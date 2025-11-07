繼光香香雞買一送一！3大繼光香香雞雙11優惠，連續10天吃爆。

想吃炸雞的理由永遠都有！繼光香香雞這次為迎接雙11，加碼推出「香雞狂歡1111」活動，11/7起至11/16連續10天開吃，祭出滿111元加11元自由選、指定品買一送一，以及坂本日常聯名周邊加111元多一件等優惠，最高現省188元。同時配合Foodpanda外送滿400元享65折折扣，一次滿足外帶與宅配族，雙11不搶購還等什麼。



繼光香香雞雙11優惠連續10天開跑。

▲繼光香香雞雙11優惠，消費滿111元加11元田字薯餅買一送一。





繼光香香雞雙11優惠！ 滿111元加11元自由選

想要小確幸就從小食開始，活動期間只要消費滿111元，加11元就能自由選指定小食。人氣王「卡滋脆餅」外酥內香，咬下瞬間超療癒；愛吃甜食的也能選「甜心地瓜球」，Q彈又香甜，鹹甜搭配一次滿足。原價35元現在只要加11元，現省24元，CP值直接爆表，是雙11最欠吃的小點。



繼光香香雞雙11狂推買一送一、11元加價購。





指定品買一送一！田字薯餅與甜不辣加倍享受

喜歡炸物的快衝！雙11活動期間滿111元就能享指定品買一送一，像是外酥內鬆的「田字薯餅」與經典「原味甜不辣」，原價分別為50與55元，現在直接送一份，兩份美味一次帶走。揪家人、朋友一起分著吃更划算，現炸香氣一上桌，幸福感立刻爆棚。



▲繼光香香雞外酥內鬆的「田字薯餅」買一送一。





坂本日常聯名限時加購優惠！錯過就買不到

這次「繼光香香雞X坂本日常」聯名周邊同步開賣，粉絲一定要衝。只要消費滿111元再加111元，就能多一件聯名好物，包括「聯名證件套」及「聯名環保收納袋」等組合，最低現省188元。可愛實用又限量，想蒐藏的坂本迷別錯過這波絕版回饋。



繼光香香雞X坂本日常聯名周邊優惠，消費滿111元再加111元帶回家。











繼光香香雞 雙11優惠

活動期間：2025/11/7－11/16

活動內容：

1、滿111元加11元自由選指定小食（卡滋脆餅、甜心地瓜球）

2、滿111元指定品買一送一（田字薯餅、原味甜不辣）

3、加111元購買坂本日常聯名周邊多一件

外送優惠：即日起至2025/12/31，Foodpanda滿400元享全品項65折（最高折140元）

不參與門市：西門、環板、巨城、大江、中和、台中三井、南紡、南港、動物園、北泰安、麗寶、桃園機場二航。





雙11優惠全都要跟上！

