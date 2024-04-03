過了清明連假，就代表夏天真的到了！桂冠冰菓室搶先推出「水果雪酪系列」和「雪糕系列」四款全新冰品，以清爽系為主打，顛覆大家吃冰吃到膩口的印象。有水果含量高達52％的「百香白葡萄雪酪」，也有翻轉復古甜品的「紅豆黑糖珍珠雪糕」，在初夏之際為大家獻上最療癒的消暑體驗。







為了打破桂冠只有冬天吃湯圓、吃火鍋的印象而打造的「桂冠冰菓室」，在今年夏天重磅推出四款新品，首推全新清爽水果雪酪系列，為市面上少見水果含量超過 40% 的冰品，有白葡萄混搭酸甜百想果醬的「百香白葡萄雪酪」，一口咬下還能吃到藏在其中的蘋果果丁，整體水果含量高達52%，酸甜清爽讓人吃一口停不下來。另一款「熱帶水果雪酪」則是將以夏日盛產的鳳梨與芒果為主角，再佐上桑椹果醬打造猶如大理石般的紋路。







高人氣冰殼雪糕也推出全新口味，由草莓果汁製成冰殼的「草莓煉乳夾心雪糕」，中間有草莓冰淇淋、草莓果肉和煉乳夾心，四層滋味層層堆疊。經典款「紅豆黑糖珍珠雪糕」蜜紅豆、黑糖珍珠和黑糖冰殼混搭，比起傳統的紅豆雪糕多了咀嚼的樂趣。目前已在桂冠線上商城、全家等各大通路陸續開賣，就用一支冰開啟放假模式。



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桂冠冰菓室 新口味

1、水果雪酪系列：百香白葡萄雪酪 45元、熱帶水果雪酪 45元

2、雪糕系列：草莓煉乳夾心雪糕 45元、紅豆黑糖珍珠雪糕 49元



販售通路：各大通路及桂冠線上商城陸續上市販售中

