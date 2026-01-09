摩斯周邊加價購！MOS雞塊兄弟帆布袋 招牌小燈箱必收，摩斯春節套餐優惠一次看。

摩斯漢堡新春活動自1月8日至2月16日登場，結合新春套餐、紅包贈禮與雞塊兄弟帆布袋、MOS招牌小燈箱加購，速食控必收摩斯小物。

摩斯周邊小物必搶！摩斯漢堡看準春節前後的聚會與拜年需求，自1月8日至2月16日推出新春活動，結合限定餐點、年節贈禮與加購週邊，從吃的到收藏小物一次備齊。活動期間只要到門市消費指定商品，就能獲得馬年限定新春小物，超可愛「雞塊兄弟帆布袋」還有「MOS招牌小燈箱」，速食控必收藏。

▲摩斯漢堡推出雞塊兄弟帆布袋加價購與會員兌換方案，成為新春期間人氣收藏週邊。

▲摩斯漢堡推出MOS Burger招牌小燈箱，加價88元即可收藏迷你發光Logo。

▲摩斯漢堡新春套餐搭配紅包袋與春聯贈禮，滿足粉絲聚餐與送禮需求。



這次摩斯新春週邊，特別推出實用系「雞塊兄弟帆布袋」，袋身中央特別用柔軟絨毛材質縫製，還原炸雞塊質感，帆布袋採用米白色系設計，容量充足，雨傘、餐盒與保溫瓶都能輕鬆收納。自1月8日至2月16日活動期間，凡至摩斯漢堡門市任一消費，即可加價199元入手，會員則可使用金點15點免費兌換，或以金點3點加價149元兌換。除了帆布袋，摩斯漢堡也同步推出「MOS Burger招牌小燈箱」。自1月下旬起，粉絲只要在門市消費不限金額，即可加價88元入手。小燈箱採吸磁式設計，可吸附於冰箱或辦公室隔板，開燈後呈現迷你MOS Logo，柔和燈光搭配應景色調，增添年節氣氛。體積小巧不占空間，無論擺在居家角落或辦公桌旁，都能增添可愛小巧思。針對農曆新春，摩斯在餐點、套餐也推出全新優惠，1月8日至2月15日，粉絲購買新春限定「海老雙蝦堡」套餐、「柚香明太子海洋珍珠堡」套餐、新春雙人餐或全家餐，即可獲得馬年2入紅包袋1組。活動期間購買2026春節禮品滿300元，另贈MOS Friends馬年春聯。2月16日除夕下午2點後，點購指定新春套餐並搭配指定組合，還可加贈抹茶紅豆米派，讓年節聚餐從主餐、甜點一次滿足。活動方式：1月8日至2月16日，凡至摩斯漢堡門市任一消費，加價199元可購得。會員優惠：使用金點15點免費兌換，或以金點3點加價149元加購。活動方式：1月下旬起，凡至摩斯漢堡門市任一消費，加價88元可購得。活動期間：1月8日至2月15日活動內容：

1、凡消費新春限定「海老雙蝦堡」套餐、「柚香明太子海洋珍珠堡」套餐、新春雙人餐或全家餐，即贈限量馬年2入紅包袋1組。



2、活動期間內購買2026春節禮品滿300元，加贈MOS Friends馬年2入春聯1組，數量有限、贈完為止。



