文青飲料再加一！質感茶飲春茶吉苑 現萃精品茶推薦必喝，黑玉國王黑糖珍奶 台灣茶必喝。

2025-12-27 19:00文字：編輯 張人尹 圖片提供:春茶吉苑
台南質感茶飲品牌春茶吉苑全新登場，結合現萃茶與茶席美學，粉絲可體驗臺味茶飲生活美學與高山茶風味，飲料控必喝春鑄系列「黑玉國王、紅璽皇后」。

精品台灣茶再加一！南台灣質感茶飲品牌「春茶吉苑」登場，用現萃精品原葉茶與茶席服務，挑戰飲料控、手搖控的口袋名單。春茶吉苑主打杯杯現萃的精品原葉茶，還有人氣首推的春鑄奶茶系列，不管你是純茶控、奶茶控，都能在茶席美學的質感空間，享受一杯質感好茶。

▲春茶吉苑主打現萃精品原葉茶，結合茶席服務，成為南台灣質感茶飲新選擇。
▲春茶吉苑打造茶席美學空間，讓粉絲在日常中也能慢下來好好喝茶。
茶席美學，蓋碗泡茶的高山韻味

「春茶吉苑」品牌以傳統蓋碗為主題，精選五款以山巒地景為靈感的臺灣高山茶──嶼中煙、日嶺紅、埔蘊金、霧里青、巒上青。事茶師以輕靈律動的泡茶儀式，呈現時間與溫度的美學。不管是懂喝茶的資深鐵粉，或是想嚐鮮的喝茶入門者，都能感受臺灣茶文化的深邃韻味與儀式感。

▲春茶吉苑以蓋碗茶席呈現高山茶風味，帶粉絲感受臺灣茶的儀式感。
現萃茶飲，春鑄系列的高雅饗宴

春茶吉苑使用專業現萃機台，嚴選天然無添加的精品原葉茶。飲料控推薦必喝春鑄系列「黑玉國王」，以烏瓦紅茶搭配醇厚奶香與獨家炒焙蜜釀珍珠，另一款「紅璽皇后」以錫蘭紅茶融合花果香氣與奶韻，入口細膩而不張揚，呈現優雅姿態，讓粉絲享受層次豐富的口感盛宴。

▲春茶吉苑春鑄系列「黑玉國王」，烏瓦紅茶搭配奶韻與蜜釀珍珠，層次分明。
空間設計，茶香中的自在日常

不只飲品強調質感，春茶吉苑在空間上也下足工夫，邀台南「澧楠」操刀空間，以「臺灣磚紅」及留白美學搭配植栽造景，粉絲置身其中如同回家喝茶般愜意。識別設計由台中「良艮」操刀，週邊茶禮如「山嵐霧嶼｜台灣茶精選禮盒」、「拾光茶禮包」與「品牌限定保溫杯」皆結合在地工藝與環保概念，讓飲料控在生活日常也增添質感風格。

▲春茶吉苑空間以臺灣磚紅與留白設計，營造回家喝茶般的自在氛圍。
▲春茶吉苑週邊茶禮與保溫杯，結合在地工藝，延伸日常飲茶的生活感。
春茶吉苑

地址：臺南市南區金華路二段146號

看更多春茶吉苑

▲春茶吉苑精選五款臺灣高山茶，透過泡茶節奏展現時間與溫度美學。
▲春茶吉苑識別設計由台中「良艮」操刀，週邊茶禮如「山嵐霧嶼｜台灣茶精選禮盒」、「拾光茶禮包」。
▲春茶吉苑識別設計由台中「良艮」操刀，限定杯與提盒超好拍。
