普發一萬加倍放大！樂天餐飲3大品牌滿千送千，小籠包 港點 拉麵都有。

全民普發一萬元現金這樣花再放大！樂天餐飲集團率先響應推出「滿千送千」活動，讓民眾荷包與味蕾一次滿足。旗下三大品牌「樂天皇朝」、「樂蝦拉麵」與「樂天小香港」同步參與，只要單筆消費滿千並加入會員，就能立即獲贈總值一千元的品牌抵用券，等於現金加倍使用，輕鬆升級美食體驗。活動自11月1日至11月30日限定開跑，讓每個人都能用最實際的方式享受紅包加倍的幸福滋味。





樂天餐飲三品牌聯手！滿千送千普發萬元加倍優惠

這次樂天餐飲集團聰明出招，讓消費者花得划算、吃得更滿足。凡在活動期間於全台任一樂天皇朝、樂蝦拉麵或樂天小香港門市消費滿1,000元，即可獲得價值1,000元的電子現金券，不僅能「跨品牌使用」，還能分次抵用。無論是想吃港式點心、品嚐創意拉麵，或享受中菜饗宴，都能自由搭配。消費者更能同步入會享入會禮，活動橫跨2025年11月1日至2026年1月30日使用，讓紅包變得超實用。





三大美味一次集結 各具特色滿足味蕾

三個品牌各有特色，滿足不同口味的饕客。「樂天皇朝」以八色皇朝小籠包聞名，將法式甜點概念融入中式料理，視覺與味覺雙重享受。「樂蝦拉麵」主打黃金比例的蝦湯與雞白湯，搭配手工拉麵與新鮮虎蝦，創造精品級拉麵風味。「樂天小香港」則復刻經典港點與生滾粥，人氣單品「一籠大滿足」與「球來必中」流沙包，都是不能錯過的限定美味。



樂天餐飲集團 普發一萬加倍優惠

活動時間：2025年11月1日至11月30日（使用期限至2026年1月30日）

活動內容：單筆消費滿1,000元並加入會員，即贈1,000元電子抵用券（跨品牌通用）

參與品牌：樂天皇朝、樂蝦拉麵、樂天小香港

抵用券組合：樂天皇朝200元×2、樂蝦拉麵50元×4、樂天小香港100元×4

加碼優惠：入會即享品牌入會禮



樂天皇朝 分店資訊

微風信義店 週日-週三 11:00～21:30 週四-週六至22:00

電話：(02)27226545

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號4樓 (微風信義)



誠品新店店

週日-週四 11:00～21:30 週五-週六至22:00

電話：(02)29179688

地址：新北市新店區中興路三段70號4樓 (裕隆城誠品生活)



新莊宏匯店

週日-週四 11:00～21:30 週五-週六至22:00

電話：(02)85224688

地址：新北市新莊區新北大道四段3號5F (宏匯廣場)



樂蝦拉麵 分店資訊

微風南山店

週日-週四 11:00～21:30 週五-週六至22:00

地址：台北市信義區松智路17號B2 (微風南山)



新莊宏匯店

週日-週四 11:00～21:30 週五-週六至22:00

地址：新北市新莊ㄦ區新北大道四段3號5F (宏匯廣場)



樂天小香港 大巨蛋店

週一-週日11:00～22:00

電話：(02)27615068

地址: 台北市忠孝東路四段515號B2 (遠東Garden City)







普發一萬加碼優惠！

