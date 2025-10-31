吃到飽第二人111元起！台北萬豪酒店雙11優惠限時15天，下殺54折爽吃海鮮甜點。

搶搭「雙11」購物節與普發萬元消費熱潮 ，台北萬豪酒店宣布自2025年11月3日起至11月17日止 ，限時推出「1+1好食成雙」快閃優惠活動 。此次優惠集結了館內三大人氣餐廳與西華匯精選外賣 ，包含Garden Kitchen自助餐、Lobby Lounge的經典漢堡，以及高空景觀餐廳INGE’S Bar&Grill的波士頓龍蝦 ，更有西華匯的精緻甜點 。活動主打雙人同行用餐，第二人最低僅需111元 ，換算折扣下殺54折起 ，對於精打細算的台北美食愛好者來說，是個不容錯過的好消息。



台北Buffet推薦「Garden Kitchen」平日午餐第二人111元

被許多美食愛好者譽為「台北最美Semi-Buffet」的Garden Kitchen ，也在此次雙11優惠行列。餐廳以其絕美的玻璃屋花園景觀聞名 ，讓顧客能在綠意盎然的環境中優雅享用豐盛美食 。此次優惠方案鎖定週一至週五的平日午間餐期，自助美饌原價每人1,280元加一成服務費 ，活動期間雙人同行，第二人即享111元加一成的優惠加購價 。換算下來，雙人用餐最高可省下超過1,500元 ，等於每人平均僅需約766元 ，折扣直逼54折 ，相當划算。



Garden Kitchen採用半開放式廚房設計，規劃了五大主題美食區 ，包括饕客最愛的「極鮮海物Bar」 ，滿載當季澎湃海產 。還有「熱享美饌區」 ，供應現烤維吉尼亞火腿、鹽烤挪威鮭魚及德式豬腳等經典佳餚 ，更有「國宴主廚」精心設計的多道中式料理 。此外，「繽紛鮮蔬沙拉區」嚴選以LED燈無農藥栽培的新鮮蔬菜 ，而「夢幻甜點檯」則有台北萬豪點心房每日手作的精緻糕點、千層鬆餅與哈根達斯冰淇淋等 ，為這場美食饗宴畫下完美句點 。



台北高空景觀餐廳「INGE’S」享101夜景與龍蝦優惠

若想享受浪漫的高空夜晚，位於台北萬豪酒店20樓的人氣景觀餐廳INGE’S Bar&Grill ，也同步推出雙11優惠。這裡擁有270度的環景視角，可將台北101的璀璨夜景與松山機場的飛機起降盡收眼底 。此次活動不限平假日，晚間6時至午夜12時 ，點購原價2,680元加一成的「蒜香奶油波士頓龍蝦」 ，即享第二份1,111元加一成的優惠加購價 。適合情侶約會或朋友聚餐，一邊欣賞台北的絕美夜景，一邊品嚐鮮甜的龍蝦大餐。



台北萬豪Lobby Lounge 經典漢堡、西華匯甜點同享111元

對於喜愛輕食或甜點的消費者，台北萬豪酒店一樓大廳的Lobby Lounge也提供了優惠選項 。不限平假日，晚間6時至9時點購「經典牛肉培根切達起司漢堡」，原價600元加一成 ，同樣享有第二份111元加一成的加購優惠 。此外，館內的西華匯精選外賣 ，也配合活動推出精緻小蛋糕系列 ，活動期間每份均一優惠價111元 ，讓人在享受雙倍美味的同時，也能感受到雙倍的幸福感 。



台北萬豪「1+1好食成雙」雙11快閃優惠

活動時間：2025年11月3日至11月17日

活動內容：

Garden Kitchen：平日午間自助餐第二人111元+10%，原價1,280元+10%，最低下殺54折起。

Lobby Lounge：晚間6時至9時，經典牛肉培根切達起司漢堡第二份111元+10%。

INGE’S Bar&Grill：晚間6時至12時，蒜香奶油波士頓龍蝦第二份1,111元+10%，可欣賞高空夜景。

西華匯精選外賣甜點：活動期間精緻小蛋糕每份111元。

優惠可累積Marriott Bonvoy萬豪旅享家積分，不得與其他優惠併用。

台北萬豪酒店

電話：(02)8502-9999

地址：台北市中山區樂群二路199號

想知道更多飯店的限時餐飲優惠，下一篇帶你繼續看

