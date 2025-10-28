雙11旅遊優惠來了！KKday ITF台北國際旅展推出買一送一、飯店5折、迷你團折2千超狂回饋。

隨著「ITF台北國際旅展」即將於11月7日登場，旅遊市場再度迎來熱潮。旅遊電商平台KKday看準這波商機，並結合即將到來的雙11購物節，宣布即日起提前啟動線上旅展優惠。自即日起至11月12日，民眾可搶先關注一系列促銷活動，包含全球人氣旅遊商品的每日整點買一送一，以及超值機票與各國SIM卡1元搶購活動，為計畫出遊的旅客提供多元選擇。



KKday線上旅展啟動，全球飯店下殺5折

此次KKday線上旅展鎖定2026年持續暢旺的海外自由行需求。優惠內容相當豐富，每日上午11點準時開賣限量買一送一商品，熱門選項包括日本與韓國的樂園景區門票，例如「富士山玩雪一日遊」、「北海道賞楓一日遊」、「北海道破冰船二日遊」、「九州由布院一日遊」及「沖繩南部一日遊」等。此外，中午12點與下午15點則分別有超值海外機票與1元SIM卡可供搶購。針對住宿需求，平台也推出全球飯店5折起的優惠，不乏知名星級住宿如「北海道星野TOMAMU度假村」、「奧入瀨溪流飯店」與「曼谷半島酒店」等。



ITF旅展現場獨家，萬元有找機票機動開賣

除了線上優惠，KKday也將於11月7日至11月10日的「ITF台北國際旅展」設立實體展館。展場將鎖定短程線熱門目的地，每天機動銷售價格不到萬元的日本、韓國、泰國、越南及港澳機票。對於希望行程更具彈性與隱私，或是偏好深度旅遊的旅客，現場也將主力推廣「KKday迷你團」商品，滿足小型團體出遊的需求。



迷你團2人成行，兼顧自由行彈性與團體服務

「KKday迷你團」是針對深度旅遊愛好者所設計，主打2至10人即可成團出發，並享有專車不併團的服務，確保同行親友的專屬旅行體驗。行程中可自由搭配熱門一日遊，並有中文導遊隨行導覽，結合了自由行的彈性與精緻團體旅遊的便利性。現場首推「樂活沖繩機加酒＆旅遊行程自由配4日」，每人最低15900元起，以及「富國島五星機加酒＆旅遊行程5日」，每人24500元起，提供旅客更多元的行程選擇。



旅展現場加碼優惠，指定銀行再享折扣

為刺激旅展現場買氣，KKday針對機加酒與迷你團商品加碼，現場下訂每人可現折2000元，並加贈雙北至桃園機場的送機服務。此次線上線下旅展活動也與多家銀行合作，例如玉山銀行全卡友享「日韓滑雪最高折700元」禮遇，台新銀行Richart卡友「玩旅刷」方案也祭出最高20％優惠，為旅客提供更多元的支付回饋。





KKday ITF台北國際旅展 線上線下旅展

活動時間：

線上旅展即日起至11月12日

現場展期11月7日至11月10日



活動內容：

．每日11點限量推出全球旅遊體驗商品買一送一

．中午12點與下午15點開賣超值海外機票與1元SIM卡

．全球星級飯店5折起（含北海道星野TOMAMU、曼谷半島酒店等）

．ITF現場每日限量萬元有找日韓泰越港澳機票

．迷你團現場下單現折2,000元並加贈雙北至桃園機場送機

．全站新客85折、玉山銀行卡友滑雪最高折700元、台新Richart卡友最高20%回饋



KKday線上旅展活動頁：https://www.kkday.com/zh-tw/promo/makemyday-itf

想一次掌握更多旅展住宿與餐券優惠，接下來的整理包不能錯過

推薦閱讀：力麗觀光旅展限定優惠！3,300元一券暢遊日月潭與宜蘭山林、滿額再送泡湯體驗。

推薦閱讀：福華大飯店旅展優惠限時登場！住宿券2,999元、餐飲券1,150元全台通用買十送一超划算。

推薦閱讀：THE AMNIS然一酒店旅展限定優惠！住宿×米其林饗宴×VALMONT SPA一次入手最低55折起。