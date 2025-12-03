▲日本東北自由行推薦！松川浦浜燒 × 遊学の宿いさみや 海鮮炭烤、超嗨氛圍別錯過，比目魚炭烤超香。

日本東北自由行推薦！松川浦浜燒 × 遊学の宿いさみや 體驗正宗浜燒海鮮炭烤，品嚐漁港現撈鮮味；餐廳超嗨氛圍別錯過，絕對是台灣旅客海味最佳體驗。

福島縣相馬市松川浦近年以「浜焼き（漁家炭烤）」體驗聞名，結合海景、炭火與當日漁獲，成功帶動東北深度旅遊風潮。2024年重新開幕的「遊学の宿いさみや」以全新的「體驗型住宿」重生，與松川浦導覽協會合作推出一系列在地海味與文化行程，吸引台灣與日本旅客前往體驗最真實的漁港生活。



▲日本東北自由行推薦！松川浦浜燒 × 遊学の宿いさみや 體驗正宗浜燒海鮮炭烤（攝影：蕭芷琳）

▲2024年重新開幕的「遊学の宿いさみや」以全新的「體驗型住宿」重生，與松川浦導覽協會合作推出一系列在地海味與文化行程（攝影：蕭芷琳）

松川浦浜燒體驗升級！現撈漁獲現場炭火上桌

「遊学の宿いさみや」坐落於福島縣立自然公園松川浦，旅館歷史傳承自曾祖父時代，是在地人熟悉的老字號旅宿。第四代經營者管野功先生決心將旅館轉型為結合「學習、體驗、交流」的全新空間，因此誕生了「遊学」概念，提供旅客非日常的體驗行程，包括浜燒海鮮、漁港文化導覽、季節性食農體驗等，讓來訪者不只入住，更能真正走進松川浦。



▲「遊学の宿いさみや」坐落於福島縣立自然公園松川浦，是在地人熟悉的老字號旅宿（攝影：蕭芷琳）



▲遊学の宿いさみや 提供旅客非日常的體驗行程，包括浜燒海鮮、漁港文化導覽、季節性食農體驗等（攝影：蕭芷琳）



松川浦導覽協會與「遊学の宿いさみや」共同推出的「漁家炭烤（浜焼き）」體驗，是旅館最受旅客喜愛的重點活動。不只是使用相馬漁港當日直送的新鮮漁獲，加上傳統漁家技法體驗，以及在鋪滿碎石的炭爐上以炭火慢烤。炭火逼出魚皮油脂，使比目魚細嫩、烏賊 Q 彈、扇貝鮮味濃郁。體驗類型豐富，讓旅客在不同季節都能享受當地海味文化。



▲松川浦導覽協會與「遊学の宿いさみや」共同推出的「漁家炭烤（浜焼き）」體驗（攝影：蕭芷琳）



▲日本東北自由行推薦！松川浦浜燒 × 遊学の宿いさみや 使用相馬漁港當日直送的新鮮漁獲（攝影：蕭芷琳）



而「遊学の宿いさみや」這邊房型皆是以和室為主，有分獨立衛浴與公共衛浴兩種不同房間，一樓更設有泡湯專區，讓大家可以輪流使用。而這邊早餐也相當豐盛，有烤魚、納豆等各種和食料理。松川浦的海鮮炭烤不只是一頓餐，更是一場從海味、美景到人情味的深度文化體驗。無論是家庭旅行、朋友出遊或深度采風，松川浦都能帶來最具溫度的海邊假期。



▲「遊学の宿いさみや」這邊房型皆是以和室為主，有分獨立衛浴與公共衛浴兩種不同房間（攝影：蕭芷琳）



▲遊学の宿いさみや一樓更設有泡湯專區，讓大家可以輪流使用（攝影：蕭芷琳）

松川浦浜燒 × 遊学の宿いさみや

地址：〒976-0022 福島県相馬市尾浜字平前109

營業時間：需提前至官網預約