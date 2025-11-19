清心福全新品杏仁系列！秋冬限定杏仁可可，清心福全5大冬季熱飲必喝。

清心福全秋冬新品3款杏仁系列必喝，加碼給你冬季5大熱飲喝法，飲料控再冷也要喝起來！

清心福全這次秋冬推出暖心「杏仁」系列3款新品，以

台灣人熟悉的東方杏仁香為主角，

打造濃郁滑順、香氣不刺鼻的風味。3款杏仁飲料搭配鮮奶、可可，增加秋冬療癒氣氛。此外，

清心福全再加碼推薦冬季5大熱飲喝法，飲料控再冷都要揪團訂飲料。



▲三款白韻杏仁系列，融合東方杏仁香與細緻調味。





▲清心福全推杏仁新品，冬日必喝的柔暖系「杏」福滋味。

飲料控要喝！





清心福全杏仁奶 柔和與奶韻溫柔收尾

清心福全「杏仁系列」由研發團隊耗費三個月，使用選用南杏研磨的特級杏仁粉，沒有許多人害怕的刺鼻杏仁味，讓更多飲料控可以挑戰。其中「白韻杏仁奶」杏仁香氣搭配醇正香濃的嚴選奶精，調出綿密細膩的療癒系滑順口感。另一款「白韻杏仁鮮奶」，選用崙背鮮乳加特級杏仁粉，而熱飲更推薦必喝「白韻杏仁頂級可可」杏仁香為基底，融合香氣深邃的頂級可可，展現濃郁卻不甜膩的奢華感。



▲清心福全白韻杏仁奶，香氣細緻口感綿密細膩。





清心福全冬日 經典不敗飲品同步熱賣

清心福全 除了三款白韻杏仁新品，也特別為粉絲們準備「冬季必喝熱飲」推薦清單。寒流低溫推薦要喝「桂圓鮮奶茶、芝麻奶茶、珍珠琥珀黑糖鮮奶、頂級可可拿鐵」主打滑順溫潤、熱飲濃郁但不過分甜膩，是經典必喝的人氣飲品。此外本次清心福全新品「杏仁系列」也推薦以熱飲品嚐，讓飲料控秋冬也有專屬飲品。



▲清心福全冬季推桂圓、芝麻奶茶，經典不敗飲品同步熱賣。

清心福全杏仁系列新品

上市日期：即日起上市

品項及售價：

白韻杏仁奶：$65

白韻杏仁頂級可可：$80









清心福全秋冬推薦5大熱飲必喝

桂圓鮮奶茶、芝麻奶茶、珍珠琥珀黑糖鮮奶、頂級可可拿鐵、白韻杏仁奶



飲料控必喝飲料新品話題 飲料優惠

推薦閱讀：麻古茶坊4款新飲料！紅萱粉粿免費加料，買一送一加碼喝。

推薦閱讀：抹茶控的太妃拿鐵！辻利抹茶太妃飲料、甜點新登場，只在台北有。

推薦閱讀：CoCo買一送一！冬韻擂焙珍奶70元喝兩杯，週三好友日買一送一開喝。