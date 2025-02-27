【日本沖繩必去神社、景點推薦】波上宮&波之上海灘全攻略│歷史、建築、參拜體驗一次看

沖繩旅遊必訪的歷史神社與文化體驗

安妮王在日本自由行中，提到沖繩那霸必去景點、旅遊行程、沖繩半日遊、一日遊推薦；「波上宮」是沖繩最古老、最具代表性的神社，被譽為「沖繩總鎮守」。這座擁有千年歷史的神社，不僅是當地居民的精神寄託，也是遊客了解沖繩文化和歷史的絕佳去處。

歷史悠久的琉球八社之首

「波上宮」位於那霸的波之上崖邊，最早建於琉球王國時代，神社的建築風格融合了傳統的日本神社元素和沖繩地方的特色，與鄰近的「波之上海灘」結合，同營造出莊嚴而美麗的沖繩秘境景點。

波上宮│交通

Google地圖請點我 > 旭橋站到「波上宮」

從那霸機場可搭乘單軌電車至「旭橋站」或「縣廳前站」，步行約10~15分鐘即可抵達波上宮，無論是祈求平安、欣賞風景，還是體驗琉球文化，都是很不錯的旅遊景點~

波上宮│歷史與文化

琉球八社之首-波上宮

「波上宮」位於那霸的波之上崖邊，最早建於琉球王國時代，是當地人祈求航海平安、五穀豐登的信仰中心、琉球國王和貴族們進行祭祀的重要場所，擁有傳統的紅磚瓦屋頂與千年以上的歷史；是沖繩最古老、最具代表性的神社之一，被尊稱為「沖繩總鎮守」。

「波上宮」在第二次世界大戰期間曾受到嚴重損壞，戰後經過修復，成為如今的樣貌，不僅是當地居民重要的精神寄託，也是遊客了解沖繩文化和歷史的重要景點~

波上宮│建築特色

石階梯 - 神聖的儀式感!!!

朝聖「波上宮」之前，會需要登上石階梯或斜坡，象徵參拜者逐步接近神聖之地，一種心靈提升的象徵，同時也能感受到沖繩自然地形的壯麗。

參道 - 寧靜的氛圍與環境

「波上宮」的參道兩旁環繞著濃密的綠樹，讓人感受到大自然與神社建築之間的和諧聯結，增添一絲絲靜謐且莊嚴的儀式感~

主殿 - 傳統的日本神社建築風格

「波上宮」主殿的位置面向東海，參拜者站在神社時，能俯瞰湛藍的海景，象徵神靈守護沖繩人民與海洋的安寧。

在建築設計上，保留日本神社的精緻結構，也融合了沖繩地方文化的獨特元素；以紅色為主色調，搭配白色與金色裝飾，形成強烈的視覺對比。

紅色：屋頂使用彎曲的琉球紅瓦，顏色鮮豔而有層次感，象徵神聖與祈福。

白色：代表純潔與靈性，提醒參拜者心懷虔誠與潔淨之意。

金色：用於細節裝飾，象徵神靈的尊貴與威嚴。

波上宮│參拜體驗與御守

手水舍淨手、拍手、祈禱

在參拜時，需要先在入口處的「手水舍」進行淨手、漱口的禮儀，清潔身心後才能正式參拜。

波上宮之主神

「波上宮」供奉的主神是伊奘諾尊(いざなぎのみこと)與伊奘冉尊(いざなみのみこと)，這兩位是日本神話中創世神。此外，波上宮也供奉海神-事代主神(ことしろぬしのかみ)，保佑漁業豐收和航海安全。

在主殿前，雙手合十、拍兩次手、低頭祈禱，體驗獨特的日式參拜文化。

書包御守和御朱印

安妮王一夥人參拜完後，來到御守區；「波上宮」提供多種類型的御守，可以保平安、求事業運或愛情運，其中，書包造型的交通安全御守特別受歡迎；此外，也提供美麗的御朱印，適合作為紀念品。

波上宮附近景點推薦│波之上海灘

參拜結束後，不妨到「波之上海灘」，享受悠閒時光吧!!!

「波之上海灘」有著清澈見底的海水與細緻柔軟的白沙灘，湛藍的海面與四季天空形成完美的動態風景畫，這種宗教與自然共存的景觀，也展現了沖繩人對海洋和神靈的敬畏之情。

波上宮│評價

「波上宮」位於那霸市區的波之上崖邊，融合自然與歷史，是沖繩不可錯過的旅遊景點。主殿設計以紅色、白色與金色為主色調，象徵神聖與靈性，站在主殿前更能俯瞰湛藍大海，感受神靈的庇佑。

參拜後還可以選購御守或御朱印作為紀念品，並到鄰近的波之上海灘欣賞清澈的海景，享受自然與文化的完美結合，是適合情侶、家庭、親子及自然愛好者的旅遊勝地，來個沖繩半日遊或一日遊都很適合ㄛ~

波上宮│聯絡資訊

景點：波上宮

地址：1 Chome-25-11 Wakasa, Naha, Okinawa 900-0031日本

營業時間：09:00–17:00

官網：http://naminouegu.jp/

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