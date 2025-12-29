CoCo買一送一！CoCo跨年優惠百香雙響炮10元，生椰拿鐵買一送一開喝。

CoCo都可跨年推出百香雙響炮好友日優惠，第二杯10元同步登場。元旦接續果咖新品與CoCo咖啡買一送一活動，飲料控、咖啡控通通喝。

▲CoCo都可跨年好友日推出百香雙響炮優惠，百香果結合珍珠與椰果，成為跨年應景選擇。



▲CoCo都可推出多款果咖新品，從清爽柳丁到濃郁生椰，滿足不同風味喜好。





CoCo買一送一喝起來！跨年聚會約喝飲料話題再加一，這次CoCo跨年推出百香雙響炮好友日優惠，第二杯10元就能開喝。此外，這次CoCo看準咖啡、水果咖啡的話題，特別推出全新「台灣柳丁咖啡系列」還有「生椰拿鐵系列」，並且推出CoCo咖啡系列買一送一優惠，一次滿足飲料控、咖啡控。

跨年好友日百香雙響炮登場

▲CoCo都可百香雙響炮於12/30至12/31限時第二杯10元，線上領券即可預訂。

果咖系列新品 咖啡買一送一天天喝得到

▲CoCo都可果咖2.0系列登場，台灣柳丁與生椰結合職人咖啡，打造新年咖啡新選擇。

CoCo跨年好友日優惠

CoCo天天果咖買一送一

為了讓飲料控跨年開喝，在12/30至12/31，CoCo都可推出跨年好友日活動，百香雙響炮L杯第二杯10元。以熟成百香果果汁搭配珍珠與椰果，再加入茉香綠茶，酸甜清爽又有咬感，飲料控線上領券後即可預訂。每人可領4張券共8杯，糖度與溫度可自行選擇，數量有限，售完為止。看準咖啡市場，CoCo都可1/1起推出果咖2.0新品，以職人現磨咖啡為基底，推出系列「柳丁台灣柳丁美式、台灣柳丁拿鐵」，以及生椰咖啡系列「生椰職人拿鐵、粉角生椰拿鐵」以果香與咖啡融合，增添了手搖式咖啡新喝法。配合新品上市，CoCo都可同步推出咖啡優惠，1/1起天天都有指定咖啡買一送一，並且每週二享「職人咖啡全品項」買一送一優惠，讓粉絲們上班也能喝兩杯。活動期間：2025/12/30~12/31活動內容：線上領券可享百香雙響炮(L)第 2 杯 10 元活動方式：透過CoCo官方 LINE 或在都可訂線上點購，每人可享4 張券(=8 杯飲料)活動方式：全台街邊門市臨櫃購買指定果咖品項（紅柚香檸美式、西西里手搗檸檬美式、台灣柳丁美式），即享同價位買一送一。活動品項：紅柚香檸美式、西西里手搗檸檬美式、台灣柳丁美式





CoCo職人咖啡買一送一

飲料優惠新話題推薦

活動方式：每週二限定全台街邊門市臨櫃購買、都可訂線上點購「職人咖啡全品項」皆享同價位買一送一。活動品項：紅柚香檸美式、西西里手搗檸檬美式、台灣柳丁美式、職人拿鐵、珍珠職人拿鐵、生椰職人拿鐵、粉角生椰職人、台灣柳丁美式

