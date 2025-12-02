> 美食 > 寶可夢粉絲必去！日本吉利蛋公園 全攻略，福島景點推薦、寶可夢圓孔蓋一次看。

寶可夢粉絲必去！日本吉利蛋公園 全攻略，福島景點推薦、寶可夢圓孔蓋一次看。

tiger Walker 玩樂季日本japanwalker日本景點福島景點
2025-12-02 09:40文字：記者 蕭芷琳 攝影：蕭芷琳

記者 蕭芷琳

寶可夢粉絲必去「日本吉利蛋公園」全攻略！福島景點推薦，從巨型溜滑梯到寶可夢圓孔蓋，一次玩遍最療癒景點。行程亮點全掌握。

日本福島縣近年積極推動以寶可夢為主題的地方創生計畫，「Pokémon Local Acts」攜手福島打造以「吉利蛋」為形象的觀光路線，從主題公園到圓孔蓋皆能看見寶可夢身影。其中，浪江町的「日本首座吉利蛋公園」成為旅客必訪亮點，吸引全球寶可夢迷前往拍照、打卡，打造屬於旅人的「真實城市尋寶」。
▲寶可夢粉絲必去！日本吉利蛋公園 全攻略，福島景點推薦、寶可夢圓孔蓋一次看。
▲寶可夢粉絲必去！日本吉利蛋公園 全攻略，福島景點推薦、寶可夢圓孔蓋一次看。
▲寶可夢粉絲必去！日本吉利蛋公園 全攻略，福島景點推薦、寶可夢圓孔蓋一次看。
▲寶可夢粉絲必去！日本吉利蛋公園 全攻略，福島景點推薦、寶可夢圓孔蓋一次看。

日本吉利蛋公園必去！福島打造寶可夢觀光亮點

2021年12月，福島縣浪江町在「道之驛浪江」旁設立日本第一座「吉利蛋公園」，象徵福島成為「吉利蛋應援縣」的重要里程碑。粉紅色系打造的空間以療癒為主題，無論大人小孩皆能沈浸於可愛氛圍。最吸睛的設施，是高達6公尺的巨型吉利蛋複合式溜滑梯，不僅是孩童的遊樂天堂，更是旅客必拍的地標。

▲寶可夢粉絲必去！日本吉利蛋公園 全攻略，福島景點推薦、寶可夢圓孔蓋一次看。
▲寶可夢粉絲必去！日本吉利蛋公園 全攻略，福島景點推薦、寶可夢圓孔蓋一次看。
▲寶可夢粉絲必去！日本吉利蛋公園 全攻略，福島景點推薦、寶可夢圓孔蓋一次看。
▲寶可夢粉絲必去！日本吉利蛋公園 全攻略，福島景點推薦、寶可夢圓孔蓋一次看。

6公尺吉利蛋溜滑梯！福島景點推薦

公園中也能看見其他寶可夢角色的身影，包括大舌頭造型溜滑梯、小福蛋沙坑、皮寶寶與胖可丁搖搖椅，以及藏在休息椅旁的公、母皮卡丘。此外，鄰近的「道之驛浪江」提供在地餐飲、農特產品及無印良品商店，讓旅客在遊玩後能休憩、用餐、購物，成為完整的一站式旅遊據點。

▲寶可夢粉絲必去！日本吉利蛋公園 全攻略，福島景點推薦、寶可夢圓孔蓋一次看。
▲寶可夢粉絲必去！日本吉利蛋公園 全攻略，福島景點推薦、寶可夢圓孔蓋一次看。
▲寶可夢粉絲必去！日本吉利蛋公園 全攻略，福島景點推薦、寶可夢圓孔蓋一次看。
▲寶可夢粉絲必去！日本吉利蛋公園 全攻略，福島景點推薦、寶可夢圓孔蓋一次看。

而福島目前共有四座吉利蛋公園分布於不同城市，各具地方特色：「郡山市 開成山公園吉利蛋公園」融合自然景觀與大型粉色遊具，成為適合親子、情侶漫步的熱門景點。「柳津町 道之驛會津柳津吉利蛋公園」將當地溫泉文化與紅牛傳說融入設計，形塑別具風味的地方主題公園。「昭和村 歲時記廣場公園吉利蛋公園」以寧靜的鄉村風光為背景，提供與都市截然不同的悠閒體驗。
▲寶可夢粉絲必去！日本吉利蛋公園 全攻略，福島景點推薦、寶可夢圓孔蓋一次看。
▲寶可夢粉絲必去！日本吉利蛋公園 全攻略，福島景點推薦、寶可夢圓孔蓋一次看。
▲寶可夢粉絲必去！日本吉利蛋公園 全攻略，福島景點推薦、寶可夢圓孔蓋一次看。
▲寶可夢粉絲必去！日本吉利蛋公園 全攻略，福島景點推薦、寶可夢圓孔蓋一次看。

城市尋寶必收集！福島限定寶可夢圓孔蓋

除了主題公園外，福島縣各地遍布的「寶可夢圓孔蓋」亦是旅客不可錯過的旅遊亮點。以吉利蛋為首設計主題，且每一個皆為獨家圖案，融合當地特色景觀或物產。旅客可透過地圖展開「城市尋寶」，探索隱藏在街道上的藝術品。每發現一個新的人孔蓋，都像是在寶可夢世界中完成一次收集任務。對每位寶可夢迷而言，這趟旅程不只是觀光，更是一場讓人再次相信可愛力量的旅行。

▲寶可夢粉絲必去！日本吉利蛋公園 全攻略，福島景點推薦、寶可夢圓孔蓋一次看。
▲寶可夢粉絲必去！日本吉利蛋公園 全攻略，福島景點推薦、寶可夢圓孔蓋一次看。

日本吉利蛋公園 福島道之驛浪江

地址：福島県双葉郡浪江町幾世橋字知命寺60
營業時間：遊樂設施24小時開放；道之驛浪江營業時間為10:00-18:00；每月最後一個星期三公休。
寶可夢圓孔蓋： 建議前往 Pokémon Local Acts 官方網站，查看福島縣所有圓孔蓋的確切 GPS 座標和地點資訊。

日本必買伴手禮推薦一次看

推薦閱讀：7-11 吉伊卡哇聖誕季！15款聯名新品、日本限定，雪人兔兔、小八超可愛。

推薦閱讀：日本必買伴手禮進軍全家！Toroa酒釀葡萄夾心餅 日本超商就能買，夾心餅界的愛馬仕就是它。

推薦閱讀：新年福袋2026！摩斯漢堡 x 酷洛米 聯名登場，日本限定、購買方式一次看。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
7-11 吉伊卡哇聖誕季！15款聯名新品、日本限定，雪人兔兔、小八超可愛。
記者 蕭芷琳
【日本沖繩必去神社、景點推薦】波上宮&波之上海灘全攻略│歷史、建築、參拜體驗一次看
pfse64289
【日本和歌山行程】關西最有渡假氣息的南紀白濱-白濱町三天兩夜暖呼呼溫泉輕旅行完整行程推薦.交通攻略．必吃必玩必去景點一次打包
加小菲
日本沖繩景點｜精選24必去景點推薦、沖繩北到南、朝聖觀光景區攻略！半日、一日懶人包通通有
好好玩 FUNIT
[日本長野旅遊推薦]長野縣安曇野市3天2夜行程規劃~交通租車、必去景點、必吃美食、超有看頭御船祭 - 美食好芃友
美食好芃友
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊