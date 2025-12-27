喝的小涼糕！台北東區「涼食帖」推台式涼糕飲料，加碼3款涼糕新口味。

把小涼糕加進茶裡喝成為新亮點。涼食帖推出涼菓予茶系列，將Q彈小涼糕融入飲品中，同步搭配核桃濃可可、紫薯於你、蔓越莓雪蓮子等冬季新品。

台式甜點在冬天也能玩出新花樣，涼食帖推出冬季主題新品，從小涼糕到飲品同步更新，讓甜點選擇更有變化。這次一次端出三款全新小涼糕口味，核桃濃可可、紫薯於你、蔓越莓雪蓮子，以Q彈口感結合濃郁風味，重新定義涼菓子在冬季的存在感。除了甜點本身，品牌也同步把小涼糕加入飲品之中，推出全新「涼菓予茶」系列，讓消費者不只能吃得到，也能喝得到，整體企劃一次涵蓋甜點與茶飲，成為近期甜點圈討論度相當高的亮點之一。



▲台北東區古早味甜點推薦「涼食帖 忠孝旗艦店」冬季推新品。(攝影：鄭雅之)

▲台式甜點「涼食帖」推出核桃濃可可、紫薯於你、蔓越莓雪蓮子新口味。(攝影：鄭雅之)





喝的小涼糕！涼食帖全新飲料系列新登場

這次最受矚目的亮點之一，就是將咀嚼系小涼糕正式加入飲品中，打造全新「涼菓予茶」系列。透過小涼糕本身的Q彈口感，搭配精選茶葉與不同茶飲基底，讓每一杯不只是單純喝茶，而是多了層次變化。無論是果茶系列、奶茶系列、奶蓋系列或原茶系列，都能喝到涼糕在口中咀嚼的存在感，甜點與飲料界線被打破，喝起來更像是一杯可以入口的甜點系飲品，也讓喜歡咀嚼口感的消費者多了一個全新的選擇方向。



▲「涼食帖」將咀嚼系小涼糕正式加入飲品中，打造全新「涼菓予茶」系列。(攝影：鄭雅之)





涼食帖三款冬季小涼糕各有風味

同步登場的三款冬季新品小涼糕，各自展現不同風味特色。核桃濃可可主打厚實可可香氣，搭配核桃堅果口感，整體風味濃郁卻不膩口。紫薯於你則以紫薯自然甜味為主軸，口感溫潤，適合喜歡柔和系甜點的族群。蔓越莓雪蓮子結合微酸果香與清爽口感，甜度相對輕盈，讓涼糕在冬天也能吃得輕巧無負擔。三款新品各有個性，也能依照不同喜好自由搭配選擇。



▲「涼食帖」蔓越莓雪蓮子新口味，結合微酸果香與清爽口感，讓涼糕在冬天也能吃得輕巧無負擔。(攝影：鄭雅之)









涼食帖 忠孝旗艦店

地址：臺北市大安區忠孝東路四段213號

電話：02 8771 8718

營業時間：

週五~週六：10:30-22:00

週日~週四：11:00-21:30





涼食帖 優惠

1、12月24日至12月31日 忠孝門市會員限定

活動內容：

1、購買「旬芳鮮果系列」涼糕加購價19元

2、購買「雪韻鮮乳／純香乳韻／厚霜奶蓋系列」涼糕加購價29元

3、購買「帖選原茶系列」涼糕加購價39元



2、2026年1月1日至1月16日」忠孝門市會員

新品嘗鮮價50元

核桃濃可可60元

蔓越莓雪蓮55元

紫薯於你50元

加贈涼菓予茶系列8折優惠券2張

3、1月1日至2月27日 四門市同步

買五送一六入禮盒。

購買即享大阪雙人來回機票抽獎資格。

更多涼食帖新品照片

▲涼食帖每日新鮮直送台式涼糕。(攝影：鄭雅之)