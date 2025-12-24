吉伊卡哇仙草凍小七開搶！黑丸嫩仙草Ｘ吉伊卡哇聯名送貼紙，7-11才有。

吉伊卡哇仙草凍在7-11限定！黑丸招牌嫩仙草聯名，口感滑嫩清爽不苦，每杯還附吉伊卡哇角色貼紙可蒐集，下午甜點療癒選擇。

吉伊卡哇鐵粉最近荷包守不住！以黑丸招牌嫩仙草為基底推出的吉伊卡哇包裝仙草凍，主打清爽古早味的黑丸嫩仙草，近年來大玩可愛聯名包裝，此次首度結合療癒吉伊卡哇推出限定包裝之外，每一款都還附贈超萌吉伊卡哇角色貼紙，讓日常小點心不只好吃也好拍。從口感到外型都兼顧，無論是午後嘴饞、下班想來點清涼，或是單純想收集可愛角色，黑丸嫩仙草Ｘ吉伊卡哇仙草凍都是今年底最。

▲吉伊卡哇仙鐵粉要衝小七搶「黑丸嫩仙草」。 ▲黑丸嫩仙草Ｘ吉伊卡哇聯名附贈造型貼紙共有五款，快來收集。





吉伊卡哇仙草凍7-11限定登場

一直是超商人氣甜點的黑丸嫩仙草凍，選用黑丸經典嫩仙草製成，口感滑嫩細緻，入口即化卻不失仙草本身的存在感。風味走自然回甘路線，不帶苦味，冰涼順口，特別適合炎熱天氣或吃完正餐後來一杯解膩。單純的配方設計，讓仙草原味成為主角，每一口都能感受到清爽草本香氣，沒有多餘負擔感，是近期便利商店甜點中相當耐吃的一款清爽選擇。這次多了吉伊卡哇坐鎮，讓下午茶變得更療癒。

▲黑丸嫩仙草Ｘ吉伊卡哇超萌包裝三大角色俏皮亮相。





吉伊卡哇角色貼紙蒐集讓甜點更有樂趣

除了口感表現，這次更加入吉伊卡哇主題包裝設計，每杯仙草凍都會隨附一張角色貼紙，總共5款可蒐集，讓甜點不只是吃完就結束，而是多了一份開箱驚喜。可愛視覺搭配簡單美味，無論是自己收藏、和朋友交換，或順手拍照分享，都讓日常點心時光多了療癒感。對角色粉絲來說，更是一次把實用甜點與收藏樂趣結合的話題新品。

▲黑丸嫩仙草Ｘ吉伊卡哇聯名每款附贈造型貼紙一張。

黑丸嫩仙草 吉伊卡哇聯名

販售通路：全台7-11門市限定

內容物：每款附贈吉伊卡哇角色貼紙一款，共五款隨機出貨。





超商療癒話題新品！

推薦閱讀：全家福袋41款開搶！249元全家福袋搶先看，牙寶 大耳狗全都帶回家。

推薦閱讀：7-11動物方城市2集點小物70款！茱蒂 尼克 樹懶絨毛公仔盲盒，造型存錢筒必收藏。

推薦閱讀：暗黑酷洛米必買！7-11聯名ANNA SUI 三麗鷗25款周邊開賣，行李箱 Kitty麻將必收。