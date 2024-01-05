沖繩景點有哪些？沖繩乍看之下是一座小小的島嶼，只有台灣面積的0.6倍，實際上卻有很多好玩的沖繩景點等你去探索。本篇文章收錄所有沖繩景點，包括沖繩必去景點、那霸景點、沖繩南部景點、沖繩中部景點、沖繩北部景點，以及適合親子同樂的景點們，希望對想去沖繩自由行的你有幫助！

重點整理： Toggle

沖繩最新活動

2023沖繩兒童王國奇幻聖誕夜

結合動物園、博物館、遊樂場的沖繩親子景點沖繩兒童王國，即將於12/16至2024/1/8舉辦奇幻聖誕夜！這次的2023沖繩兒童王國奇幻聖誕夜，可是28年以來首次邀請國際旅客一起共襄盛舉，不僅能體驗到連日本人都驚嘆的國內最大級極光秀表演、還有40萬顆七彩彩燈的璀璨燈光秀活動、甚至活動期間每日都有精彩表演，而在2023/12/24-2024/1/8的Fantasy Day期間，更有聖誕老人小屋、雪之國度、喪屍街舞秀可以來玩唷！

另外，2023/12/31晚上16:30～25:00更有跨年特別活動，大家不妨早上來沖繩兒童王國近距離觀察動物生態與體驗餵食，一路玩到晚上參加2023沖繩兒童王國奇幻聖誕夜，剛好一日遊！

沖繩奇幻聖誕夜資訊 景點地址：沖縄県沖縄市胡屋5-7-1 活動日期：2023/12/16~2024/1/8 施放時間：16：30～21：30 休息日期：12/18~22, 12/26, 1/1,1/4,1/5 線上購票：(限量銷售)

沖繩旅遊特色

沖繩雖然屬於日本領土之一，可是玩法卻和東京、大阪、北海道等城市全然不同。身為一座四面環海的島嶼，加上二戰時期美軍在這裡駐紮營地，讓沖繩在日式之上又增添許多異國海島風情，這點從美食、建築和遺跡中都能感受得到。此外因為地形影響，當地天然的鐘乳石洞、自然景緻也很值得一看喔！

以下我們會把沖繩景點分成北部、中部、南部，以及那霸市區四個區塊，分別分享必去景點，對這些景點有興趣的話也不妨把它們加到自己的沖繩景點地圖唷！

沖繩景點｜北部景點推薦

沖繩必去景點｜美麗海水族館

說到沖繩必去景點、沖繩親子景點，肯定少不了美麗海水族館。這座號稱亞洲最大、世界第二大的水族館有非常多看點，包括世界規模最大的水槽「黑潮之海」、珊瑚之海、海牛、海龜，以及精采的海豚表演秀等，沒花上半天肯定逛不完！詳細的水族館攻略可以參考下面這篇文章：

沖繩水族館攻略｜必看設施、參觀路線、表演時間、交通、門票資訊完整懶人包

沖繩必去景點｜古宇利島

古宇利島是一座擁有壯麗大橋、蔚藍乾淨的海水和沙灘的小島嶼，島上的海洋塔、心型岩必訪重點。除了景點之外，這裡的蝦蝦飯餐車也非常有名，如果有看到別忘了點一份來吃吃看唷！

沖繩必去景點│古宇利海洋塔

位於沖繩中北部地區的古宇利島，因島上的海岸線及古宇利橋成為旅人們慕名而來的景點，更是近日沖繩必去景點的熱門選項之一！而古宇利這座小島上也充滿許多神話故事，此處留存著沖繩版本的亞當與夏娃傳說，以「戀之島」而聞名。想要尋找這座神之島的起源，不妨登上古宇利海洋塔，海拔高度有82公尺，天氣晴朗時，可將古宇利島與湛藍海洋盡收眼底。另外以展望塔為首，海洋塔也有可享受海洋絕美景觀咖啡廳及餐廳，更有一處收藏全世界1萬個以上貝類的博物館，各種貝殼DIY體驗活動也是相當熱門。

沖繩必去景點｜名護自然動植物公園

顧名思義，這是一座動物園+植物園，裏頭有各式各樣可愛的小動物，以及3,600多種仙人掌和多肉植物。如果想安排沖繩北部親子景點的話，蠻推薦把它和美麗海水族館排成一日遊喔！

沖繩必去景點│名護鳳梨園

有別於日本本島的溫帶氣候，沖繩更接近亞熱帶區，各種熱帶植物構成的風景別有一番風味，當然令日本人癡迷的熱帶水果更是為這趟旅程錦上添花，來到位在沖繩北部地名護鳳梨園，是一個以鳳梨、熱帶水果植物的主題公園，坐上超Q的鳳梨遊園車，可穿梭於各種熱帶植物中，認識各種不同品種的鳳梨，超適合一家大小、親子檔來旅遊喔！當然來到販售部，也別錯過了試吃鳳梨的好康優惠，那酸甜滋味保證讓您齒頰留香。

沖繩必去景點｜邊戶岬

邊戶岬是沖繩本島的最北端，在這裡可以看到東海和太平洋海水互相碰撞的海景，同時天氣夠好的話，還可以隔海眺望與論島喔！

沖繩必去景點 ｜大石林山

大石林山也是沖繩最被端的景點，同時也是沖繩國家公園之一。不過這裡因為距離其他景點有段距離，且需要爬山，所以建議有半天以上充足的時間再過來，建議可以跟邊戶岬排成一日遊。

沖繩景點｜中部景點推薦

沖繩必去景點｜美國村

沖繩美國村是沖繩中部的熱門景點，二戰時美軍曾在此地紮營，離去後留下許多設施，所以後來就改建成美國村。而美國村不光是建築很有美式風格而已，這邊的美食小吃、商品也都有濃濃的美國風情，很推薦來這裡玩個半日到一日。

延伸閱讀：沖繩美國村懶人包｜分區介紹、營業時間、美食餐廳、住宿推薦讓你一秒就上手！

沖繩必去景點│東南植物樂園

走進長長的椰林大道，耳畔傳來海風與樹葉的颯爽聲響，如此Chill的東南亞風情，很難想像此刻地您正身處在日本。建於1968年的沖繩東南植物樂園，於2013年重新翻修後，到夜晚時分，點綴上更多夢幻燈光後，更多了值得一逛的獨特風情。園內收集了來自東南亞、南美等世界各地的約1,300多種熱帶植物，像是充滿南國風情的扶桑花，以及世界最長壽的竜血樹等，還有各式各樣的動物可以互動、釣魚、參加替沖繩守護神石獅著色等體驗，而全區共分為兩處，另一處地動物園則可近距離與沖繩特有的Agu豬和與那國馬等動物一起同樂，是個大人與小朋友都能玩得開心的觀光勝地！

沖繩必去景點｜殘波岬燈塔

殘波岬位於沖繩最西邊，以長達兩公尺的斷崖和白色燈塔聞名。而且這座燈塔可不只是拍照觀賞外觀用而已，他也是一座可以爬的燈塔，爬到頂端後360度景色盡收眼底，傍晚時還可以在殘波岬公園欣賞夕陽喔！

沖繩必去景點｜永旺夢樂城沖繩來客夢

永旺夢樂城沖繩來客夢是沖繩最大的購物商場，裏頭有超過200個品牌進駐，同時你也可以在這裡的Big Camera購買家電喔！

沖繩必去景點｜部瀨名海中公園

部瀨名海中公園是一個可以帶孩子欣賞真實海底世界景觀的地方，分成兩種設施，一個是海中展望台，可以走到水底下5公尺觀賞生物；另一種則是搭乘玻璃船出海觀賞海中生物，航程時間約20分鐘，比較不需要擔心會暈船。

沖繩必去景點｜中城城跡

中城城跡建於1400年，是琉球第一尚氏王朝時代護佐完居住的地方。這裡佔地非常遼闊，是日本百城之一，同時也被列為世界遺產，是個非常具有歷史意義的景點。

沖繩景點｜南部景點推薦

沖繩必去景點│沖繩世界

除了體會沖繩獨有的動植物外，其實沖繩也是一個文化與地貌都相當豐富的獨特區域。大型主題公園「沖繩世界」位於沖繩縣南部的南城市，這裡容納了日本第二長的鐘乳洞，名為「玉泉洞」，走進這歷經30萬年歲月所形成的自然步道，僅30分鐘路程即能感慨大自然的奧妙。而洞口出來銜接的即是王國村的範圍，園區展示了「琉球古民家聚落」，一棟棟皆是國家指定登錄有形文化財，遊客也能一一走進探訪，提供各式傳統工藝的體驗，像是藍染、手工機織杯墊體驗以及彩繪石灰沖繩風獅爺等都是十分受歡迎的體驗項目，當然也可以穿上琉球的傳統服飾，留下到此一遊的獨特照片喔！

沖繩必去景點│琉球村

想要體會古色古香的琉球王國，來到位於恩納村的主題公園「琉球村」準沒錯，喜愛靜態走訪文化的旅人們，可別錯過琉球村內將近70種的體驗方案，尤其最多旅客喜歡的行表演「Michijune（路上巡禮）」，在鼓聲與樂音飄揚的襯墊下，一席熱情如火的傳統舞蹈表演，更能點燃您對沖繩旅遊的熱情。琉球村保留許多登記於文化財登記冊內，具有高度歷史、藝術參考價值的古民家建築物，真正重現了古老琉球的昨日風情。

沖繩必去景點｜知念岬公園

知念岬公園設立在沖繩東南部的海角上，可以一覽太平洋美景。公園裡設有涼亭跟長廊，很適合帶家人、另一半過來散步吹海風，是個非常愜意的沖繩南部景點。

沖繩必去景點｜瀨長島

瀨長島是一個沖繩新興的網美打卡點，有「沖繩小希臘」之稱，顧名思義這裡以全白的建築物為主，其中最受歡迎的是幸福鬆餅店，不過這裡還有很多美食也很值得探索。午後到瀨長島吃下午茶，邊欣賞無敵海景，不時還能觀賞飛機起降，非常適合情侶/夫妻約會！

沖繩必去景點｜奧武島

奧武島是沖繩南部的小離島，這裡漁業非常興盛，有非常多知名餐廳。此外這裡也有很多貓咪，所以也有「貓咪之島」的稱呼，喜歡貓咪的朋友們可別錯過了！

沖繩必去景點｜Ashibinaa Outlet Mall

Ashibinaa Outlet是沖繩唯一的Outlet商場，距離那霸機場也不遠，可以規劃搭機前去看看。這裡有非常多知名品牌進駐，建議可以先拿張地圖和品牌優惠券，思考一下怎麼逛才能買到你最想要的東西。

沖繩景點｜那霸景點推薦

沖繩必去景點｜國際通

國際通是那霸市區最知名的一條商業街，這裡有非常多美食小吃、餐廳、伴手禮、藥妝店，還有24小時營業的唐吉軻德。只要你想在沖繩買伴手禮、藥妝或電器之類的土產，直接來國際通挖寶就對了！

沖繩必去景點｜牧志公設市場

牧志公設市場有「沖繩廚房」之稱，從國際通步行就可抵達。市場販售各式各樣新鮮漁獲、阿古豬、石垣牛等食材，旅客雖然不能買回台灣，不過卻可以在一樓購買後，拿到二樓請食堂幫忙料理，非常有趣又有特色的體驗！

沖繩必去景點｜波上宮、波之上海灘

波上宮建在懸崖之上，是沖繩最具代表性的神社。神社內販售可愛的書包御守，而除了祈福跟參拜之外，也很推薦到懸崖下方的波之上海灘踏浪，從下而上欣賞不同角度的波上宮。

沖繩必去景點｜沖繩縣立博物館&美術館

如果你有經過這棟外觀奇特的建築物，其實它是沖繩縣立博物館和美術館，裡面展示了琉球王朝時代到美國統治時代的歷史與考古物品，也有一些沖繩當地的植物，美術館則有當地藝術家的作品。想要深度了解沖繩歷史、文化和藝術的人，蠻推薦你花2-3小時到這裡走走喔！

沖繩必去景點｜首里城 (暫時關閉)

首里城是沖繩世界遺產景點之一，是古時候琉球王國的宮廷，裡頭展示非常多琉球王國時期的遺物跟建築。可惜的是2019年一場大火把正殿和周邊六棟建築物全部燒光，目前正在重新整建中，預計2026年才會正式重新開放。不過如果你對這個景點感興趣，目前外面周邊還是有一些可以看得免費景點，可以來這邊拍照走走。

地址：1丁目-2首里金城町 那覇市 沖縄県 903-0815 (Google地圖) 營業時間：08:30–18:00 (目前暫停營業，預計2026年重新開放)

沖繩必去景點│沖繩四天三夜推薦

擁有令人心曠神怡的碧海藍天，對於喜愛大海、追求自由奔放的旅人來說，沖繩是一座集合有文化歷史、現代都市氣息、懷舊風情並茂、自然田野風光都相當豐富的觀光城市。走訪沖繩最佳的旅遊天數，不妨先從四天三夜安排起，運用最划算地『OKINAWA FUNPASS 好好玩沖繩護照』，分別安排東南西北中不同區域的觀光景點，將可一覽琉球王國時代風貌的舊街景，品嘗來自大海的恩賜美味，體會中西文化沖撞出的精采花火，享受各種刺激有趣的體驗活動，當然不能錯過的還有盡情的血拚購物等，來到沖繩該怎麼玩，參考以下攻略，包準你玩得盡興！

延伸閱讀：【沖繩｜沖繩四天三夜怎麼玩？行程推薦、在地美食、必去景點、推薦套票一次全攻略】

沖繩景點常見問題

Q. 沖繩景點有哪些一定要去？ 美麗海水族館、美國村、玉泉洞、國際通是沖繩必去景點。

Q. 沖繩旅遊安全嗎？ 日本是治安相當好的國家，所以到沖繩旅遊可以放心喔！

以上就是沖繩景點推薦，已經幫大家做好詳細的分區，建議大家在安排行程的時候可以依照相同區域把景點排在一起，更順路之餘，也省去很多交通上的麻煩喔！

看更多內容

收起內容