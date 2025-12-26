滿滿海味一碗兩百元！通化街豐盛海鮮飯湯，南部口味鮮甜暖胃。

台北通化街「豐盛海鮮飯湯」主打少見的南部口味，以蛤蜊與菜頭熬煮甘甜湯頭，搭配鮮蝦、小卷等豐富海鮮。每碗 200 元，保留湯泡飯的粒粒分明口感，是寒冬中暖心又暖胃的隱藏版美食。

在台北濕冷的冬天，想要喝碗熱湯暖身，往往只能想到火鍋或拉麵，但在通化街卻隱藏著一家充滿南台灣溫度的「豐盛海鮮飯湯」。這裡賣的不是糊爛的廣東粥，也不是常見的海鮮粥，而是源自屏東一帶、承載著農村「割稻飯」文化的傳統飯湯。店家堅持南部道地做法，將米飯與配料淋上精心熬煮的高湯，講究「湯清味鮮」與「米粒分明」。在繁忙的台北街頭，能喝到這一口清甜不油膩、充滿大海鮮味的熱湯，絕對是撫慰身心靈的最佳選擇。

通化街隱藏版美食，南部遊子家鄉味

店家位於熱鬧的通化街上，鄰近捷運信義安和站，交通位置相當便利。雖然店面外觀樸實，招牌也不算顯眼，但這裡卻藏著台北難得一見的南部家鄉味。對於許多北漂的南部遊子來說，「飯湯」是記憶中不可或缺的味道，而這裡正原汁原味地還原了那份純樸與熱情。在下班後的夜晚，走進店裡點上一碗熱騰騰的飯湯，簡單卻豐盛的滋味，讓人瞬間忘卻了一整天的疲憊。

農村割稻飯演變，米粒分明不糊爛

在品嚐之前，必須先了解「飯湯」的獨特文化背景。這道料理源於南台灣的農忙時期，為了款待互相幫忙割稻的鄰里，農家會煮一大鍋豐富的湯頭淋在白飯上，方便快速補充體力。不同於強調米水交融的「粥」，飯湯的精髓在於米粒必須保持完整與彈性，吸附湯汁的同時仍保有咀嚼感。隨著時代演變，這道料理逐漸加入了大量海鮮，成為如今我們所見的豪華版海鮮飯湯，展現了南部人豪邁好客的精神。

菜頭蛤蜊熬湯底，甘甜清爽無負擔

這碗海鮮飯湯的靈魂在於湯頭。店家捨棄了重油重鹹的調味，改以大量的蛤蜊與新鮮菜頭進行熬煮。第一口喝下，首先感受到的是菜頭自然釋放的清甜，這種甜味不是人工糖精所能比擬，而是會在喉頭慢慢回甘的天然滋味。緊接著是蛤蜊帶來的鮮味，清爽透亮卻富有深度。整碗湯喝起來乾淨順口，完全沒有海鮮腥味或油膩感，即便整碗喝光也不會感到口渴或負擔。

鮮蝦小卷配料多，海陸交織層次足

名為「豐盛」，配料自然毫不馬虎。一碗 200 元的飯湯裡，滿滿地鋪上了鮮蝦、蛤蜊、小卷等海鮮，提供彈牙鮮美的口感。除了海味，還加入了豬肉絲增加湯頭的厚度，以及香菇、金鉤蝦來提升香氣的層次感。更特別的是，店家還運用了鮮竹筍、干貝頭、生蠔汁與龍蝦油等食材進行提味，這些元素在尾韻中層層堆疊，讓看似清淡的湯頭擁有意外圓潤飽滿的風味。

現蒸海鮮可加點，寒冬暖胃最佳選

除了招牌的海鮮飯湯，店內也提供額外的海鮮單點服務，像是螃蟹或其他當季海鮮，若有需要店家也能幫忙代客蒸煮。這讓想吃得更豪華的饕客有了更多選擇。在冷颼颼的天氣裡，無論是獨自一人享用一碗溫暖的飯湯，還是與三五好友加點幾道現蒸海鮮，這裡都能滿足想吃海鮮又想喝熱湯的渴望，是通化街夜市商圈中不可錯過的暖心食堂。

豐盛海鮮飯湯

營業時間：週一到週日 12:00–23:00​

店家電話：02-27008787

店家地址：臺北市大安區通化街8號

