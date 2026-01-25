台北福容大飯店福粵樓，平日港點68折優惠，巧遇阿基師高CP值推薦。

台北大安福容大飯店「福粵樓」推出平日港點 68 折驚喜優惠。必點黃金蝦餃皇、蜜汁叉燒酥與爆漿流沙包，

趁著平日休假，來到位於台北大安森林公園旁的「福容大飯店台北一館」，這裡的「福粵樓」一直是老字號的口碑餐廳。這次造訪最令人驚喜的，莫過於發現平日竟然推出了港點全面「68 折」的超值優惠（活動至 6/30），以星級飯店的水準來說，這 CP 值簡直不可思議。用餐期間更幸運地遇見國廚阿基師親自巡桌，他本人超級親切且毫無架子，不僅主動詢問餐點合不合胃口，還開心地與大家合照。這種專業又溫暖的職人精神，讓這頓午餐除了美味之外，更多了一份難忘的回憶。

招牌黃金蝦餃皇鮮美，魚子燒賣皇肉汁飽滿

來到這裡絕對不能錯過蒸籠點心，「招牌黃金蝦餃皇」餃皮薄如蟬翼，隱約透出內裡嫩紅的蝦肉，一口咬下能感受到驚人的份量與脆彈口感，不需沾醬就能品嚐大海原味。另一道經典「魚子燒賣皇」則是用緊實的豬肉與蝦仁泥製作，頂端點綴著飽滿魚子，入口咬勁十足且肉汁豐富。此外，晶瑩剔透的「瑤柱豆苗餃」與口感紮實的「手拍花枝餅」，每一口都能感受到傳統手工點心的細膩與鮮甜，是視覺與味覺的雙重享受。

蜜汁鳳爪入味膠質多，豉汁排骨滑嫩不死鹹

喜歡啃骨頭的朋友必點「蜜汁炆鳳爪」，這道菜的精髓在於皮骨輕易分離，鳳爪燉煮得軟糯入味且充滿膠質，特製蜜汁鹹甜適中，在口中化開的餘韻讓人回味無窮。「豉汁蒸排骨」同樣表現出色，肉質滑口多汁，經典的豉汁風味徹底滲透進骨肉之中，搭配些許辣椒提味，鹹香醇厚卻不搶戲。而處理得相當乾淨的「酸菜蒸大腸」，口感軟嫩 Q 彈，酸菜的酸度完美中和了油脂感，清爽開胃讓人忍不住一口接一口。

珍珠丸糯米Q彈肉鮮，蓮香粽荷葉氣息迷人

喜歡米食類點心的朋友，絕對要試試「糥香珍珠丸」，晶瑩剔透的糯米包裹著紮實多汁的肉餡，入口滿是米香與肉鮮，層次分明且飽足感十足。另一道「一品蓮香粽」一打開就香氣撲鼻，綿密的糯米吸飽了荷葉芬芳，內餡的蓮子鬆軟搭配鹹鮮肉餡，甜鹹適中的古早味令人愛不釋手。而「香煎蘿蔔糕」則是港點的基本功，每一口都能吃到紮實的蘿蔔絲，表面煎至金黃焦酥，入口即化伴隨著臘味香氣，簡單卻回味無窮。

蟹肉鮮蝦球層次豐富，韭菜餃薄皮大蝦彈牙

海鮮蒸點的表現也相當亮眼。「蟹肉鮮蝦球」奢華地將蟹肉條與鮮蝦融合，咬下瞬間鮮味四溢，Q 彈的蝦仁與細緻的蟹肉交疊出豐富層次。喜愛韭菜香氣的推薦「鮮蝦韭菜餃」，薄透的餃皮下藏著大顆蝦仁，韭菜的辛香完美襯托出蝦肉的清甜，口感鮮脆爽快。還有工藝細膩的「香茜魚翅餃」，內餡揉合了香菜、絞肉與冬菇，獨特的香氣與滑順紮實的口感，每一口都能感受到師傅的手工誠意。

蜜汁叉燒酥千層酥脆，爆漿流沙包金黃誘人

烤炸與包點類也是福粵樓的強項。「蜜汁叉燒酥」擁有極致香酥的千層外皮，輕輕一咬即碎，包裹著濃郁奶油香與鹹甜叉燒內餡，外酥內軟不油膩。從小吃到大的「蠔皇叉燒包」外皮鬆軟如棉花，醬汁均勻包裹肉塊，體現港點靈魂。甜點控則不能錯過「爆漿流沙包」與貴氣十足的「烏金流沙包」，趁熱撕開時金黃色的鹹蛋黃流沙傾瀉而出，內餡質地細滑帶有微微沙質感，鹹甜交織的風味在口中碰撞出驚喜。

左宗棠雞酸甜微辣香，果香東坡肉入口即化

除了港點，這裡的主廚功夫大菜也非常值得單點嘗試。「川湘左宗棠雞」將雞肉炸得外香裡嫩，裹上酸甜微辣的醬汁，層次豐富且多汁入味，展現了飯店級的火候掌控。另一道「瓦罐果香東坡肉」則是將帶皮五花肉放入瓦罐慢燉，並加入果香提味，巧妙地讓油脂變得肥而不膩。肉質燉煮到入口即化，咀嚼間還帶著淡淡的清甜果香，深厚的功夫底蘊讓人印象深刻，是搭配白飯的最佳良伴。

冰火菠蘿包迷你酥脆，楊枝甘露清爽必收尾

餐後甜點推薦縮小版的「冰火菠蘿包」，特意做成迷你尺寸讓人吃起來更無負擔，酥燙的菠蘿麵包夾入冰冷厚實奶油，冰火交融的奶香讓人欲罷不能。人氣甜品「楊枝美甘露」以芒果漿為基底，夾雜著葡萄柚果肉的微酸與西米露的顆粒感，色彩鮮豔誘人且清爽解暑。如果喜歡傳統風味，濃郁椰香的「椰汁西米露」也是解膩首選。趁著現在有平日 68 折優惠，趕快來福粵樓享受這場高水準的港點盛宴吧！

福容大飯店台北一館 福粵樓 店家資訊

店家電話：02 27019266

店家地址：106臺北市大安區建國南路一段266號

