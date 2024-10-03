飲料買一送一要喝！秋天正是品嚐水果茶的最佳時機，先喝道10/4推出全新飲品「鮮橙翡翠」，結合新鮮柳橙與金牌獎茉綠茶，兩者完美結合，呈現出獨特的爽口風味。開賣首日推出買一送一限時優惠，等於一杯只要35元就能喝到最新鮮的柳橙綠茶。





新推出的「鮮橙翡翠」不僅強調使用雲嘉地區新鮮柳橙，更選用了先喝道嚴選的MONDE世界評鑑金牌獎的茉綠茶，讓整體口感清新爽口又不失層次，每一口都充滿鮮榨柳橙的爆汁果粒，搭配茉莉綠茶的清香，不僅味道豐富，還能享受秋天的氛圍。喜歡酸甜滋味的朋友，絕對不容錯過。





為了慶祝「鮮橙翡翠」的驚喜上市，先喝道特別推出一系列優惠活動。10月4日當天，凡購買「鮮橙翡翠」即可享受買一送一的超值優惠！無論你是一人品嚐還是與朋友共享，這次優惠讓你輕鬆享受雙倍快樂。10/5、10/6則是加碼推出第二杯「鮮橙翡翠」半價優惠，持續帶給你甜爽的秋日體驗。



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先喝道 鮮橙翡翠買一送一

售價：70元/杯

開賣日：2024/10/4

優惠活動：

10/4 鮮橙翡翠上市歡慶 買一送一

10/5-6 鮮橙翡翠 第二杯半價。