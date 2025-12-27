> 美食 > 2大手搖杯聯名賣甜點！COZY TEA御私藏聯名初韻冰心舒芙蕾，買甜點免費喝飲料。

2025-12-27 10:10文字：編輯 張人尹 圖片提供:COZY TEA御私藏、TrueWin初韻
COZY TEA御私藏與TrueWin初韻首度聯名推出冰心舒芙蕾，七款特色口味自12/27起於台北車站門市販售，連續三日買甜點送飲品優惠，甜點控必吃。
兩間手搖杯聯名，不賣飲料、賣甜點！這次手搖飲品牌COZY TEA御私藏與TrueWin初韻首度跨界聯名，主打夢幻甜點「冰心舒芙蕾」，自12/27起於COZY TEA御私藏台北車站門市限時販售。七種口味從經典法式生乳到豪華杜拜巧克力都有，連續三日還能享「買冰心舒芙蕾送飲品」優惠，讓甜點加飲料，下午茶一次滿足。
▲COZY TEA御私藏與TrueWin初韻聯名冰心舒芙蕾在台北車站門市開賣。
▲冰心舒芙蕾七種口味選擇，COZY TEA御私藏帶來甜點新體驗。
冰心舒芙蕾推出七款口味

這次手搖飲品牌COZY TEA御私藏與TrueWin初韻聯名，把療癒甜點「冰心舒芙蕾」在御私藏台北車站門市開賣，其中冰心舒芙蕾共有七種口味，包括濃郁奶香的法式生乳、冬季必吃雪莓生乳、果香迷人的青提生乳、甘醇抹茶御靜岡、厚實法芙娜黑爵、義式風味提拉米蘇，以及豪華杜拜巧克力。每款舒芙蕾都使用精選食材，從生乳、巧克力到水果都講究搭配，帶來層次豐富的口感。

▲杜拜巧克力口味冰心舒芙蕾，COZY TEA御私藏推出豪華推薦款。
冰心舒芙蕾限時優惠搶先享

這次「冰心舒芙蕾」12/27起在私藏台北車站門市開賣，同步針對飲料控、甜點控推出優惠活動，12/27-12/29連續三日享「買冰心舒芙蕾送指定飲品」優惠，購買一個「法式生乳」冰心舒芙蕾，就免費贈送一杯台灣紅玉紅茶或黃金和風蕎麥，每日限量50組、售完為止，甜點搭配飲品一次滿足，無論是想嘗鮮或與朋友共享，都能享受療癒下午茶。

▲COZY TEA御私藏推出冰心舒芙蕾買甜點送飲品活動，限時三日。
COZY TEA御私藏 X TrueWin初韻 冰心舒芙蕾

販售日期：2025/12/27起
販售門市：COZY TEA御私藏台北車站門市，台北市中正區忠孝西路一段49號（6-5B1）
販售口味：
法式生乳：售價90元
雪莓生乳：售價120元
青提生乳：售價120元
御靜岡：售價100元
法芙娜黑爵：售價120元
提拉米蘇：售價120元
杜拜巧克力：售價160元


COZY TEA御私藏 X TrueWin初韻 冰心舒芙蕾優惠活動

活動期間：2025/12/27-12/29
活動內容：購買一個「法式生乳」冰心舒芙蕾就免費贈送一杯台灣紅玉紅茶或黃金和風蕎麥，每日限量50組、售完為止。

