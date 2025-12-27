主題夜生啤買一送一！信義區君曜雞湯，人蔘花膠全雞湯醇厚。

信義區火鍋新星「君曜雞湯」，主打 24 小時慢熬的人蔘花膠全雞金湯，湯頭濃郁滋補。鄰近台北 101，主題夜還有生啤買一送一與 SG 互動遊戲，是跨年聚餐看煙火的絕佳選擇。

繼星曜雞湯之後，信義區又迎來了其姊妹店「君曜雞湯」。這間被譽為雞湯界 LV 的火鍋店，地理位置極佳，鄰近捷運台北 101/世貿站，步行即可近距離欣賞台北 101 的壯麗景色。店內主打耗時 24 小時慢火細燉的「人蔘花膠全雞金湯」，湯頭融合了珍貴藥材與老母雞的精華，滋味醇厚溫潤。除了頂級的鍋物料理，君曜雞湯還推出了驚喜的主題夜活動，不僅有 Show Girl 帶動現場氣氛玩遊戲送好禮，更有生啤酒買一送一等超值優惠。無論是年末聚餐、慶生派對，或是想要在跨年夜找個舒適的地方享受美食並等待煙火，這裡絕對是信義區火鍋的第一首選。

新中式包廂裝潢，KTV歡唱聚餐

店內裝潢延續了姊妹店的新中式風格，環境優雅大氣。座位設計以 4 到 6 人的半開放式包廂為主，既保有一定的隱私感，又不會感到壓迫，非常適合三五好友或家庭聚餐。此外，店家還設有可容納 16 至 20 人的 KTV 大包廂，讓賓客能一邊享受頂級雞湯火鍋，一邊盡情歡唱。由於大包廂數量有限且相當搶手，建議有需求的顧客務必提前電話預訂，以免向隅。

主題夜SG互動，生啤調酒優惠多

君曜雞湯最令人期待的莫過於特定的「主題夜」活動。當晚會有 Show Girl 化身不同角色與顧客進行轉盤或賓果等互動遊戲，運氣好的話還能贏得免費料理等大獎。對於喜愛小酌的朋友，主題夜更是不可錯過，現場提供調酒與生啤酒買一送一的優惠，若整桌朋友都愛喝，還可選擇調酒與無酒精飲品無限暢飲方案。此外，只要打卡分享或評論，店家還會大方贈送可無限續加的小菜，誠意十足。

神仙系人蔘雞湯，豬腳膠質大加分

鎮店之寶「人蔘花膠全雞金湯」售價 2,880 元，被譽為神仙系雞湯。主廚採用人蔘、花膠、冬蟲夏草、金華火腿等 20 多種食材，歷經 45 道工序與 24 小時慢火熬煮。金黃色的湯頭濃郁卻不油膩，每一口都能感受到滿滿的膠質與藥膳香氣。鍋內的土雞肉質軟嫩多汁，搭配加點的 480 元豬腳一同燉煮，更能釋放出豐富的膠原蛋白，讓湯頭的濃郁度與滑順感更上一層樓。

隱藏版買一送一，沙母蟹黃超飽滿

除了雞湯，海鮮也是這裡的強項。運氣好的話，還能遇到隱藏版的「沙公/沙母買一送一」活動（售價 2,880 元）。每日限量供應，建議點餐前先詢問服務人員。肥美的沙母一上桌，滿滿的蟹黃立刻引起全桌驚呼，鮮甜的蟹肉與濃郁的蟹膏融入雞湯中，鮮味加倍。此外，售價 698 元的「君曜海鮮盛合」也是海鮮控的超值選擇，多種新鮮海味一次滿足。

頂級和牛伊比利，手工丸滑口感佳

肉品方面，推薦必點油花細緻的「A5 日本和牛」（1,680 元），輕涮幾秒入口即化，肉香與雞湯完美融合；「Bellota 伊比利豬」（780 元）則帶有獨特果香，肉質彈牙不失原味。火鍋配料同樣精彩，吸滿湯汁會爆漿的「野生竹笙」（1,000 元）與口感紮實鮮美的「鮮蝦手工滑」（268 元）都是人氣單品。鮮蝦滑更能吃到整隻蝦肉，真材實料讓人大呼過癮。

主廚炸物下酒菜，應景甜點畫句點

等待火鍋煮滾的空檔，不妨點幾道主廚炸物解解饞。「酥炸台式肥腸」（268 元）處理得乾淨無腥味，外酥內嫩；「金鑽鳳梨蝦球」（308 元）粉衣輕薄，蝦肉 Q 彈搭配酸甜鳳梨超開胃；「主廚鹹酥小卷」（368 元）鹹香帶辣，是最佳的下酒菜。餐後甜點也不馬虎，除了清甜滑順的冰糖白木耳，還有應景的造型包子，內餡包含奶皇、豆沙與芋頭，可愛又好吃，為這頓饗宴畫下完美句點。

君曜雞湯

營業時間：週一到週日 11:30–22:30​

店家電話：0227228585

店家地址：110臺北市信義區信義路四段393號

