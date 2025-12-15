▲吉伊卡哇拉麵7-11也吃得到！日本限定、聖誕節造型必收，11款商品上架時間一次看。

日本人氣「吉伊卡哇」與日本7-11再推冬季限定！吉伊卡哇拉麵、豆皮麻糬等11款日本限定商品上架。赴日旅遊別錯過，在7-11輕鬆收集。

日本人氣角色「吉伊卡哇」又來燒大家的錢包了！日本7-11近日宣布，將於2025年12月下旬起，在旗下門市推出「吉伊卡哇與冬日同樂！7-11 × 吉伊卡哇」第二波合作活動。這次不僅有粉絲引頸期盼的原作經典美食實體化，更配合聖誕節及新年推出限定造型商品。對於計劃在冬季前往日本旅遊的台灣民眾來說，這絕對是蒐集限定週邊、體驗吉伊卡哇可愛美食的最佳時機。



▲日本人氣角色「吉伊卡哇」又來燒大家的錢包了（日本7-11 提供）



▲「 日本7-11 × 吉伊卡哇」不僅有粉絲引頸期盼的原作經典美食實體化，更配合聖誕節及新年推出限定造型商品 （日本7-11 提供）

赴日必朝聖！日本7-11 x 吉伊卡哇冬季限定

鑑於去年的聯名商品獲得市場熱烈迴響，7-11決定在今年擴大合作規模，推出第二波活動主打日西式甜點，全面打造吉伊卡哇的世界觀。本次活動第二波推出的五款甜點，靈感皆來自吉伊卡哇漫畫中的經典場景或食物。其中最受矚目的，是還原栗子饅頭分享給吉伊卡哇的「超級美食 豆皮麻糬」，以及還原兩人享用巨大熱鬆餅的「吉伊卡哇的圓滾滾迷你鬆餅」，讓粉絲能親自品嚐這些充滿回憶的美食。



▲鑑於去年的聯名商品獲得市場熱烈迴響，7-11決定在今年擴大合作規模，推出第二波活動主打日西式甜點（日本7-11 提供）

▲「日本7-11 × 吉伊卡哇」靈感皆來自吉伊卡哇漫畫中的經典場景或食物（日本7-11 提供）



此外，還有多款聯名食品和周邊雜貨不容錯過，尤其是台灣遊客在日本便利商店最常購買的泡麵零食，也出現了聯名款，包含「吉伊卡哇拉麵豚骨醬油味」、「泡麵粗麵條零食 豚骨味」，以及聖誕造型限定的「吉伊卡哇不鏽鋼保溫杯」，與「吉伊卡哇原創環保袋」。如果各位粉絲近期準備前往日本，無需特地前往專賣店，只需走進任何一家7-11，就能輕鬆感受到吉伊卡哇的可愛魅力。



▲聖誕造型限定的「吉伊卡哇不鏽鋼保溫杯」，與「吉伊卡哇原創環保袋」也超可愛（日本7-11 提供）

日本7-11 × 吉伊卡哇 吉伊卡哇與冬日同樂 聖誕節限定

販售門市：全日本門市皆有販售

販售時間：依照各品項販售時間為主

販售品項：

吉伊卡哇的圓滾滾迷你鬆餅／278日圓（12月23日 起依序發售）

小豬泡麵粗麵條零食 豚骨味／238日圓（12月17日 起依序發售）

超級美食 豆皮麻糬／240日圓（12月25日 起依序發售）

Q彈巧克力餡餅／250日圓（12月25日 起依序發售）

吉伊卡哇拉麵 豚骨醬油味／298日圓（12月27日 起依序發售）

草莓牛奶布丁／260日圓（12月26日 起依序發售）

彈跳！超大塊脆脆長崎蛋糕／398日圓（12月30日 起依序發售）

吉伊卡哇不鏽鋼保溫杯 粉彩粉／2200日圓（12月26日 起依序發售）

吉伊卡哇不鏽鋼保溫杯 暖紅／2200日圓（12月26日 起依序發售）

吉伊卡哇原創環保袋／1200日圓（12月26日 起依序發售）

鬼辣咖哩馬鈴薯條／298日圓（2026年1月24日 起依序發售）

