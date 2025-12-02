寶可夢粉絲必去「日本吉利蛋公園」全攻略！福島景點推薦，從巨型溜滑梯到寶可夢圓孔蓋，一次玩遍最療癒景點。行程亮點全掌握。

日本福島縣近年積極推動以寶可夢為主題的地方創生計畫，「Pokémon Local Acts」攜手福島打造以「吉利蛋」為形象的觀光路線，從主題公園到圓孔蓋皆能看見寶可夢身影。其中，浪江町的「日本首座吉利蛋公園」成為旅客必訪亮點，吸引全球寶可夢迷前往拍照、打卡，打造屬於旅人的「真實城市尋寶」。



▲寶可夢粉絲必去！日本吉利蛋公園 全攻略，福島景點推薦、寶可夢圓孔蓋一次看。



日本吉利蛋公園必去！福島打造寶可夢觀光亮點

2021年12月，福島縣浪江町在「道之驛浪江」旁設立日本第一座「吉利蛋公園」，象徵福島成為「吉利蛋應援縣」的重要里程碑。粉紅色系打造的空間以療癒為主題，無論大人小孩皆能沈浸於可愛氛圍。最吸睛的設施，是高達6公尺的巨型吉利蛋複合式溜滑梯，不僅是孩童的遊樂天堂，更是旅客必拍的地標。



▲寶可夢粉絲必去！日本吉利蛋公園 全攻略，福島景點推薦、寶可夢圓孔蓋一次看。



6公尺吉利蛋溜滑梯！福島景點推薦

公園中也能看見其他寶可夢角色的身影，包括大舌頭造型溜滑梯、小福蛋沙坑、皮寶寶與胖可丁搖搖椅，以及藏在休息椅旁的公、母皮卡丘。此外，鄰近的「道之驛浪江」提供在地餐飲、農特產品及無印良品商店，讓旅客在遊玩後能休憩、用餐、購物，成為完整的一站式旅遊據點。



▲寶可夢粉絲必去！日本吉利蛋公園 全攻略，福島景點推薦、寶可夢圓孔蓋一次看。



而福島目前共有四座吉利蛋公園分布於不同城市，各具地方特色： 「郡山市 開成山公園吉利蛋公園」 融合自然景觀與大型粉色遊具，成為適合親子、情侶漫步的熱門景點。 「柳津町 道之驛會津柳津吉利蛋公園」 將當地溫泉文化與紅牛傳說融入設計，形塑別具風味的地方主題公園。 「昭和村 歲時記廣場公園吉利蛋公園」 以寧靜的鄉村風光為背景，提供與都市截然不同的悠閒體驗。



▲寶可夢粉絲必去！日本吉利蛋公園 全攻略，福島景點推薦、寶可夢圓孔蓋一次看。



城市尋寶必收集！福島限定寶可夢圓孔蓋

除了主題公園外，福島縣各地遍布的「寶可夢圓孔蓋」亦是旅客不可錯過的旅遊亮點。以吉利蛋為首設計主題，且每一個皆為獨家圖案，融合當地特色景觀或物產。旅客可透過地圖展開「城市尋寶」，探索隱藏在街道上的藝術品。每發現一個新的人孔蓋，都像是在寶可夢世界中完成一次收集任務。對每位寶可夢迷而言，這趟旅程不只是觀光，更是一場讓人再次相信可愛力量的旅行。



日本吉利蛋公園 福島 道之驛浪江

地址：福島県双葉郡浪江町幾世橋字知命寺60

營業時間：遊樂設施24小時開放；道之驛浪江營業時間為10:00-18:00；每月最後一個星期三公休。

寶可夢圓孔蓋： 建議前往 Pokémon Local Acts 官方網站，查看福島縣所有圓孔蓋的確切 GPS 座標和地點資訊。