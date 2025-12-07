▲日本東北自由行推薦！Wonder Farm 根本番茄控的天堂，現採番茄、蕃茄料理吃到飽超滿足。

日本東北自由行推薦「Wonder Farm」根本番茄控的天堂！福島旅遊新亮點，全年可體驗採番茄，園內餐廳提供多款番茄料理，伴手禮店也超好逛。日本東北自由行必排行程。

位在福島縣磐城市的「Wonder Farm」，近年成為許多台灣自由行旅客的私房推薦地點。不只有全年無休的番茄採摘體驗，還有滿滿番茄料理的餐廳，以及讓人失心瘋的伴手禮店，對胃口挑剔的美食旅人來說，這裡真的很像「番茄控樂園」，絕對是福島最療癒的番茄主題農場。

日本東北自由行推薦「Wonder Farm」太空番茄成最大亮點！

日本東北自由行推薦「Wonder Farm」最大的特色，就是將「番茄」做到極致。園區使用先進溫室系統，全年保持穩定環境，讓超過 9 種品種同時生長。從鮮紅番茄到金黃色系，甚至能看到罕見的綠色、迷你品種，每一區都長得像番茄版的綜藝大集合。其中最吸睛的莫過於「曾被送上國際太空站（ISS）」的種子所培育的番茄，被遊客稱為「宇宙番茄」。

全年可採！日本東北自由行推薦「Wonder Farm」現採現吃

園區的番茄採摘體驗，是旅客一致好評的活動。採番茄不限季節、不限時間，無論冬天還是夏天都能體驗。遊客會拿到專用容器跟剪刀，在溫室內自由採摘、自由品嚐，完全是「現採現吃、吃到飽」的概念。不同品種的番茄風味差異極大，有的像水果番茄甜到像蜜、有的酸甜平衡、有的汁水飽滿。即使不是特別愛番茄的人，也會在這裡找到意外喜歡上的味道。

日本東北自由行推薦「CROSS WONDER DINING」番茄料理吃到飽！

採完番茄後，最期待的就是用餐時間。園區內的餐廳「CROSS WONDER DINING」絕對會讓番茄控陷入瘋狂。餐廳主打使用大量自家番茄與福島當地食材製作義式、法式料理，還有 Buffet 形式，讓旅客能一次品嚐多種番茄變化。包含「酥炸番茄」、「番茄炒蛋」、「番茄冰茶」，「番茄蛋糕」等，各個濃厚酸甜、層次明顯，是招牌人氣王。整體餐點乾淨清爽、風味純粹，很符合現代旅人喜歡的健康系旅行餐。

伴手禮店也有！「森のマルシェ」番茄甜點與福島物產一次掃貨

旅程最後，很多人一定會在伴手禮店「森のマルシェ」大採購。店內有各式番茄加工食品、番茄甜點與地方物產，擺設得像小型農夫市集。現場包含「番茄味噌」、「番茄果醬」等多種番茄伴手禮，還有不少福島當地的農產、零食與清酒可以帶回台灣享用。若大家正在計畫日本東北自由行，特別是自駕或家庭旅遊，強烈推薦安排半日至一日行程。這裡能讓旅程節奏放慢，同時吃得滿足。

日本東北自由行推薦 蕃茄農場 Wonder Farm

地址：福島縣磐城市四倉町中島字廣町1

公休日：每週一（如遇國定假日則順延至隔日公休）、新年期間

備註：園區內的番茄採摘體驗開放時間，請依官方網站或當天公告為主

日本東北自由行推薦 CROSS WONDER DINING

地址：福島縣磐城市四倉町中島字廣町1

午餐：11:00～15:30（最後點餐時間14:30）

晚餐：17:00～21:00（最後點餐時間20:00）

請注意，官方網站或現場公告可能會因季節或活動有所變動

日本東北自由行推薦 森のマルシェ

地址：福島縣磐城市四倉町中島字廣町1

營業時間：09:30～17:00

