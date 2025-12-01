日本東北紅葉秘境景點7選！福島冬天景點推薦，少觀光客、景色夢幻，推薦自駕旅遊最方便，想看在地人才知道的賞楓景點別錯過。

想在日本東北找到能避開大量觀光客、又能感受深度秋意的秘境嗎！這份「日本東北福島紅葉秘境景點 7 選」讓大家可以對隱藏版賞楓點一探究竟，包括擁有 1,300 年歷史的溫泉神社、金黃如海的大銀杏、被稱為奇樹的枝垂紅葉，以及能倒映紅葉的國寶淨土庭園。多數景點位於山林或鄉間腹地，交通相對分散，不易依靠大眾運輸抵達，因此非常建議自駕前往更為便利。



▲日本東北紅葉秘境景點7選！福島冬天景點推薦，這邊觀光客最少。



▲日本東北紅葉秘境景點7選！福島冬天景點推薦，這邊觀光客最少。

日本東北紅葉秘境景點：福島 磐城 溫泉神社

「磐城溫泉神社」位於福島縣磐城市，是擁有超過1,300年歷史的古老神社，作為磐城湯本溫泉鄉的守護神而聞名。神社結合傳統與現代，全年夜間點燈，並提供獨特的「癒之湯浴祈願」體驗，將願望玉放入神湯中祈求開運、健康與美顏。造訪此處，能感受歷史溫泉鄉的獨特魅力。而這邊御守也是一大特色，因應紅葉季推出編織的紅葉御守，社務所開放只到16:30，想買的朋友要在注意時間。



地址：日本福島縣磐城市常磐湯本町三函322

營業時間：全年無休，24小時開放參拜；社務所開放時間通常為 09:00 至 16:30 左右



▲日本東北紅葉秘境景點7選！福島冬天景點推薦，這邊觀光客最少。



▲日本東北紅葉秘境景點7選！福島冬天景點推薦，這邊觀光客最少。

日本東北紅葉秘境景點： 福島 龍神峡

位於福島縣磐城市遠野町的「龍神峽」，是當地一處鮮為人知的自然秘境。此峽谷坐落於鮫川上游，其得名來自於溪流中形狀奇特、狀似龍首的岩石，以及激盪奔流的河水景觀。 不同於茨城縣以巨大吊橋聞名，磐城的龍神峽更強調原始的溪谷之美。沿著健行步道，特別是在紅葉季節，兩岸山林層層疊疊的楓紅與清澈溪水形成鮮明對比，景色如畫。



地址：日本福島縣磐城市遠野町瀧地內

營業時間：全年無休，24小時開放；免費參觀



▲日本東北紅葉秘境景點7選！福島冬天景點推薦，這邊觀光客最少。



▲日本東北紅葉秘境景點7選！福島冬天景點推薦，這邊觀光客最少。

日本東北紅葉秘境景點：福島 白幡銀杏

位於福島縣新地町與相馬市交界處的「白幡銀杏」也是當地著名的秋季賞景勝地，每年11月下旬至12月上旬迎來最佳觀賞期。這棵樹齡超過260年、樹幹周長達12.9公尺的巨大銀杏樹，被指定為福島縣的天然紀念物，高度約25公尺，在縣內的巨木排行榜中名列前茅。 秋天時，整棵巨木會轉化為璀璨的金黃色，與樹根前小巧的紅色鳥居形成鮮明對比，構成一幅如詩如畫的和風美景，深受攝影愛好者喜愛。



地址：日本福島縣相馬郡新地町駒ヶ嶺字白薄

營業時間：全年無休，24小時開放；建議白天前往



▲日本東北紅葉秘境景點7選！福島冬天景點推薦，這邊觀光客最少。



▲日本東北紅葉秘境景點7選！福島冬天景點推薦，這邊觀光客最少。

日本東北紅葉秘境景點：福島 相馬中村神社

「相馬中村神社」坐落於相馬市的中村城（馬陵城）本丸遺址，是相馬地區的信仰中心。此處為歷史古蹟，境內還有一棵樹齡超過400年的古老藤樹，季節盛開時美不勝收。神社保留了濃厚的武士文化風情，是體驗相馬歷史與傳統的重要據點。



地址：日本福島縣相馬市中村字北町140

營業時間：全年無休，24小時開放（社務所開放時間通常為 09:00 至 17:00 左右）



▲日本東北紅葉秘境景點7選！福島冬天景點推薦，這邊觀光客最少。



▲日本東北紅葉秘境景點7選！福島冬天景點推薦，這邊觀光客最少。

日本東北紅葉秘境景點：福島 平出山寶藏寺

福島縣南相馬市鹿島區的「平出山寶藏寺」，以「萬葉故里」的紅葉名所聞名，寺院境內擁有樹齡推測達400年的巨大楓樹，每年秋天，相馬藩主都會親臨賞楓。東日本大震災後，當地居民為活絡地方，持續舉辦夜間點燈，讓紅葉在黑暗中浮現出魔幻色彩。除了楓紅，遊客還能欣賞到寒櫻的櫻色點綴，是濱海地區最受歡迎的秋季景點之一。



地址：日本福島縣南相馬市鹿島区山下字平出1

營業時間：全年開放（寺院開放時間可能因活動而異，建議白天前往，夜間點燈僅限特定祭典期間）



▲日本東北紅葉秘境景點7選！福島冬天景點推薦，這邊觀光客最少。



▲日本東北紅葉秘境景點7選！福島冬天景點推薦，這邊觀光客最少。

日本東北紅葉秘境景點：福島 國寶 白水阿彌陀堂

福島縣唯一的國寶建造物「白水阿彌陀堂」，建於平安時代末期永曆元年，至今仍保留創建時的貴重樣貌。 寺院以其環繞式「淨土庭園」聞名，當池畔的楓樹被燈光照亮時，色鮮豔的樹影倒映在水面上，呈現出一幅莊嚴而夢幻的景象。



地址：日本福島縣磐城市內鄉白水町廣畑221

營業時間：8:30～16:00（需注意庭園開放時間可能隨季節變動，特定活動如夜間點燈時間請依官網公告為準）

入園費用：中學生以上 ¥600，小學生 ¥300



▲日本東北紅葉秘境景點7選！福島冬天景點推薦，這邊觀光客最少。



▲日本東北紅葉秘境景點7選！福島冬天景點推薦，這邊觀光客最少。

日本東北紅葉秘境景點：福島 中釜戶枝垂紅葉樹

位於福島縣磐城市的國家指定天然紀念物「中釜戶枝垂紅葉樹」被當地人稱作為「奇樹」，巨木外型相當奇特，不僅枝幹像柳樹一樣下垂，樹幹本身更呈現白色且扭曲盤旋，被譽為世間罕見的樹形。近日迎來最佳觀賞期，吸引眾多遊客與攝影師造訪。燃燒般的火紅與蒼綠色楓葉交織，與獨特的白色樹幹形成強烈對比，是體驗福島獨特自然之美不可錯過的景點。



地址：日本福島縣磐城市渡邊町中釜戶觀音堂旁

營業時間：全年無休，24小時開放；建議白天前往

▲日本東北紅葉秘境景點7選！福島冬天景點推薦，這邊觀光客最少。



▲日本東北紅葉秘境景點7選！福島冬天景點推薦，這邊觀光客最少。

日本必買伴手禮推薦一次看

推薦閱讀：7-11 吉伊卡哇聖誕季！15款聯名新品、日本限定，雪人兔兔、小八超可愛。

推薦閱讀：日本必買伴手禮進軍全家！Toroa酒釀葡萄夾心餅 日本超商就能買，夾心餅界的愛馬仕就是它。

推薦閱讀：新年福袋2026！摩斯漢堡 x 酷洛米 聯名登場，日本限定、購買方式一次看。