草莓大福、巨無霸布丁塔搶先吃！貓茶町草莓季主打台灣茶甜點，板橋美食地圖新亮點。

每當冬季冷風吹起，甜點市場總是立刻被鮮紅欲滴的草莓與酸甜滋味給全面攻佔。然而今年的草莓季戰場出現了不一樣的風景。以獨特台灣茶甜點聞名的品牌貓茶町，今年選擇了一條與眾不同的路線。他們不只單純強調水果的甜美，而是選擇從深厚的茶韻出發，將苗栗大湖的新鮮草莓與台灣經典茶種進行了一場優雅的雙向奔赴。這不僅僅是甜點，更是一場在地茗茶與時令果物的味蕾對話，為這個冬天帶來了層次更豐富的大人系成熟風味。



▲貓茶町一口氣推出了六大主題系列共十餘款限定甜點

嚴選大湖草莓與台灣茶甜點的完美結合

這一次的草莓季新品陣容龐大，貓茶町一口氣推出了六大主題系列共十餘款限定甜點。品牌主理人深知台灣茶的特性，精選了包種茶的清香、蜜香紅茶的醇厚以及鐵觀音的炭焙韻味，試圖在草莓的酸甜果香中，勾勒出一條細緻的味覺稜線。這些甜點打破了過往草莓甜品容易膩口的刻板印象，透過茶香的回甘與焙火特性，重新整理了草莓在口中的風味節奏。無論是想要獨享的一口甜點，還是適合佳節聚會的分享蛋糕，這系列的台灣茶甜點都展現了在地水果與茶葉多元搭配的無限可能。



▲這些甜點打破了過往草莓甜品容易膩口的刻板印象，透過茶香的回甘與焙火特性，重新整理了草莓在口中的風味節奏

必吃草莓塔系列與巨無霸布丁塔的奢華口感

在眾多品項中，草莓塔系列無疑是視覺與味覺的焦點。其中草莓巨無霸布丁塔以7吋的豪邁尺寸登場，金黃酥脆的法式低糖塔皮中，填滿了濃郁香滑的卡士達醬內餡。滑嫩的布丁口感巧妙平衡了草莓天然的酸甜，吃起來清爽而不膩，這款巨無霸布丁塔售價750元，優惠價650元。而另一款繽紛草莓塔則提供了香草原味與包種茶口味兩種選擇。特別是包種茶口味，使用了寒舍茶坊的包種茶製作卡士達內餡，茶香優雅迷人，搭配覆盆子草莓果醬與多汁的大湖草莓，最後點綴新鮮藍莓，讓每一口都充滿了層次感。



▲草莓巨無霸布丁塔以7吋的豪邁尺寸登場，金黃酥脆的法式低糖塔皮中，填滿了濃郁香滑的卡士達醬內餡

草莓大福系列七大口味與板橋美食限定優惠

對於喜愛Q彈口感的消費者來說，大福系列絕對是不容錯過的選擇。貓茶町的大福外皮堅持使用新鮮糯米磨製，口感軟糯彈牙。這次推出的口味多達七種，包括經典的原味草莓大福與紅豆草莓大福，還有結合在地茶香的包種茶草莓大福、蜜香紅茶草莓大福以及鐵觀音巧克力草莓大福。特別值得一提的是蜜香紅茶口味，帶有獨特的天然蜜香及玫瑰花香，讓人齒頰留香。此外還有清新的北海道乳酪大福以及季節限定的砂糖橘大福。配合新品上市，位於環球購物中心板橋車站的門市也推出了專屬優惠，凡購買指定口味大福任選4入特價250元，6入特價350元，成為板橋美食圈的熱門話題。



▲對於喜愛Q彈口感的消費者來說，大福系列絕對是不容錯過的選擇

法式工藝演繹草莓千層與舒芙蕾的細緻茶韻

除了塔類與大福，展現法式酥皮極致工藝的草莓包種千層也是本次的亮點。酥脆的千層派皮佐以包種茶製作的細緻卡士達內餡，頂層鋪滿新鮮大湖草莓，一次就能享受到法式酥脆與台式茶香堆疊出的迷人口感，售價480元。而口感如雲朵般柔軟的草莓舒芙蕾，則嚴選大湖草莓搭配獨家法式香草卡士達餡，酸甜莓果與細緻蛋糕體完美契合，單個售價100元。若在1月10日前於板橋店門市購買，還能享有一盒4入336元的限時優惠。



▲口感如雲朵般柔軟的草莓舒芙蕾，則嚴選大湖草莓搭配獨家法式香草卡士達餡，酸甜莓果與細緻蛋糕體完美契合

巧克力貝可拉蛋糕與一口草莓塔的精緻享受

針對喜愛濃郁巧克力風味的顧客，貓茶町選用世界頂級比利時貝可拉巧克力，推出了草莓小可愛與櫻桃小可愛兩款3吋蛋糕。濃醇滑順的巧克力蛋糕體包裹著甜酸交織的果醬，再綴上季節果實，精緻的大小非常適合單人享用。而想要一次品嚐多重口感的消費者，則可以選擇一盒8入的一口草莓塔，售價420元。小巧的塔身乘載著細緻香草牛奶卡士達與新鮮草莓，每一口都是酥脆與醇厚的完美交響。



▲針對喜愛濃郁巧克力風味的顧客，貓茶町選用世界頂級比利時貝可拉巧克力，推出了草莓小可愛與櫻桃小可愛兩款3吋蛋糕

貓茶町「茶香草莓季」新品上市與板橋店限定優惠

活動時間：即日起至草莓季結束，草莓舒芙蕾優惠僅限 1/10 前

活動內容（優惠列表）



．草莓舒芙蕾（板橋店限定）： 1/10前購買一盒4入優惠價336元（原價400元），一人限購2盒 。

．草莓塔系列（板橋店限定）： 購買或預購2個7吋「草莓塔系列」商品，贈送1個5吋草莓塔 。

．大福系列（板橋店限定）： 購買或預購6入禮盒，贈送台灣茶霜淇淋1支 。

．草莓包種千層（板橋店限定）： 購買或預購即贈送台灣茶霜淇淋1支 。

．大福系列（任選優惠）： 原味、紅豆、包種茶、蜜香紅茶草莓大福，任選4入特價250元，6入特價350元 。

新品優惠價

草莓巨無霸布丁塔（7吋）：優惠價650元（原價750元）。

繽紛草莓塔（7吋香草原味）：優惠價820元（原價950元）。

繽紛草莓塔（5吋包種茶口味）：優惠價650元（原價750元）。

店家資訊

板橋店：環球購物中心板橋車站B1

創始店：台北市文山區保儀路117號

北車店：微風台北車站1樓

林口店：環球購物中心林口A9

▲酥脆的千層派皮佐以包種茶製作的細緻卡士達內餡，頂層鋪滿新鮮大湖草莓，一次就能享受到法式酥脆與台式茶香堆疊出的迷人口感

