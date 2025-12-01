火鍋控必收藏！XO SHABU SHABU 松露牛奶鍋、海陸料理與酒吧氛圍一次到位，冬夜最舒服的聚餐選擇。

蘆洲少見的酒吧系火鍋店，從松露牛奶湯頭到整套海陸料理都很有水準，還能邊吃鍋邊小酌。環境大器、選擇多元，是冬天最舒服的聚餐口袋名單。

XO SHABU SHABU 蘆洲店以酒吧概念結合火鍋空間，整體風格大器舒適，從進門看到的水族箱，到吧台調飲、六人座位設計，都營造出適合聚餐與聊天的自在氣氛。飲料與冰淇淋採自助無限享用，店內也提供寵物友善服務，整體環境呈現出比一般火鍋店更完整的用餐體驗。

湯底風味各有亮點 松露牛奶與剝皮辣椒一次滿足

店內湯底採自由搭配，其中松露牛奶鍋香氣柔和、濃度適中，涮牛肉後能帶出更甜的油脂層次；剝皮辣椒鍋則以甜香與微辣交錯，暖胃又順口。兩款湯頭風味截然不同，卻都能凸顯食材本身的香氣，也很適合搭配麵類或蔬菜一起煮。

蔬菜盤新鮮實在 想吃肉也能直接換肉盤

XO SHABU SHABU 的菜盤以完整蔬菜為主，不使用加工餃類，內容包含高麗菜、木耳、金針菇、蓮藕、豆腐與一尾鮮蝦，份量扎實。如果偏好肉量更足，也能將菜盤換成肉盤，像這次更換的小肥牛油花均勻，輕涮即可入口，對肉食派來說是更划算的選擇。

副餐簡單卻有巧思 烏龍麵與蒸煮麵都很耐煮

副餐提供蒸煮麵與手工烏龍麵，口感各有特色。蒸煮麵紮實耐煮，適合搭配風味較濃的剝皮辣椒鍋；烏龍麵則Q彈滑順，吸附松露牛奶鍋的香氣後更為順口。兩款都不易煮爛，用在不同湯頭裡都能呈現出相當好的風味。

肉盤現切更顯新鮮 海陸組合一次補滿想吃的

Prime 牛小排油花細緻，入口嫩度極佳，與松露牛奶湯頭相當契合；伊比利梅花豬香氣明顯，口感富有彈性，與剝皮辣椒鍋的層次相得益彰。若想一次吃到肉與海鮮，可選精選海陸或深海遊樂園，魚類、蝦類、小卷等皆新鮮度高，是想補海味時的好選擇。

調酒與無酒精飲品齊備 火鍋體驗更完整

店內吧台提供現調飲品，包含調酒與無酒精特調，像粉色無酒精飲料與草莓奶昔都相當受歡迎。能在火鍋店享受到更完整的飲品選擇，也讓聚會氛圍更輕鬆。整體而言，XO SHABU SHABU 蘆洲店兼具風味、環境與話題性，是冬季聚餐與小酌的理想選擇。

XO SHABU SHABU 蘆洲店

營業時間：週一到週日 11:00–23:00​

店家電話：0282833672

店家地址：247新北市蘆洲區長樂路2-9號