> 美食 > 喝的小涼糕！台北東區「涼食帖」推台式涼糕飲料，加碼3款涼糕新口味。

喝的小涼糕！台北東區「涼食帖」推台式涼糕飲料，加碼3款涼糕新口味。

tiger Walker 玩樂季台北甜點涼糕涼食帖優惠
2025-12-27 15:00文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

把小涼糕加進茶裡喝成為新亮點。涼食帖推出涼菓予茶系列，將Q彈小涼糕融入飲品中，同步搭配核桃濃可可、紫薯於你、蔓越莓雪蓮子等冬季新品。

台式甜點在冬天也能玩出新花樣，涼食帖推出冬季主題新品，從小涼糕到飲品同步更新，讓甜點選擇更有變化。這次一次端出三款全新小涼糕口味，核桃濃可可、紫薯於你、蔓越莓雪蓮子，以Q彈口感結合濃郁風味，重新定義涼菓子在冬季的存在感。除了甜點本身，品牌也同步把小涼糕加入飲品之中，推出全新「涼菓予茶」系列，讓消費者不只能吃得到，也能喝得到，整體企劃一次涵蓋甜點與茶飲，成為近期甜點圈討論度相當高的亮點之一。

▲台北東區古早味甜點推薦「涼食帖 忠孝旗艦店」冬季推新品。(攝影：鄭雅之)
▲台北東區古早味甜點推薦「涼食帖 忠孝旗艦店」冬季推新品。(攝影：鄭雅之)
▲台式甜點「涼食帖」推出核桃濃可可、紫薯於你、蔓越莓雪蓮子新口味。(攝影：鄭雅之)
▲台式甜點「涼食帖」推出核桃濃可可、紫薯於你、蔓越莓雪蓮子新口味。(攝影：鄭雅之)

喝的小涼糕！涼食帖全新飲料系列新登場

這次最受矚目的亮點之一，就是將咀嚼系小涼糕正式加入飲品中，打造全新「涼菓予茶」系列。透過小涼糕本身的Q彈口感，搭配精選茶葉與不同茶飲基底，讓每一杯不只是單純喝茶，而是多了層次變化。無論是果茶系列、奶茶系列、奶蓋系列或原茶系列，都能喝到涼糕在口中咀嚼的存在感，甜點與飲料界線被打破，喝起來更像是一杯可以入口的甜點系飲品，也讓喜歡咀嚼口感的消費者多了一個全新的選擇方向。

▲「涼食帖」將咀嚼系小涼糕正式加入飲品中，打造全新「涼菓予茶」系列。(攝影：鄭雅之)
▲「涼食帖」將咀嚼系小涼糕正式加入飲品中，打造全新「涼菓予茶」系列。(攝影：鄭雅之)

涼食帖三款冬季小涼糕各有風味

同步登場的三款冬季新品小涼糕，各自展現不同風味特色。核桃濃可可主打厚實可可香氣，搭配核桃堅果口感，整體風味濃郁卻不膩口。紫薯於你則以紫薯自然甜味為主軸，口感溫潤，適合喜歡柔和系甜點的族群。蔓越莓雪蓮子結合微酸果香與清爽口感，甜度相對輕盈，讓涼糕在冬天也能吃得輕巧無負擔。三款新品各有個性，也能依照不同喜好自由搭配選擇。

▲「涼食帖」蔓越莓雪蓮子新口味，結合微酸果香與清爽口感，讓涼糕在冬天也能吃得輕巧無負擔。(攝影：鄭雅之)
▲「涼食帖」蔓越莓雪蓮子新口味，結合微酸果香與清爽口感，讓涼糕在冬天也能吃得輕巧無負擔。(攝影：鄭雅之)


涼食帖 忠孝旗艦店

地址：臺北市大安區忠孝東路四段213號
電話：02 8771 8718
營業時間：
週五~週六：10:30-22:00
週日~週四：11:00-21:30

涼食帖 優惠

1、12月24日至12月31日 忠孝門市會員限定
活動內容：
1、購買「旬芳鮮果系列」涼糕加購價19元
2、購買「雪韻鮮乳／純香乳韻／厚霜奶蓋系列」涼糕加購價29元
3、購買「帖選原茶系列」涼糕加購價39元

2、2026年1月1日至1月16日」忠孝門市會員
新品嘗鮮價50元
核桃濃可可60元
蔓越莓雪蓮55元
紫薯於你50元
加贈涼菓予茶系列8折優惠券2張

3、1月1日至2月27日 四門市同步
買五送一六入禮盒。
購買即享大阪雙人來回機票抽獎資格。

不只要吃台式甜點，最新甜點推薦吃！

推薦閱讀：草莓大福、巨無霸布丁塔搶先吃！貓茶町草莓季主打台灣茶甜點，板橋美食地圖新亮點。

推薦閱讀：10元草莓糖心麻糬！林記手工麻糬草莓季開跑，銅板價草莓大福與麻糬限量預約瘋搶。

推薦閱讀：吉伊卡哇仙草凍小七開搶！黑丸嫩仙草Ｘ吉伊卡哇聯名送貼紙，7-11才有。


更多涼食帖新品照片

▲涼食帖每日新鮮直送台式涼糕。(攝影：鄭雅之)
▲涼食帖每日新鮮直送台式涼糕。(攝影：鄭雅之)
▲「涼食帖」在涼食帖 忠孝旗艦店推出飲料，果茶系列、奶茶系列、奶蓋系列或原茶系列。(攝影：鄭雅之)
▲「涼食帖」在涼食帖 忠孝旗艦店推出飲料，果茶系列、奶茶系列、奶蓋系列或原茶系列。(攝影：鄭雅之)

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
台北開心果控衝！Double V 開心果週回歸，11款開心果冰淇淋先吃開心奶酒。
台北開心果控衝！Double V 開心果週回歸，11款開心果冰淇淋先吃開心奶酒。
編輯 鄭雅之
鼎王插旗中山區！買一送一3大優惠吃，限定新菜、調酒亮點看。
鼎王插旗中山區！買一送一3大優惠吃，限定新菜、調酒亮點看。
編輯 鄭雅之
CAFE!N姊妹品牌「吉合製茶」台中開幕！買一送一優惠、6款人氣茶飲一次看，模範社區強勢登場。
CAFE!N姊妹品牌「吉合製茶」台中開幕！買一送一優惠、6款人氣茶飲一次看，模範社區強勢登場。
記者 楊婷雅
雞百分黑糖薑塊冬季必喝！黑糖老薑暖心超推，西西里檸檬咖啡與紅棗桂圓薑 一次評測三款亮點。
雞百分黑糖薑塊冬季必喝！黑糖老薑暖心超推，西西里檸檬咖啡與紅棗桂圓薑 一次評測三款亮點。
新竹林依晨
台中必吃頂級燒肉【茶六燒肉堂新朝富店】平日午間小確幸/茶六限定超值雙人套餐1088/ 一次享用七種肉品/高CP...
台中必吃頂級燒肉【茶六燒肉堂新朝富店】平日午間小確幸/茶六限定超值雙人套餐1088/ 一次享用七種肉品/高CP...
大海愛上藍天
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊