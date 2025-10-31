日本大國藥妝雙11線上開搶！全館最高51%OFF、限時折價券¥6,666再抽限時免單。

每年11月最受矚目的購物盛事「雙十一」即將登場，日本大阪起家的「大國藥妝」再度推出年度最大優惠活動。品牌以實惠價格、正宗日系藥妝與明亮藍橘色店招聞名，是許多旅日遊客心中「最必逛的藥妝店」。今年特別透過「大國藥妝官方全球旗艦店」推出線上購物方案，讓台灣消費者也能以優惠價格輕鬆購入日本原裝藥妝與保健商品。



雙十一預熱價40%OFF 當日爆殺最低51%OFF

活動自11月8日至11月13日止，推出「雙十一預熱價40%OFF 當日再下殺」優惠，每日將限量兩款商品六折入手，包括「DHC維他命B群」、「新表飛鳴腸胃藥」、「一蘭拉麵釜醬汁豚骨細麵」與「樂敦V5明眼膠囊」等熱銷商品。11月11日當天更祭出全館最低51%OFF，像是「格力高Pocky宇治抹茶限定包」與「SUNTORY芝麻明E」都將以破盤價開搶，限時限量掀起搶購熱潮。



四時段快閃特賣 最高¥6,666折價券限量開搶

雙十一當日凌晨00:00起，將推出「TIME SALE MAX45%OFF」四時段限時特賣活動，讓消費者從早到晚都能享受購物驚喜。更令人期待的是，當日00:00起還可搶最高¥6,666折價券組合（¥3,333＋¥2,222＋¥1,111），折價券限當日使用、數量有限，用完即止。

11月整月優惠不間斷 抽免單、領券再回饋

為延續雙十一熱潮，大國藥妝推出11月全月回饋，包括「抽整單免單」活動，會員只要完成訂單登記，就有機會抽中整單金額折價券或「ELIXIR怡麗絲爾膠原A醇超能撫紋精華S」。此外，登入會員即可領取最高¥3,000折價券，並在下單隔週再得¥1,600回購券，合計最高可折抵¥4,600。每日指定商品最低35%OFF、每週五半價優惠、滿¥8,000免國際運費，打造整月不斷電的購物節氣氛。



大國藥妝雙十一全館優惠活動

活動時間：2025/11/8 – 2025/11/13（全月優惠延續至2025/11/30）

活動內容：

・雙十一預熱價40%OFF、11/11全館最低51%OFF

・TIME SALE快閃特賣，四時段最高45%OFF

・限量折價券最高¥6,666（¥3,333＋¥2,222＋¥1,111）

・會員抽「整單免單」與「ELIXIR怡麗絲爾膠原A醇超能撫紋精華S」

・會員領最高¥3,000折價券＋回購券¥1,600

・每日指定商品最低35%OFF、每週五半價

・滿¥8,000免國際運費（7-ELEVEN超取／宅配）



大國藥妝官方全球旗艦店 https://www.dkglobal-daikokudrug.com/

※活動品項、門檻與折扣條件以官網公告為準。

如果你已經準備好迎接購物節狂潮，那就別錯過這波雙11優惠

