僅煙火秀規格全面升級，演唱會卡司陣容更是堪稱近年最豪華，從北到南甚至離島，都有重量級巨星坐鎮。本次跨年最大的亮點之一，便是韓國二代女團KARA睽違12年驚喜現身台北，以及華語樂壇天后張惠妹重返家鄉台東領軍開唱，此外還有MAMAMOO成員頌樂與華莎、Apink、HIGHLIGHT等韓流勢力席捲全台，搭配台北101首度聯名《玩具總動員》的光雕煙火秀、新北全台最早施放的跨河煙火，以及高雄義大世界長達999秒的藝術煙火，這場迎接2026年的年度盛會註定熱鬧非凡，窩客島特別為讀者整理了全台跨年活動的詳細亮點與資訊，讓您輕鬆規劃一場難忘的跨年之旅。



▲南投則主打雙煙火秀，日月潭將在水社與伊達邵兩地同步施放300秒煙火，展現湖光山色的浪漫，而清境農場則在高海拔星空下施放4000發高空煙火，是全台最高的跨年派對

台北跨年主打韓流回憶殺 101煙火攜手玩具總動員光雕秀

作為台灣跨年的指標性活動，台北最High新年城今年祭出超強「回憶殺」策略，邀請到韓國經典女團KARA擔任壓軸嘉賓，這也是她們相隔12年後再度來台演出，勢必將市民廣場的氣氛推向最高潮，同場較勁的還有金曲歌后蔡健雅、人氣天王周湯豪、玖壹壹與韋禮安等實力派歌手。除了聽覺饗宴，視覺重頭戲台北101煙火今年更具童趣與話題性，將首度以光雕投影形式呈現皮克斯經典動畫《玩具總動員》，胡迪、巴斯光年等超過10位人氣角色將躍上台北101外牆，自2025年12月27日起便會每晚展演，陪伴民眾一路倒數至2026年，台北市政府也延續分散式跨年策略，在信義區周邊設置四大舞台，讓民眾能在不同角落享受跨年氛圍。



台北最High新年城

活動名稱： 台北最High新年城 2026跨年晚會

活動時間： 2025/12/31 19:00～2026/1/1 1:00

活動地點： 台北市政府前市民廣場

活動表演： KARA、蔡健雅、周湯豪、玖壹壹、韋禮安、美秀集團、高爾宣OSN、Bii畢書盡、安心亞、U:NUS、幻藍小熊、李千娜、味全龍小龍女

活動內容： 韓國女團KARA睽違12年來台擔任壓軸；台北101首度聯名《玩具總動員》，自12/27起每晚展演光雕秀；設有市民廣場、東區頂好廣場、景勤一號公園、象山公園、四四南村等多元舞台

活動轉播： 中視、中天綜合台、中華電信MOD、台北市政府YouTube、台北旅遊網FB、LINE TODAY、Hami Video等



新北淡水八里雙主場 13分14秒煙火搶先全台施放

不想熬夜到午夜的民眾，新北市的「閃耀新北1314跨河煙火」是絕佳選擇，活動將於12月31日下午就熱鬧登場，並在晚間20點26分準時施放長達13分14秒的璀璨煙火，象徵「一生一世」的浪漫寓意。今年煙火秀規模為歷年之最，超過4萬5千發煙火將以淡江大橋為中心，在淡水漁人碼頭、海關碼頭與八里左岸同步綻放，卡司方面同樣星光熠熠，MAMAMOO成員華莎將獨家壓軸現身淡水星光舞台，而八里星月舞台則由《進擊的巨人》片尾曲原唱樋口愛與動力火車接力獻唱，打造視覺與聽覺的雙重饗宴。



閃耀新北1314跨河煙火

活動名稱： 閃耀新北1314跨河煙火

活動時間： 2025/12/31 16:30-21:00（煙火施放時間 20:26）

活動地點： 淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸（同步跨河兩岸）

活動表演：

淡水：華莎HWASA、蘇慧倫、蕭煌奇、黃偉晉、OZONE等

八里：樋口愛、動力火車、U:NUS、陳華、梁文音等

活動內容： 施放長達13分14秒、超過4.5萬發的跨河煙火，為全台最早施放的煙火秀

活動轉播： 東森綜合台、寰宇綜合台、新北市文化局YouTube/FB、壹蘋新聞網



桃園新竹跨年派對 雙場地與遊樂園狂歡夜

桃園今年的「ON AIR」跨年晚會首度嘗試雙場地模式，主舞台設於樂天桃園棒球場，並同步在亞矽創基地設置戶外觀賞區，最大驚喜莫過於韓國清純系女團Apink將擔任倒數前的壓軸嘉賓，而徐若瑄也將重返跨年舞台，為桃園帶來滿滿話題。新竹地區則展現不同風情，新竹市大湳雅公園主打「不斷電」派對，由蘇慧倫、韋禮安等歌手輪番上陣，並搭配300秒煙火，而六福村主題遊樂園則推出限定的跨年派對，結合黑色耶誕遊行與設施延長開放，讓遊客能在遊樂園的歡樂氣氛中迎接新年。



2026桃園ON AIR跨年晚會

活動名稱： 2026桃園ON AIR跨年晚會

活動時間： 2025/12/31 19:00開始

活動地點： 樂天桃園棒球場（主場）、亞矽創基地（戶外Live觀賞區）

活動表演： Apink、宇宙人、徐若瑄、温嵐、YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊、HUR+、icyball冰球樂團

活動內容： 首度打造雙場地，韓團Apink壓軸演出，戶外區設有大型投影與美食市集

活動轉播： TVBS歡樂台、公共電視台、TVBS NEWS YouTube/FB、Hami Video等



2026大新竹跨年晚會

活動名稱： 2026大新竹跨年晚會「新竹ON LOOP不斷電」

活動時間： 2025/12/31 18:00～2026/1/1 00:30

活動地點： 新竹市大湳雅公園

活動表演： 蘇慧倫、韋禮安、呂士軒、TRASH、蕭秉治、白安、張涵雅等

活動內容： 主打不斷電派對，白天即有市集暖場，晚間規劃300秒跨年煙火秀

活動轉播： 東森戲劇台、新竹市政府/縣政府FB



六福村跨年YA！派對

活動名稱： 六福村跨年YA！派對

活動時間： 2025/12/31 18:00起

活動地點： 六福村主題遊樂園

活動表演： 曾沛慈、樂妃女子跨界國樂團、HOt SHOCk華人國際樂團、DJ Alex

活動內容： 結合黑色耶誕遊行、雪花秀，遊樂設施延長開放

台中含金量最高跨年夜 麗寶樂園摩天輪燈光秀吸睛

中台灣的跨年戰場同樣激烈，台中市政府在水湳中央公園舉辦的「台中最強跨年夜」，號稱今年含金量最高，不仅有金曲歌王蕭敬騰睽違5年強勢回歸壓軸，還集結了動力火車、盧廣仲、告五人等一線卡司，陣容堅強。同一時間，麗寶樂園也推出「包你發」跨年演唱會，在全台最大的「天空之夢」摩天輪下，邀請王識賢、魏如萱等歌手開唱，樂園更將結合摩天輪燈光秀與煙火，提供民眾一站式滿足吃喝玩樂的跨年選擇。



2026台中最強跨年夜

活動名稱： 2026台中最強跨年夜

活動時間： 2025/12/31 18:00～ 2026/1/1 01:00

活動地點： 水湳中央公園

活動表演： 蕭敬騰、動力火車、盧廣仲、告五人、麋先生、TRASH、小樂 吳思賢、怕胖團等

活動內容： 蕭敬騰睽違5年壓軸，含金量極高的演唱會陣容

活動轉播： 三立都會台、台視、三立電視YouTube、MyVideo

麗寶跨年演唱會

活動名稱： 2026「包你發」麗寶跨年演唱會

活動時間： 2025/12/31

活動地點： 麗寶樂園渡假區 第二停車場

活動表演： 王識賢、魏如萱、宇宙人、美秀集團、MARZ23、許含光等

活動內容： 全台最大摩天輪下開唱，結合摩天輪燈光秀與煙火

活動轉播： 三立台灣台

中部特色跨年 彰化購物節與南投雲林煙火秀

彰化縣今年在田中高鐵站前廣場舉辦跨年晚會，並結合為期三天的購物節活動，邀請邱鋒澤、陳勢安等人氣歌手演出，南投則主打雙煙火秀，日月潭將在水社與伊達邵兩地同步施放300秒煙火，展現湖光山色的浪漫，而清境農場則在高海拔星空下施放4000發高空煙火，是全台最高的跨年派對。雲林縣今年不僅睽違12年重辦大型場育跨年晚會，還請來韓國男團HIGHLIGHT助陣，劍湖山世界則將展現全台唯一的摩天輪主體煙火，長達10分10秒的演出令人期待。



田中《斑馬》熊讚購物節×跨年晚會

活動名稱： 田中《斑馬》熊讚購物節×跨年晚會

活動時間： 2025/12/31 18:30～2026/1/1 00:30

活動地點： 彰化高鐵站廣場

活動表演： 陳勢安、邱鋒澤、黃西田、戴梅君、田亞霍等

活動內容： 結合購物節與戶外派對

活動轉播： 中天電視YouTube

「潭然心動」2026日月潭跨年晚會

活動名稱： 「潭然心動」2026日月潭跨年晚會

活動時間： 2025/12/31 20:00～1/1 00:10

活動地點： 水社碼頭、伊達邵碼頭

活動表演： 好蘇吳樂團、原民歌手全世煌、KMF極限火舞團等

活動內容： 水社與伊達邵兩地同步施放約300秒雙煙火

2026「乘乖の星空派對」清境跨年晚會

活動名稱： 2026「乘乖の星空派對」清境跨年晚會

活動時間： 2025/12/31 20:00～2026/1/1 1:00

活動地點： 清境農場遊客中心

活動表演： 姑慕·巴紹、禾羽、小銘、高曼容等

活動內容： 全台最高海拔跨年，施放約4000發高空煙火

2025-2026雲林跨年晚會「電光跨年✧點亮未來」

活動名稱： 2025-2026雲林跨年晚會「電光跨年✧點亮未來」

活動時間： 2025/12/31 18:00～2026/1/1 00:30

活動地點： 雲林縣立田徑場

活動表演： HIGHLIGHT、羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛、吳卓源、AcQUA源少年等

活動內容： 睽違12年舉辦大型晚會，韓團HIGHLIGHT助陣，打造半環場弧形煙火秀

活動轉播： 八大綜合台、雲林縣府YouTube/FB

2026「舞力High」摩天輪跨年晚會

活動名稱： 2026「舞力High」摩天輪跨年晚會

活動時間： 2025/12/31 18:30起

活動地點： 劍湖山世界

活動表演： 艾薇、TRI.BE‑Kelly、麗小花、翁鈺鈞、一綾等

活動內容： 全台唯一摩天輪主題煙火，施放10分10秒；設施延長營運



南部跨年星光閃耀 嘉義台南高雄屏東拚場

南台灣的跨年活動同樣熱力四射，嘉義市今年將舞台升級並移師至市政府北棟預定地，重金邀請MAMAMOO頌樂與羅志祥等巨星登場。台南好Young跨年晚會則延續長達六週的慶典氛圍，跨年夜將由韓國女團STAYC與日本歌手鈴木愛理領軍，展現國際化陣容。高雄作為演唱會之都，今年夢時代跨年晚會請來韓國女星權恩妃與告五人等卡司，義大世界則將施放全台最長的999秒大型藝術煙火，導入藍色流星雨等特效，場面壯觀，屏東則在體育館與里港兩地開唱，丁噹、滅火器等歌手將陪伴國境之南的民眾倒數。



2026全嘉藝起來跨年晚會

活動名稱： 2026全嘉藝起來跨年晚會

活動時間： 2025/12/31 19:00～2026/1/1 00:30

活動地點： 嘉義市政府北棟大樓預定地

活動表演： Solar頌樂、蕭煌奇、羅志祥、林美秀、許富凱、馬念先、Crispy脆樂團等

活動內容： 舞台規模升級，邀請MAMAMOO成員頌樂Solar與羅志祥演出

活動轉播： 民視台灣台、四季線上APP/YouTube、嘉義市政府相關FB

台南好Young跨年晚會

活動名稱： 台南好Young跨年晚會

活動時間： 2025/12/31 19:00～2026/1/1 00:30

活動地點： 台南市政府永華市政中心西側廣場

活動表演： STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、麋先生、派偉俊等

活動內容： 集結K-POP女團STAYC與日系歌手鈴木愛理，結合親子活動與市集

贊美酒店跨年煙火

活動名稱： 贊美酒店跨年煙火晚會

活動時間： 2025/12/31 19:00～2026/1/1 00:30

活動地點： 南科贊美酒店

活動表演： 無卡司（DJ&MC電音派對）

活動內容： 施放402秒大型高空煙火

2026「雄嗨趴」高雄夢時代跨年晚會

活動名稱： 2026「雄嗨趴」高雄夢時代跨年晚會

活動時間： 2025/12/31 19:00起

活動地點： 夢時代購物中心／時代大道

活動表演： 權恩妃、告五人、八三夭、滅火器、芒果醬、鳳小岳、熊仔、Lulu黃路梓茵等

活動內容： 韓國女星權恩妃來台，陳漢典搭檔Lulu主持

活動轉播： 華視、年代MUCH、壹電視YouTube、高雄市政府FB、Hami Video、LINE TODAY

義大世界跨年煙火

活動名稱： 2026「紫耀義大 義享奔騰」義大世界跨年煙火秀

活動時間： 2026/1/1 00:00施放煙火

活動地點： 義大世界

活動表演： 煙火主軸無卡司

活動內容： 999秒大型藝術煙火，導入藍色流星雨與煙火樹特效

High歌之夜跨年晚會

活動名稱： 2026「High歌之夜─歌舞昇屏」跨年晚會

活動時間： 2025/12/31 19:00～2026/1/1 00:30

活動地點： 屏東體育館前廣場

活動表演： 丁噹、婁峻碩、梁文音、鳳小岳、草屯囝仔、FEniX等

活動內容： 卡司橫跨情歌、嘻哈與原民音樂，搭配市集

嗨玩阿里港跨年晚會

活動名稱： 屏東嗨玩阿里港跨年晚會

活動時間： 2025/12/31 20:00起

活動地點： 里港過江河堤公園

活動表演： 滅火器、郭書瑤、許富凱、楊繡惠、台鋼雄鷹Wing Stars等

活動內容： 結合台語、搖滾與綜藝卡司

東部跨年天后回歸 台東張惠妹開唱成最大亮點

今年東部跨年最受矚目的焦點絕對是台東，天后張惠妹宣布領軍A-Lin、玖壹壹等好友，在台東市國際地標舉辦「東！帶我走」跨年晚會，這場堪稱全台最強陣容的免費演唱會，預計將吸引大批歌迷前往朝聖。宜蘭跨年則在宜蘭運動公園舉行，由徐懷鈺與彭佳慧雙天后坐鎮。花蓮經歷挑戰後展現韌性，太平洋觀光節將施放16吋高空煙火與金色光瀑特效，搭配李聖傑、Ozone等藝人演出，用最璀璨的光芒照亮太平洋的夜空。



宜蘭跨年晚會

活動名稱： 2026「璀璨蘭城 幸福宜市」宜蘭跨年晚會

活動時間： 2025/12/31 19:00起

活動地點： 宜蘭運動公園

活動表演： 徐懷鈺、彭佳慧、呂士軒、高爾宣、四分衛樂團、陳芳語、陳華等

活動內容： 結合美食市集、光舞之翼裝置藝術，提供免費接駁車

活動轉播： 聯禾有線電視、宜蘭市公所YouTube/FB

太平洋觀光節

活動名稱： 2025-2026花蓮太平洋觀光節跨年演唱會

活動時間： 2025/12/31 20:00～2026/1/1 00:30

活動地點： 花蓮市東大門廣場

活動表演： 李聖傑、Ozone、VERA、魏如昀、阿布絲、柏霖等

活動內容： 施放全台最大16吋高空煙火，搭配金色光瀑特效

活動轉播： 台視、三立台灣台、MTV、三立新聞網YouTube、Vidol

台東跨年晚會

活動名稱： 2026台東跨年晚會「東！帶我走」

活動時間： 2025/12/31 18:00～2026/1/1 01:00

活動地點： 台東市國際地標

活動表演： 張惠妹、A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲等

活動內容： 張惠妹領軍10組歌手開唱，高規格演唱會形式

活動轉播： 臺東縣政府YouTube、饒慶鈴FB、LINE旅遊

離島風情獨特 金門馬祖跨年市集添樂趣

離島的跨年活動同樣不缺席，金門縣在金城鎮莒光共融公園舉辦跨年晚會，邀請Matzka、柯有倫等歌手演出，並結合親子台表演與美食市集，適合全家大小同樂。馬祖跨年則選在南竿白馬王公園，由林隆璇等音樂人帶來動人演出，現場還安排了似顏繪與行動雕像等趣味互動，並提供機車、家電等豐富摸彩獎品，讓離島居民與遊客在溫馨熱鬧的氣氛中，一同迎接2026年的第一道曙光。



金門跨年晚會

活動名稱： 2026金門跨年晚會「金采門耀．喜納滿城」

活動時間： 2025/12/31 18:30～2026/1/1 00:30

活動地點： 金城鎮莒光共融公園

活動表演： Matzka、柯有倫、詹雅雯、閻奕格、李浩瑋、AKB48 Team TP等

活動內容： 結合美食市集，梁赫群與黃沐妍主持

馬祖跨年晚會

活動名稱： 2025-2026馬祖跨年晚會

活動時間： 2025/12/31 20:00起

活動地點： 馬祖南竿 白馬王公園

活動表演： 林隆璇、林逸欣樂團、王大文、卜星慧樂團等

活動內容： 結合美食市集、行動雕像、似顏繪與摸彩活動

